Singapur, Singapur, 5 de desembre de 2025/Chainwire/-- Avui s’ha presentat la convocatòria d’avaluació pública de , una blockchain DeFi Layer 1 alimentada per DracoBFT, un protocol de consens construït a mida. Hotstuff L1 és una cadena construïda amb propòsits específics que combina un llibre d'ordres en cadena d'alt rendiment amb una capa de direcció de finances programable on els validadors actuen com a portades d'última milla per al comerç, els pagaments i les pistes fiat. Laboratoris de calci Càlcul L1 Laboratoris de calci Càlcul L1 A diferència de les cadenes d'ús general, Hotstuff L1 està dissenyat com una capa d'enrutament d'estil Uber on els validadors proporcionen accés financer en el món real a la demanda. Hotstuff Labs està recolzat per inversors de primer nivell, incloent Delphi Digital, Dialectic, Stake Capital, Tykhe Ventures, i els fundadors dels principals protocols DeFi com 1inch, Safe, Biconomy, Socket, i més. 

Julien Bouteloup, fundador de Stake Capital Group, va dir: "Hotstuff Labs està construint una cadena de rendiment que connecta el comerç, els pagaments i la liquidació del món real en una sola capa coherent. la visió és permetre que els validadors es converteixin en punts d'accés financers actius. Validadors com a punts d'accés financers Més enllà del comerç, Hotstuff L1 està arquitecturat perquè els validadors puguin optar com a proveïdors de serveis financers autoritzats. En Hotstuff, els validadors no són només per al consens, actuen com a punts d'accés financers globals per al motor de comerç principal i els usuaris finals. \n \n \n Per al motor de comerç principal, els rails de stablecoin permeten l'accés a la liquiditat fora de la cadena. Per als usuaris finals, els validadors desbloquegen la connectivitat d'última milla per a fiatcrypto on/off-ramps, pagaments i casos d'ús de FX. Les integracions profundes amb les principals plataformes de pagament, on / off-ramps, socis bancaris i programes de targetes que s'incorporen a la cadena permeten als validadors guanyar mitjançant: \n \n \n \n \n Powering fiat stablecoin en / fora de les rampes Facilitar ferrocarrils regionals de pagament i remeses Emetre o donar suport a targetes i comptes locals Serveix com a connectivitat d'última milla a diferents monedes i regions La cadena s'ajusta als usuaris a validadors específics basats en l'aposta, l'historial de rendiment i la qualitat del servei, molt com una capa d'encaminament combinada amb proves lleugeres de coneixement zero per a la verificació sense confiança de les accions en cadena i fora de la cadena. \n \n "La majoria de les cadenes validen blocs. Hotstuff valida i proporciona accés sense confiança als diners. És l'Uber per als validadors financers, que dirigeix cada flux al proveïdor adequat", va dir Vyom Sharma, cofundador i CEO de Hotstuff Labs. "Estem construint una capa 1 que pugui connectar un comerciant a Àsia, un corredor de remeses a LATAM i un emissor de targetes a Europa sobre el mateix teixit de liquidació". "La majoria de les cadenes validen blocs. Hotstuff valida i proporciona accés sense confiança als diners. És l'Uber per als validadors financers, que dirigeix cada flux al proveïdor adequat", va dir Vyom Sharma, cofundador i CEO de Hotstuff Labs. "Estem construint una capa 1 que pugui connectar un comerciant a Àsia, un corredor de remeses a LATAM i un emissor de targetes a Europa sobre el mateix teixit de liquidació". Hotstuff Public Testnet: ara obert La xarxa pública de proves Hotstuff L1 està en viu i oberta a: \n \n \n \n Traders & Quants: pot provar les transaccions primerenques i puntuals, les cistelles multi-venda i la infraestructura de mercat construïda directament en el nucli L1. Constructors, Fintechs i Proveïdors d'Infraestructura de Stablecoin - poden col·laborar amb Hotstuff Labs per habilitar nous casos d'ús de primitius de comerç, pagaments, FX i liquidació. Validadors i operadors de nodes: poden executar nodes DracoBFT, rendiment de referència i experimentar amb mòduls de serveis financers. Comença el \n \n \n \n \n Pàgina web: https://hotstuff.trade X (Twitter): https://x.com/tradehotstuff DracoBFT Llibre blanc: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf Comunitat i integracions: https://discord.gg/tradehotstuff https://hotstuff.trade https://x.com/tradehotstuff https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf https://discord.gg/tradehotstuff Més informació sobre Hotstuff Labs Està construint Hotstuff L1, una DeFi Layer 1 construïda específicament per a finances programables, alimentada pel motor de consens DracoBFT i un teixit d'execució modular. Amb una profunda experiència en finances, consens, comerç, criptoeconomia i disseny de protocols, l'equip està creant una capa global d'encaminament que permet el comerç en cadena i connecta pagaments, remeses i ferrocarrils fiat en una única cadena coherent. Laboratoris de calci Laboratoris de calci Per a premsa i col·laboracions: https://x.com/hotstuff_labs https://x.com/hotstuff_labs Contacte Laboratoris de calci press@hotstufflabs.com