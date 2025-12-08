Hotstuff Labs lanza Hotstuff, una capa nativa DeFi 1 que conecta el comercio en cadena con Fiat Rails

Singapur, Singapur, 5 de diciembre de 2025/Chainwire/-- En la actualidad, la red pública de pruebas de , una blockchain DeFi Layer 1 alimentada por DracoBFT, un protocolo de consenso construido a medida. Hotstuff L1 es una cadena construida para fines específicos que combina un libro de órdenes en cadena de alto rendimiento con una capa de enrutamiento financiero programable donde los validadores actúan como puertas de última milla para el comercio, pagos y fiat rails. Laboratorios de calentamiento Calorías L1 Laboratorios de calentamiento Calorías L1 A diferencia de las cadenas de propósito general, Hotstuff L1 está diseñado como una capa de enrutamiento de estilo Uber donde los validadores proporcionan acceso financiero en el mundo real a la demanda. Hotstuff Labs está respaldado por inversores de primer nivel, incluyendo Delphi Digital, Dialectic, Stake Capital, Tykhe Ventures, y los fundadores de los principales protocolos DeFi como 1inch, Safe, Biconomy, Socket y más. 
 
 Julien Bouteloup, fundador de Stake Capital Group, dijo: "Hotstuff Labs está construyendo una cadena de rendimiento que conecta el comercio, los pagos y la liquidación en el mundo real en una capa coherente.La visión es permitir que los validadores se conviertan en puntos de acceso financiero activos. Validadores como puntos de acceso financiero Más allá de la negociación, Hotstuff L1 está diseñado para que los validadores puedan optar como proveedores de servicios financieros autorizados.En Hotstuff, los validadores no son sólo para el consenso, sino que actúan como puntos de acceso financiero global para el motor de negociación principal y los usuarios finales. \n \n \n Para el motor de comercio principal, los rails de stablecoin permiten el acceso a la liquidez fuera de la cadena. Para los usuarios finales, los validadores desbloquean la conectividad de última milla para fiatcrypto on/off-ramps, pagos y casos de uso de FX. Las integraciones profundas con las principales plataformas de pago, on/off-ramps, socios bancarios y programas de tarjetas cocidas en la cadena permiten que los validadores ganen por: \n \n \n \n \n Powering fiat stablecoin en / fuera de rampas Facilitar los ferrocarriles regionales de pago y remisión Emitir o soportar tarjetas y cuentas locales Sirve como última milla de conectividad a diferentes monedas y regiones La cadena ajusta a los usuarios a validadores específicos basados en la participación, el historial de rendimiento y la calidad del servicio, como una capa de enrutamiento combinada con pruebas de conocimiento cero ligeras para la verificación sin confianza de las acciones tanto en cadena como fuera de la cadena. \n \n “La mayoría de las cadenas validan bloques. "La mayoría de las cadenas validan bloques. Hotstuff valida y proporciona acceso sin confianza al dinero.Es el Uber para los validadores financieros, dirigiendo cada flujo al proveedor correcto", dijo Vyom Sharma, cofundador y CEO de Hotstuff Labs. "Estamos construyendo una capa 1 que puede conectar a un comerciante en Asia, un corredor de remesas en LATAM, y un emisor de tarjetas en Europa en el mismo tejido de liquidación". Hotstuff Public Testnet: ahora abierto El Hotstuff L1 public testnet está en vivo y abierto a: \n \n \n \n Traders & Quants – puede probar las transacciones tempranas y puntuales, las cajas multi-venda y la infraestructura de mercado construida directamente en el núcleo L1. Constructores, Fintechs y Proveedores de Infraestructura de Stablecoin - pueden asociarse con Hotstuff Labs para habilitar nuevos casos de uso de negociación, pagos, FX y liquidación. Validadores y operadores de nodos: pueden ejecutar nodos de DracoBFT, evaluar el rendimiento y experimentar con módulos de servicios financieros. Comienza el 
 
 
 
 
 Sitio web: https://hotstuff.trade X (Twitter): https://x.com/tradehotstuff DracoBFT Whitepaper: https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf Comunidad e Integraciones: https://discord.gg/tradehotstuff Más sobre Hotstuff Labs está construyendo Hotstuff L1, una capa DeFi 1 diseñada para la financiación programable, alimentada por el motor de consenso DracoBFT y un tejido de ejecución modular.Con una profunda experiencia en financiación, consenso, comercio, criptomoneda y diseño de protocolo, el equipo está creando una capa de enrutamiento global que permite el comercio en cadena y conecta pagos, remesas y fiat rails en una sola cadena coherente. 