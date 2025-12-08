Hotstuff Labs、Fi Railsとオンチェーン取引を結ぶDeFi Native Layer 1を発表

シンガポール、シンガポール、2025年12月5日/Chainwire/-- 今日、公衆テストネットを発表しました。 DeFi Layer 1 ブロックチェーンは DracoBFT によって動作し、カスタムで構築されたコンセンサス プロトコルである Hotstuff L1 は、プログラミング可能な金融ルーティング レイヤーと高性能なオンチェーンオーダーブックを組む目的で構築されたチェーンであり、検証者は取引、支払い、フィアット レイルへの最後のマイルゲートウェイとして機能します。 ホットストア Labs ホットフード L1 ホットストア Labs ホットフード L1 一般用途チェーンとは異なり、Hotstuff L1は、検証者が需要に応じて現実世界の金融アクセスを提供するUberスタイルのルーティング層として設計されています。 Hotstuff Labsは、Delphi Digital、Dialectic、Stake Capital、Tykhe Ventures、および1inch、Safe、Biconomy、Socketなどの主要なDeFiプロトコルの創設者を含むトップクラスの投資家によってサポートされています。 \n \n Stake Capital Groupの創設者であるJulien Bouteloup氏は、「Hotstuff Labsは、取引、支払い、現実世界の決済を一つの一貫した層に結びつけるパフォーマンスの高いチェーンを構築しています。 Stake Capital Groupの創設者であるJulien Bouteloup氏は、「Hotstuff Labsは、取引、支払い、現実世界の決済を一つの一貫した層に結びつけるパフォーマンスの高いチェーンを構築しています。 金融アクセスポイントとしての認証 取引を超えて、Hotstuff L1は、検証者が許可された金融サービスプロバイダーとして選択できるように構築されています。Hotstuffでは、検証者は合意のためだけではなく、コアトレーディングエンジンとエンドユーザーの両方のためのグローバルな金融アクセスポイントとして機能します。 \n \n \n コア取引エンジンにとって、stablecoin レイルはオフチェーン流動性へのアクセスを可能にします。 エンドユーザにとって、Validatorsは、fiatcrypto on/off-ramps、支払い、およびFX使用ケースの最後のマイル接続をロック解除します。 主要な支払いプラットフォーム、オン/オフランプ、銀行パートナー、およびチェーンに焼かれたカードプログラムとの深い統合により、検証者は以下の方法で稼ぐことができます。 \n \n \n \n \n FIAT Stablecoin on/off-ramps パワーアップ 地域の支払い及び送金鉄道を可能にする カードおよびローカルアカウントの発行またはサポート さまざまな通貨や地域への最後のマイル接続として機能する チェーンは、ユーザーを投資、パフォーマンス履歴、およびサービスの品質に基づいて特定の検証者に匹敵させ、チェーン上およびオフチェーンの両方のアクションの信頼できない検証のために軽量なゼロ知識の証拠と組み合わせたルーティングレイヤーのように。 \n \n 「ほとんどのチェーンはブロックを検証します。Hotstuffは信頼できないお金へのアクセスを検証し、提供します。これは金融検証者のためのUberであり、すべてのフローを適切なプロバイダーにルーティングします」とHotstuff Labsの共同創設者兼CEOであるVyom Sharmaは述べました。 「ほとんどのチェーンはブロックを検証します。Hotstuffは信頼できないお金へのアクセスを検証し、提供します。これは金融検証者のためのUberであり、すべてのフローを適切なプロバイダーにルーティングします」とHotstuff Labsの共同創設者兼CEOであるVyom Sharmaは述べました。 Hotstuff Public Testnet: Now Open Hotstuff L1 公共のテストネットは、ライブで、以下に開かれています: \n \n \n \n トレーダー&クォンツ - 初期ペープとスポット取引、複数の収益ボックス、コアL1に直接構築された市場インフラストラクチャをテストできます。 ビルダー、Fintechs、Stablecoinインフラストラクチャプロバイダは、Hotstuff Labsと提携して新しい取引原理、支払い、FX、および決済使用ケースを可能にすることができます。 Validators & Node Operators - DracoBFTノード、ベンチマークパフォーマンス、および金融サービスモジュールの実験を実行できます。 スタートしろ \n \n \n \n \n ウェブサイト: https://hotstuff.trade ツイッター: https://x.com/tradehotstuff トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ トップページ コミュニティ&インテグレーション: https://discord.gg/tradehotstuff https://hotstuff.trade https://x.com/tradehotstuff https://hotstuff.trade/DracoBFT.pdf https://discord.gg/tradehotstuff Hotstuff Labsについて Hotstuff L1は、プログラミング可能な金融のための専用のDeFi Layer 1を構築し、DracoBFTのコンセンサスエンジンとモジュール化された実行布によって動作しています。金融、コンセンサス、トレーディング、仮想通貨経済、およびプロトコル設計の深い経験を持つチームは、グローバルなルーティングレイヤーを作成し、オンチェーン取引のパフォーマンスを可能にし、支払い、送金、およびフィアットレイルを一つの一貫したチェーンに結びつける。 ホットストア Labs ホットストア Labs プレス&パートナーシップについて: https://x.com/hotstuff_labs https://x.com/hotstuff_labs コンタクト ホットストア Labs press@hotstufflabs.com より \n \n この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 この記事は、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下、Chainwireのプレスリリースとして掲載されました。 プログラム プログラム