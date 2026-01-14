GitGuardian tanca el 2025 amb un fort impuls empresarial, protegint milions de desenvolupadors a tot el món

Nova York, NY, 14 de gener de 2026/CyberNewsWire/--La plataforma de seguretat líder en secrets veu una adopció accelerada a tot el Fortune 500, amb el 60% dels nous clients que opten per compromisos multianuals. , els principals secrets i la plataforma de seguretat d'identitat no humana, avui anunciat , reforçant la seva posició com l'estàndard empresarial per protegir el codi, les eines de col·laboració i la infraestructura de núvol de secrets i credencials exposats. Guàrdia Creixement rècord en ARR i expansió del client durant el 2025 Guàrdia Creixement rècord en ARR i expansió del client durant el 2025 Amb el 70% dels seus ingressos procedents dels EUA, el momentum de GitGuardian a Amèrica del Nord va continuar accelerant el 2025, ja que la regió va representar més del 80% de les noves RAR. Empresa de confiança i adopció L'impuls de GitGuardian va ser impulsat per la profunda adopció entre els clients empresarials globals, incloent: \n \n \n \n \n \n \n \n Televisió alemanya Bàsquet Un proveïdor líder de plataformes de núvol empresarial amb més de 25.000 empleats a tot el món amb seu als EUA Una important plataforma de mobilitat i lliurament capacitada per la tecnologia amb més de 30.000 empleats a tot el món amb seu als EUA Una empresa farmacèutica i biotecnològica global amb més de 90.000 empleats, amb seu a Europa Un important proveïdor de programari empresarial amb més de 110.000 empleats Cooperació de serveis financers líder amb més de 55.000 empleats a Amèrica del Nord Demostrant confiança en el valor a llarg termini de GitGuardian, el +60% dels nous clients empresarials van signar contractes multianuals el 2025. Escala i cobertura de la plataforma La plataforma de seguretat Secrets de GitGuardian protegeix ara: \n \n \n \n \n Més de 115K desenvolupadors a través de clients empresarials a tot el món. Els repositoris de més de 610.000 empreses van ser monitoritzats contínuament per trobar secrets exposats. Més de 210.000 fonts d'eines de col·laboració connectades, incloent Slack, Jira, Confluence i les principals plataformes de núvol, això és 7 vegades el nombre de 2024. Més de 16 milions de repositoris d’usuaris gratuïts, un 40% més que el 2024. La plataforma va detectar i va ajudar a les empreses a corregir 350.000 noves exposicions secretes potencials només el 2025, prevenint incidents de seguretat abans que poguessin afectar els clients. Fort creixement global i del sector La companyia ha reforçat el seu lideratge en Tecnologia i Telecomunicacions, el seu mercat principal i més madur, alhora que ha aconseguit una profunda adopció en indústries altament regulades, incloent serveis financers, salut i assegurances, on els requisits estrictes de seguretat i compliment impulsen el valor de la plataforma. La base de clients de GitGuardian també reflecteix una forta diversificació de la indústria, que abasta els sectors de l'energia, la fabricació, els mitjans de comunicació, el detall i els serveis professionals. Èxit i retenció del client GitGuardian va mantenir la retenció de clients líder en la indústria, amb els clients ampliant el seu ús de les capacitats de la plataforma, incloent: \n \n \n Oceà Digital taronja "La plataforma GitGuardian ha ajudat a estalviar temps significatiu per a l'equip de seguretat eliminant la necessitat de buscar equips de desenvolupament i treballar amb ells en secrets exposats, ja que gran part d'això es gestiona ara de forma proactiva." \n \n A l’escala d’una gran empresa, volíem garantir que el nostre enfocament de gestió de secrets complís els estàndards reguladors molt abans que els requeriments futurs” Grégory Maitrallain, arquitecte de solucions d’Orange Business A l’escala d’una gran empresa, volíem garantir que el nostre enfocament de gestió de secrets complís els estàndards reguladors molt abans que els requeriments futurs” Grégory Maitrallain, arquitecte de solucions d’Orange Business Mirant cap endavant "Els equips de seguretat d'empreses estan reconeixent que els secrets s'estenen per tot el seu ecosistema de desenvolupament, des de repositoris de codi a eines de col·laboració fins a assistents de codificació d'IA", va dir Eric Fourrier, CEO de GitGuardian. Sobre GitGuardian és una plataforma de seguretat NHI end-to-end que capacita les organitzacions orientades per programari per protegir les seves identitats no humanes (NHIs) i complir amb els estàndards de la indústria. GitGuardian Guàrdia Aquest doble enfocament permet la detecció de secrets compromesos a través dels seus entorns de desenvolupament, alhora que també gestiona les identitats no humanes i els cicles de vida dels seus secrets. La plataforma és l'aplicació GitHub més instal·lada del món i admet més de 550 tipus de secrets, ofereix monitoratge públic per a les dades que han estat filtrades i implementa honeytokens per a la defensa addicional. Confiat per més de 600.000 desenvolupadors, GitGuardian és l'elecció de les organitzacions líderes com Snowflake, ING, BASF i Bouygues Telecom per a la protecció robusta de secrets.