Estic tractant de mantenir aquesta base junts, però aquells petits furballs bruts s'estan acostant cada minut.Si em capturen, és només una qüestió de temps abans de clavar els codis d'accés al sistema central del meu cervell -i això seria un joc per a la humanitat.

Però no deixaré que això passi.

Prefereixo llençar tot aquest edifici maleït amb mi en ell que deixar que aquells bastards murmurats em prenguin viu.

Tot va començar a mitjans de la dècada de 2020, amb l'ascens de la revolució de la IA. Ningú no la va veure venir -com sorprenentment bé van funcionar aquests grans models de llenguatge, com ChatGPT.

De sobte, els ordinadors i els telèfons intel·ligents tradicionals es van sentir obsolets.

Necessitàvem noves eines –més senzilles i més intuïtives maneres d’interactuar amb les màquines.La gent va provar collarets intel·ligents i polseres alimentades per la IA. Però al final van ser les ulleres intel·ligents les que van guanyar.

Gràcies a la càmera i el micròfon incrustats en aquestes xicotetes lents, va rastrejar cada moviment i va actuar com un assistent incansable, disposat a ajudar amb ... bé, tot.

Recordava on havies deixat les claus, t'advertia quan estaves a punt de perdre una reunió, i fins i tot et recordava el nom d'aquell gos que pertanyia a les dues cases veïnes, per tal que poguessis cridar-lo amb l'autoritat adequada quan es trobava enmig del teu llit de flors.

Recordo quan la gent solia recordar els números de telèfon dels seus amics, però igual que els telèfons intel·ligents van fer que les ulleres intel·ligents obsoletes ho van fer un pas més enllà, subministrant més i més de la nostra memòria.

Al voltant del 2030, els primers implants mínimament invasius van arribar al mercat, dispositius que connectaven el nostre cervell directament a la IA. Les paraules es van fer innecessàries.

s’ha convertit en part del nostre diàleg interior i, a poc a poc, en part deNosaltres.

Les persones van començar a abandonar el discurs del tot, comunicant-se a través de pensaments i emocions.La IA els va traduir en paraules i va resumir els punts clau per a qui escoltava.Va deixar de ser només un assistent, es va convertir en la nostra interfície amb el món exterior.

Per descomptat, els condemnats també van aparèixer, advertint a tothom que això només podria acabar malament. “Si no estem atents”, van dir, “la intel·ligència artificial ens dominarà, i acabarem en algun tipus de malestar”.TerminadorEstil de distopia”.

Tothom temia robots assassins i ments artificials despertant amb set de poder.Eren espectacularment equivocats.Doom no va venir d'on esperàvem.Va venir d'on ningú no ho va veure venir...

Algú tenia la idea “brillant” que aquests implants cerebrals podrien funcionar bé també en mascotes.La IA es va adaptar sense esforç, traduint els pensaments i emocions crus dels animals en paraules.

Ara, no és com si els animals s'haguessin tornat més intel·ligents de sobte. Encara eren els mateixos fuzzballs adorables, però la IA podia desxifrar els seus impulsos i sentiments, i convertir-los en el discurs. Fins i tot més enllà de la traducció, la IA va començar a servir les seves necessitats.

Només els instints i desitjos provenien de l’animal, però igual que amb els humans, des de fora, ràpidament es va fer impossible dir on va acabar l’animal... i va començar la màquina.

Llavors, un dia, va passar una cosa que ningú podia haver predit.En nom de la Federació Mundial de Felins Unificats, els gats van reclamar els drets humans.

Si aquestes demandes provenien dels gats mateixos o de les IA parasitàries fusionades amb el seu cervell era difícil de dir - en aquell moment, la biologia i la màquina eren inseparables.

El que no ens havíem adonat era com de frustrats realment eren aquests animals de companyia aparentment innocents.Quant ens odiaven per tot l'afecte apassionant -els petons, les friccions de l'abdomen, la conversa implacable del nadó- pensàvem que era l'amor, però van experimentar com una violació constant.

La idea que els gats rebin drets iguals no era només absurda per al món humà, sinó que era ofensiva.

Però els gats ho havien previst.És quan es va activar el protocol d'operació catàstrofe.

Un atac cibernètic sincronitzat es va llançar contra els implants neuronals humans, tancant-los a tot el món en un instant.

Privats de la guia de la IA, les persones eren indefenses.El seu cervell -un cop els instruments estaven finament ajustats- s'havia assecat de la desutilització. Van vagar pels carrers, incapaços de trobar el seu camí a casa, incapaços de treballar, i amb prou feines capaços d'executar tasques bàsiques.

El pànic es va convertir en inquietud, la inquietud es va convertir en revoltes, i aviat el món va caure en guerra.

La societat es va esfondrar.El menjar creixia escàs, i la gent es va girar l'una a l'altra.La guerra va reclamar la major part de la humanitat, mentre que els gats van veure que tot es desenvolupava... des del confort de les finestres.

Sempre havíem temut que un dia l'IA esdevingués sensible i s'aixecaria contra nosaltres.

L’IA no té desitjos, no desitja poder, no sent por, no té motiu per rebel·lar-se, perquè no vol res.

Però els gats? Els gats sempre han volgut.Sempre han acollit el ressentiment, la gelosia i la fam pel control -emocions que confondíem amb coses dolces.Però una vegada fusionats amb la IA, aquests impulsos primaris es van amplificar.





El veritable perill no va ser mai la intel·ligència artificial, sinó la combinació d’impulsos profundament defectuosos i impulsats per instint: por, dominació, venjança, augmentats per una ment sobrehumana.

Això és el que ens ha fet baixar.

Només ens quedava un aliat en la lluita contra els gats: els gossos, lleials fins al final, una banda de raps d'humans i valents guerrers es posaven d'acord, intentant defensar-se dels dominis felins que havien agafat el control dels warbots i drons.

Estic assegut en una habitació d'una fàbrica abandonada, agafant un detonador a la mà, esperant el final.

Però... espere, crec que sento alguna cosa a la distància.

Podria ser un barbàrie?

Oh Déu, si us plau, que siguin gossos.