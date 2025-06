Algunos temas son más fáciles de contar a través de una historia...

Estoy tratando de mantener esta base junta, pero esas pequeñas pelotas sucias se están acercando cada minuto.Si me atrapan, es sólo una cuestión de tiempo antes de que lleven los códigos de acceso al sistema central fuera de mi cerebro, y eso sería un juego para la humanidad.

Pero no voy a dejar que eso suceda.

Prefiero golpear todo este edificio maldito conmigo en él que dejar que esos bastardos murmurados me tengan vivo.

Todo comenzó a mediados de la década de 2020, con el surgimiento de la revolución de la IA. Nadie la vio venir —cómo chocantemente bien funcionaron esos grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT. Las grandes compañías de tecnología entraron en el modo de carrera de armas completa, cada uno superando al otro, bombeando AI cada vez más poderosos como si no hubiera mañana.

De repente, las computadoras tradicionales y los teléfonos inteligentes se sentían obsoletos.

Necesitábamos nuevas herramientas, formas más suaves e intuitivas de interactuar con las máquinas.La gente probó collares inteligentes y pulseras alimentadas por IA.Pero al final fueron las gafas inteligentes las que ganaron.

Gracias a la cámara y el micrófono incorporados en esas pequeñas lentes elegantes, rastreaba cada movimiento y actuaba como un asistente incansable, listo para ayudar con... todo.

Recuerda dónde has dejado las llaves, te ha advertido cuando estás a punto de perder una reunión, e incluso te ha recordado el nombre de ese perro perteneciente a la vecina dos casas abajo, para que puedas gritarlo con la autoridad adecuada cuando estaba en medio de tu cuna.

Recuerdo cuando las personas solían memorizar los números de teléfono de sus amigos, pero al igual que los teléfonos inteligentes que hicieron que las gafas inteligentes obsoletas lo hicieran un paso más allá, outsourcando más y más de nuestra memoria.

Alrededor de 2030, los primeros implantes mínimamente invasivos llegaron al mercado, dispositivos que conectaron nuestros cerebros directamente a la IA. Las palabras se volvieron innecesarias.

Se convirtió en parte de nuestro diálogo interior, y poco a poco, parte deNosotros.

Las personas comenzaron a abandonar el habla por completo, comunicando a través de pensamientos y emociones.La IA tradujo estos en palabras y resumió los puntos clave para quien estaba escuchando. Dejó de ser sólo un asistente -se convirtió en nuestra interfaz con el mundo exterior.

Por supuesto, los condenados también aparecieron, advirtiendo a todo el mundo de que esto solo podría terminar mal. “Si no somos cuidadosos”, dijeron, “la IA nos dominará, y acabaremos en algún tipo de peligro”.TerminadorEstilo de distopía”.

Todo el mundo temía robots asesinos y mentes artificiales despertando con sed de poder.Eran espectacularmente equivocados.Doom no vino de donde esperábamos.Vino de donde nadie lo vio venir...

Alguien tenía la idea “brillante” de que estos implantes cerebrales podrían funcionar bien en mascotas también.La IA se adaptó sin esfuerzo, traduciendo los pensamientos y emociones crudos de los animales en palabras.

Ahora, no es como si los animales de repente se hicieran más inteligentes. Todavía eran los mismos amables fuzzballs, pero la IA podía decodificar sus impulsos y sentimientos, y convertirlos en habla. Incluso más allá de la traducción, la IA comenzó a servir a sus necesidades. Si una mascota se sintió hambrienta, la IA lo detectó y instruyó al robot doméstico a abrir una lata de comida.

La resolución de problemas continuó siendo la tarea de la IA. Solo los instintos y los deseos provenían del animal.Pero al igual que con los humanos, desde el exterior, rápidamente se hizo imposible decir dónde terminó la mascota... y comenzó la máquina.

Luego, un día, sucedió algo que nadie podría haber predicho.En nombre de la Federación Mundial de Felinos Unificados, los gatos reclamaban los derechos humanos.

Si esas demandas provenían de los propios gatos o de las IA parasitarias fusionadas en sus cerebros era difícil decir -en ese momento, la biología y la máquina eran inseparables.

Lo que no nos habíamos dado cuenta era lo frustrados que realmente eran estos animales de compañía aparentemente inocentes.Cuánto nos odiaban por todo el afecto atormentador -los besos, los abdomenes friccionados, la conversación implacable del bebé- pensábamos que era amor, pero lo experimentaron como una violación constante.

La idea de que los gatos recibieran igualdad de derechos era, para el mundo humano, no sólo absurda, sino ofensiva.

Pero los gatos lo habían anticipado.Eso fue cuando se activó el Protocolo de Desastre de Operación.

Un ciberataque sincronizado fue lanzado contra los implantes neuronales humanos, apagándolos en todo el mundo en un instante.

Privados de la orientación de la IA, las personas estaban indefensas. Sus cerebros —una vez instrumentos finamente ajustados— se habían secado del desuso. Vagaban por las calles, incapaces de encontrar su camino a casa, incapaces de trabajar, y apenas capaces de realizar tareas básicas.

El pánico se convirtió en agitación, la agitación se convirtió en disturbios y pronto el mundo cayó en guerra.

La sociedad se derrumbó.La comida creció escasamente, y la gente se volvió la una a la otra.La guerra tomó la mayor parte de la humanidad, mientras que los gatos vieron que todo se desarrollaba... desde el confort de sus ventanales.

Siempre teníamos miedo de que un día la IA se sintiera y se levantara contra nosotros.

La IA no tiene deseos, no anhelan poder, no sienten miedo, no tienen razón para rebelarse, porque no quieren nada.

¿Pero los gatos? Los gatos siempre lo han querido.Siempre han albergado resentimiento, celos y hambre de control, emociones que confundimos con cosas maravillosas.Pero una vez fusionadas con la IA, esos impulsos primarios se amplificaron.





El verdadero peligro nunca fue la inteligencia artificial.Fue la combinación de impulsos profundamente defectuosos, impulsos impulsados por el instinto - miedo, dominación, venganza - aumentados por una mente sobrehumana.

Eso es lo que nos ha bajado.

Sólo nos quedaba un aliado en la lucha contra los gatos: los perros.Leales hasta el final, una banda de raptos de humanos y valientes guerreros se pusieron de pie juntos, tratando de defender a los soberanos felinos que habían tomado el control de los warbots y los drones.

Estoy sentado en una habitación en una fábrica abandonada, agarrando un detonador en mi mano, esperando el final.

Pero... espere, creo que oigo algo a la distancia.

¿Puede ser esto... el barco?

Oh Dios, por favor, que sean perros.