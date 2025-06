Disa tema janë thjesht më të lehta për të treguar nëpërmjet një tregimi ...

Disa tema janë thjesht më të lehta për të treguar nëpërmjet një tregimi ...





Unë jam duke u përpjekur për të mbajtur këtë bazë së bashku, por ato furballs pisët janë duke u afruar nga minuta në minutë.Nëse ata më kapin, kjo është vetëm një çështje kohe para se ata qep kodet e qasjes në sistemin qendror nga truri im - dhe kjo do të jetë lojë e fundit për njerëzimin.

Por unë nuk do ta lejoj këtë të ndodhë.

Më mirë do ta shpërtheja gjithë këtë ndërtesë të mallkuar me mua në të, se sa të lejoj që këta bastardë të pëshpëritur të më marrin të gjallë.

Gjithçka filloi në mes të viteve 2020, me rritjen e revolucionit të AI. Askush nuk e pa atë duke ardhur – sa tronditës sa mirë ato modele të mëdha të gjuhës, si ChatGPT, në fakt punuan.

Papritmas, kompjuterët tradicionale dhe smartfonët ndjehen të vjetëruar.

Kishim nevojë për mjete të reja – mënyra më të qetë, më intuitive për të ndërvepruar me makinat.Njerëzit u përpoqën me qerpikë të zgjuar dhe brinjë me AI.Por në fund, ishin syzet e zgjuara që fituan.

Falë kamerës dhe mikrofonit të integruar në këto lente të vogla elegante, ai ndjek çdo lëvizje tuaj dhe veproi si një asistent i pafund, i gatshëm për të ndihmuar me ... mirë, çdo gjë.

Ajo kujtonte se ku ju keni hedhur çelësat tuaja, ju paralajmëroi kur ju ishin gati për të humbur një takim, dhe madje ju kujtonte emrin e atij qeni që i përket fqinjit dy shtëpi poshtë - kështu që ju mund të bërtasë atë me autoritet të duhur kur ajo ishte në mes të katit në shtrat tuaj.

Unë mbaj mend kur njerëzit përdorën për të kujtuar numrat e telefonit të miqve të tyre. por ashtu si smartfonët e bërë atë të vjetëruar, syzet e zgjuara e mori atë një hap më tej - outsourcing më shumë dhe më shumë të kujtesës sonë.

Rreth vitit 2030, implantet e para minimalisht invazive dolën në treg – pajisje që lidhin trurin tonë direkt me AI. Fjalët u bënë të panevojshme.

Ajo u bë pjesë e dialogut tonë të brendshëm, dhe ngadalë, pjesë eNeve.

Njerëzit filluan të braktisnin fjalën plotësisht, duke komunikuar përmes mendimeve dhe emocioneve. AI i përkthente ato në fjalë dhe përmblodhi pikat kyçe për këdo që po dëgjonte.Ajo pushoi së qeni thjesht një asistent – ajo u bë ndërfaqja jonë me botën e jashtme.

Natyrisht, të dënuarit u shfaqën gjithashtu – duke paralajmëruar të gjithë se kjo mund të përfundojë vetëm keq. „Nëse nuk jemi të kujdesshëm“, thanë ata, „AI do të na dominojë, dhe ne do të përfundojmë në një lloj shkatërrimi.TerminatorëtNë stilin e distopisë”.

Të gjithë kishin frikë nga robotët vrasës dhe nga mendjet artificiale që zgjoheshin me etje për pushtet.Ata ishin në mënyrë spektakolare të gabuar.Doom nuk erdhi nga ku prisnim.Ajo erdhi nga ku askush nuk e pa duke ardhur...

Dikush kishte idenë “brilante” se këto implantet e trurit mund të punonin mirë edhe në kafshët shtëpiake. AI adaptoi pa përpjekje, duke përkthyer mendimet dhe emocionet e papërpunuara të kafshëve në fjalë.

Tani, nuk është sikur kafshët papritmas u bënë më të zgjuara.Ata ishin ende të njëjtët fuzzballs të dashur, por AI mund të dekodonte impulset dhe ndjenjat e tyre, dhe t'i kthente ato në fjalë.Edhe përtej përkthimit, AI filloi t'u shërbejë nevojave të tyre.Nëse një kafshë shtëpiake ndihej e uritur, AI e ndjeu atë - dhe urdhëroi robotin e shtëpisë të hapte një tenxhere me ushqim.

Zgjidhja e problemeve mbeti puna e AI-s. Vetëm instinktet dhe dëshirat erdhën nga kafshët.Por ashtu si me njerëzit, nga jashtë, shpejt u bë e pamundur të thuhet se ku përfundoi kafshët shtëpiake ... dhe makina filloi.

Pastaj, një ditë, ndodhi diçka që askush nuk mund ta kishte parashikuar.Në emër të Federatës së Bashkuar Botërore të Peshqve, macet kërkuan të drejtat e njeriut.

Nëse këto kërkesa erdhën nga vetë macet ose nga AI-të parazitare të bashkuara në trurin e tyre ishte e vështirë të thuhet – në atë kohë, biologjia dhe makina ishin të pandashme.

Sa shumë na urrenin për të gjithë dashurinë e mbytur – puthjet, fërkimi i barkut, biseda e pamëshirshme e foshnjës – ne menduam se ishte dashuri, por ata i përjetuan si shkelje të vazhdueshme.

Ideja që macet të marrin të drejta të barabarta ishte, për botën njerëzore, jo vetëm absurde – ajo ishte ofenduese.

Por macet e kishin parashikuar këtë.Kjo është kur Protokolli i Katastrofës së Operacionit u aktivizua.

Një sulm kibernetik i sinkronizuar u nis mbi implantet nervore njerëzore – duke i mbyllur ato në mbarë botën në një çast.

I privuar nga udhëzimi i AI, njerëzit ishin të pafuqishëm. Truri i tyre – një herë instrumente të tuned mirë – kishte tharë nga mos-përdorimi. Ata ecin nëpër rrugë, të paaftë për të gjetur rrugën e tyre në shtëpi, të paaftë për të punuar, dhe mezi në gjendje për të kryer detyra themelore.

Paniku u shndërrua në trazirë, trazirat u shndërruan në trazirë dhe së shpejti bota zbriti në luftë.

Shoqëria u shemb, ushqimi u bë i pakët dhe njerëzit u kthyen nga njëri-tjetri.Lufta mori pjesën më të madhe të njerëzimit, ndërsa macet e vëzhguan të gjitha duke u zhvilluar... nga komoditeti i dritareve të tyre.

Ne gjithmonë kemi pasur frikë se AI një ditë do të bëhet e ndjeshme dhe do të ngrihet kundër nesh.

AI nuk ka dëshirë, nuk dëshiron pushtet, nuk ndjen frikë, nuk ka arsye për rebelim, sepse nuk dëshiron asgjë.

Por macet? macet kanë dashur gjithmonë.Ata kanë mbajtur gjithmonë zemërim, xhelozi dhe një uri për kontroll – emocione që ne i ngatërruam për çudira të ëmbla.Por një herë të bashkuar me AI, ato nxitje primare u përforcuan.





Rreziku i vërtetë nuk ishte kurrë inteligjenca artificiale.Kjo ishte kombinimi i impulseve thellësisht të gabuara, të drejtuara nga instinkti – frika, dominimi, hakmarrja – të rritur nga një mendje mbinatyrore.

Kjo është ajo që na ka zbritur.

Ne kishim vetëm një aleat të mbetur në luftën kundër maceve – qentë. besnikë deri në fund, një bandë ragtag e njerëzve dhe luftëtarë të guximshëm u ngritën së bashku, duke u përpjekur për të mbrojtur zotërinjtë mace që kishin kapur kontrollin e warbots dhe dronët.

Unë jam ulur në një dhomë në një fabrikë të braktisur, duke mbajtur një detonator në dorë, duke pritur për fundin.

Por... prit, mendoj se dëgjoj diçka në distancë.

A mund të jetë kjo - barking?

O Zot, të lutem, le të jenë qentë.