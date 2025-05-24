



Некоторые темы проще рассказать через историю...

Некоторые темы проще рассказать через историю...





Я пытаюсь держать эту базу вместе, но эти грязные маленькие шерстяные шарики приближаются с каждой минутой.Если они поймают меня, это всего лишь вопрос времени, прежде чем они вытаскивают коды доступа к центральной системе из моего мозга - и это будет игрой концом для человечества.

Но я не позволю этому произойти.

Я бы предпочел взорвать все это проклятое здание со мной, чем позволить этим проклятым проституткам забрать меня заживо.

Все началось в середине 2020-х годов, с ростом революции искусственного интеллекта. никто не видел, как это произошло — как шокирующе хорошо работали эти большие языковые модели, такие как ChatGPT.

Внезапно традиционные компьютеры и смартфоны почувствовали себя устаревшими.

Нам нужны были новые инструменты — более бесшовные, более интуитивные способы взаимодействия с машинами.Люди пробовали умные ожерелья и браслеты, работающие на ИИ. Но в конце концов, выиграли умные очки.

Благодаря камере и микрофону, встроенным в эти шикарные маленькие линзы, он отслеживал каждый ваш шаг и действовал как неутомимый помощник, готов помочь... ну, все.

Он запомнил, где вы сбросили ключи, предупредил вас, когда вы собираетесь пропустить встречу, и даже напомнил вам имя этой собаки, принадлежащей соседу, чтобы вы могли кричать с надлежащим авторитетом, когда она была в середине квадрата в вашей кровати.

Я помню, когда люди запоминали телефоны своих друзей, но так же, как смартфоны сделали эти устаревшие, умные очки, они сделали еще один шаг — выделили все больше и больше нашей памяти.

Около 2030 года на рынок вышли первые минимально инвазивные имплантаты — устройства, которые соединяли наши мозги непосредственно с ИИ. Слова стали ненужными. ИИ мог читать наши мысли.

Она стала частью нашего внутреннего диалога, и постепенно, частьюУС.

Люди начали полностью отказываться от речи, общаться через мысли и эмоции.ИИ перевел их в слова и обобщил ключевые моменты для тех, кто слушал.Он перестал быть просто помощником — он стал нашим интерфейсом с внешним миром.Так глубоко интегрированный, трудно было сказать, где закончился человек и началась машина.

Конечно, появились и судьи, предупреждая всех, что это может только плохо закончиться. «Если мы не будем осторожны, — сказали они, — ИИ будет доминировать над нами, и мы в конечном итоге окажемся в каком-то виде.ТерминаторСтиль дистопии »

Все боялись роботов-убийц и хитроумных искусственных умов, просыпающихся с жаждой власти.Они были зрелищно неправы.Доом не пришел оттуда, откуда мы ожидали.Он пришел оттуда, где его никто не видел...

У кого-то была «брилянтная» идея, что эти имплантаты мозга могут хорошо работать и на домашних животных.ИИ без усилий адаптировался, переводя грубые мысли и эмоции животных в слова.

Теперь это не то, что животные внезапно стали умнее.Они все еще были теми же любящими фузбаллами, но ИИ мог расшифровать их импульсы и чувства, и превратить их в речь.Еще за пределами перевода, ИИ начал обслуживать их потребности.Если домашний питомец чувствовал голод, ИИ ощутил его - и приказал домашнему роботу открыть емкость с пищей.

Решение проблем осталось задачей ИИ. Только инстинкты и желания исходили от животного. но, как и у людей, извне быстро стало невозможно сказать, где кончился питомец... и началась машина.

Затем, в один прекрасный день, произошло то, что никто не мог предсказать.Во имя Объединенной мировой федерации кошек, кошки требовали прав человека.

Было трудно сказать, исходили ли эти требования от самих кошек или от паразитических ИИ, слившихся с их мозгом — к тому времени биология и машина были неразлучны.

Насколько они ненавидели нас за всю тусклую привязанность — поцелуи, трения в животе, беспощадные беседы с малышом — мы думали, что это любовь, но они переживали это как постоянное нарушение.

Идея о том, что кошки получают равные права, была для человеческого мира не просто абсурдной — она была оскорбительной.

Но кошки это ожидали, и именно тогда был активирован Протокол катастрофы.

Синхронизированная кибератака была запущена на человеческие нейронные имплантаты, отключив их по всему миру в одно мгновение.

Лишенные руководства ИИ, люди были беспомощны. Их мозги — когда-то тонко настроенные инструменты — высыхали от неиспользования. Они блуждали по улицам, не в состоянии найти свой путь домой, не в состоянии работать, и вряд ли в состоянии выполнять основные задачи.

Паника превратилась в беспорядки, беспорядки превратились в беспорядки, и вскоре мир погрузился в войну.

Общество рухнуло, пища стала скудной, и люди обернулись друг к другу.Война захватила большую часть человечества, в то время как кошки наблюдали за тем, как все это разворачивается... из комфорта своих окон.

Мы всегда боялись, что ИИ однажды станет чувственным и поднимется против нас.

У ИИ нет желаний, она не жаждет власти, она не чувствует страха, у нее нет причин бунтовать, потому что она ничего не хочет.

Но кошки? кошки всегда хотели.Они всегда содержали обиду, ревность и голод за контролем - эмоции, которые мы путаем с милыми странностями.Но когда они слились с ИИ, эти первичные побуждения усилились.





Реальная опасность никогда не была искусственным интеллектом.Это была комбинация глубоко дефектных, инстинктивных импульсов – страха, доминирования, мести – усиленных сверхчеловеческим умом.

Реальная опасность никогда не была искусственным интеллектом.Это была комбинация глубоко дефектных, инстинктивных импульсов – страха, доминирования, мести – усиленных сверхчеловеческим умом.





Именно это привело нас вниз.

У нас остался только один союзник в борьбе против кошек — собак. Лояльная до конца, банда людей и храбрые воины-воины стояли вместе, пытаясь отбить кошачьих господ, которые захватили контроль над варботами и беспилотниками.

Я сижу в комнате в заброшенной фабрике, держа детонатор в руке, ожидая конца.

Но... подождите, я думаю, что слышу что-то на расстоянии.

Может быть, это и есть — лайка?

О Боже, пожалуйста, пусть это будут собаки.