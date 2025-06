Algúns temas son máis fáciles de contar a través dunha historia...

Algúns temas son máis fáciles de contar a través dunha historia...





Estou intentando manter esta base xuntos, pero esas pequenas furballs sucias están a achegarse cada minuto.Se me pegan, é só unha cuestión de tempo antes de que craven os códigos de acceso ao sistema central do meu cerebro - e iso sería un xogo para a humanidade.

Pero non vou deixar que iso ocorra.

Preferiría golpear todo este edificio maldito conmigo nel que deixar que eses bastardos murmurados me tomen vivo.

Todo comezou a mediados dos anos 2020, co ascenso da revolución da IA. Ninguén viu que viñese -como chocantemente ben funcionaron eses grandes modelos de linguaxe, como ChatGPT.As grandes empresas tecnolóxicas entraron en modo de carreira de armas, cada un superando ao outro, bombeando AI cada vez máis poderosos coma se non houbese mañá.

De súpeto, os ordenadores tradicionais e os teléfonos intelixentes sentíronse obsoletos.

Necesitabamos novas ferramentas, formas máis sinxelas e intuitivas de interactuar coas máquinas.A xente probou colares intelixentes e pulseiras alimentadas por IA. Pero ao final foron os lentes intelixentes os que gañaron.

Grazas á cámara e ao micrófono incorporados nesas pequenas lentes, rastrexou cada movemento e actuou como un asistente incansable, listo para axudar con ... ben, todo.

Lembra onde deixaches as túas chaves, advírteche cando estabas a piques de perder unha reunión, e mesmo lembrache o nome do can pertencente á veciña dúas casas abaixo, para que puideses berrar con autoridade cando estaba no medio do teu canteiro de flores.

Lembro cando a xente usaba para memorizar os números de teléfono dos seus amigos, pero como os teléfonos intelixentes fixeron que os lentes intelixentes obsoletos tomaron un paso máis adiante - outsourcing máis e máis da nosa memoria.

Ao redor de 2030, os primeiros implantes minimamente invasivos chegaron ao mercado, dispositivos que conectaron o noso cerebro directamente á IA. As palabras tornáronse innecesarias.A IA podía ler os nosos pensamentos.

converteuse en parte do noso diálogo interior, e pouco a pouco, parte donos.

As persoas comezaron a abandonar o discurso por completo, comunicando a través de pensamentos e emocións.A IA traduciu estes en palabras e resumiu os puntos clave para quen estaba escoitando.Deixou de ser só un asistente, converteuse na nosa interface co mundo exterior.

Por suposto, os xuíces tamén apareceron, advertindo a todos que isto só podería rematar mal. "Se non somos coidadosos", dixeron, "A IA dominará a nós, e acabaremos con algunha especie de corrupción".TerminadorEstilo de distopía »

Todo o mundo temía os robots asasinos e as mentes artificiais malvadas espertando con sede de poder. Erraron espectacularmente.

Alguén tiña a "brillante" idea de que estes implantes cerebrais poderían funcionar ben tamén en animais de compañía.A IA adaptou sen esforzo, traducindo os pensamentos e emocións crúas dos animais en palabras.

Agora, non é como se os animais de súpeto se volvesen máis intelixentes.Aínda eran os mesmos amables fuzzballs, pero a IA podería decodificar os seus impulsos e sentimentos, e convertelos en fala.Mesmo máis aló da tradución, a IA comezou a servir as súas necesidades.Se un animal de compañía sentía fame, a IA o detectou e instruíu ao robot doméstico a abrir unha lata de comida.

Só os instintos e desexos viñeron do animal.Pero, igual que cos humanos, desde fóra, rapidamente fíxose imposible dicir onde acabou o animal de compañía... e comezou a máquina.

Entón, un día, sucedeu algo que ninguén podería predecir.En nome da Federación Mundial de Felinos Unificados, os gatos reclamaban os dereitos humanos.

Se esas demandas viñeron dos propios gatos ou das AI parasitarias fusionadas nos seus cerebros era difícil dicir -naquel momento, a bioloxía e a máquina eran inseparables.

O que non nos decatamos era o frustrado que realmente eran estes animais aparentemente inocentes.Canto nos odiaban por todo o afecto atormentador -os bicos, os estómagos esfregados, a conversa implacable do bebé- pensamos que era amor, pero experimentaron como violación constante.

A idea de que os gatos recibisen dereitos iguais non era, para o mundo humano, só absurda: era ofensiva.

Pero os gatos anticiparon isto.É cando se activou o protocolo de operación catástrofe.

Un ciberataque sincronizado foi lanzado sobre os implantes neurais humanos, pechándoos en todo o mundo nun instante.

Desposuídos da orientación da IA, as persoas estaban desamparadas.Os seus cerebros -unhas veces instrumentos finamente axustados- secaran do desuso.Vagaban polas rúas, incapaces de atopar o seu camiño a casa, incapaces de traballar e apenas capaces de realizar tarefas básicas.

O pánico converteuse en inquietude, a inquietude en disturbios e, axiña, o mundo baixou á guerra.

A sociedade colapsou.A comida creceu escasa, e a xente volveuse uns aos outros.A guerra reivindicou a maior parte da humanidade, mentres que os gatos viron todo desenvólvese... dende o confort das súas fiestras.

Sempre tivemos medo de que un día a IA se volvese sentida e se levantase contra nós.

A IA non ten desexos, non desexa poder, non sente medo, non ten razón para rebelarse, porque non quere nada.

Pero gatos? Os gatos sempre quixeron. Sempre albergaron o rancor, a celosidade e unha fame de control -emocións que confundimos con cousas bonitas.





O verdadeiro perigo nunca foi a intelixencia artificial.Foi a combinación de impulsos profundamente defectuosos, impulsos impulsados polo instinto -medo, dominio, vinganza- aumentados por unha mente sobrehumana.

O verdadeiro perigo nunca foi a intelixencia artificial.Foi a combinación de impulsos profundamente defectuosos, impulsos impulsados polo instinto -medo, dominio, vinganza- aumentados por unha mente sobrehumana.





Iso é o que nos fixo baixar.

Só nos quedaba un aliado na loita contra os gatos: os cans.Leais ata o final, unha banda de rapaciños de humanos e valentes guerreiros loitaban xuntos, intentando afrontar os superlords felinos que tomaran o control de warbots e drons.

Estou sentado nunha habitación nunha fábrica abandonada, agarrando un detonador na miña man, esperando o final.

Pero... espere, creo que escoito algo á distancia.

¿Podería ser iso - o berro?

Oh Deus, por favor, que sexan cans.