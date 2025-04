Com Blockchain es va convertir en l'arma secreta de Myanmar contra un règim totalitari

Myanmar ha estat sota règims totalitaris amb polítiques estatals de cooperació socialistes des de la dècada de 1960, sotmesos constantment a la burocràcia militar. Per comprendre l'impacte de l'economia blockchain a Myanmar, és essencial entendre primer la transformació econòmica i política del país.





Des de 1962, Myanmar es trobava sota l'economia socialista cooperativa estatal sota el programa anomenat "Camí birmà al socialisme" dirigit pel "Partit del Programa Socialista de Birmània - BSPP". Més tard, el 1998, la junta militar es va reanomenar "Consell estatal de pau i desenvolupament - SPDC" i va iniciar el seu full de ruta per transitar l'economia des de l'economia cooperativa estatal socialista a l'economia de mercat neoliberal. L'SPDC es va dissoldre després de preparar una constitució que els donava una perfecta immunització dels futurs governs, i va decidir abandonar el règim militar el 2010 i va nomenar els seus exgenerals militars per formar un partit polític anomenat "Partit de Solidaritat i Desenvolupament de la Unió - USDP". Des de llavors, l'USDP, el partit apoderat de la junta militar de Myanmar, va ser el partit governant fins al 2015. Des de la dècada de 1960 fins al 2025, Myanmar només estava sota el govern democràtic governat per la Lliga Nacional de Democràcia, que va ser elegit per la voluntat del poble només durant els anys 2015-2020. Fins i tot el govern de la NLD no era totalment democràtic, els militars ocupaven el 25% dels diputats i controlaven els ministeris més importants com el de Defensa i el de l'Interior. Després del cop d'estat de 2021, la junta militar va començar a adreçar-se com a "Consell d'Administració de l'Estat - SAC" i va declarar oficialment la reinstal·lació del sistema cooperatiu estatal.





Després del cop d'estat militar de l'1 de febrer de 2021, la junta militar de Myanmar va implementar talls d'Internet a tot el país i va restringir l'accés a les xarxes socials . Moltes persones van recórrer a utilitzar VPN àmpliament disponibles, tant gratuïtes com de pagament, per eludir aquestes restriccions. El règim del SAC va promulgar una nova llei de ciberdelinqüència, criminalitzant l'ús de VPN per accedir a les xarxes socials bloquejades i als mitjans de comunicació prohibits, punible amb presó. Els soldats militars i els agents de policia estaven autoritzats a realitzar inspeccions sorpresa dels dispositius dels ciutadans, fins i tot en llocs públics i cases, per comprovar si hi ha instal·lacions VPN. Com a resposta, els professionals informàtics amb experiència en programació, xarxes i administració de sistemes van aprofitar les tecnologies VPN de codi obert, com Outline, per configurar servidors VPN i distribuir-los en cercles revolucionaris i entre la població en general. La capacitat de la VPN de canviar els ports de connexió durant la configuració del servidor la va fer més adaptable i resistent al tallafoc imposat pel règim SAC amb l'ajuda del govern de la CPC de la Xina. Recentment, "NymVPN", una VPN basada en blockchain que posa l'accent en la privadesa descentralitzada, es va convertir en una opció popular a causa de la seva prova gratuïta de 30 dies des del 2024, amb usuaris que van crear diversos comptes per ampliar el seu accés.





El règim del SAC es va apoderar dels béns dels individus implicats en la recaptació de fons per a la revolució, dels que participaven en qualsevol forma de resistència contra la junta militar i dels que només donaven suport als treballadors del MDL (empleats del sector públic que es neguen a treballar sota la junta). Posteriorment, el govern interí del NUG (National Unity Government of Myanmar), format per funcionaris electes, membres de la NLD, activistes per la democràcia i altres partits polítics anti-SAC, va introduir una plataforma de pagament basada en blockchain anomenada " NUGPAY ". NUGPAY va ser revolucionari perquè va impedir que la junta militar tracés transaccions, ja que no passaven per canalitzacions financeres accessibles al règim. Aquesta innovació va reduir significativament els riscos associats a la recaptació de fons. En revolucions anteriors, com el 1988, els partidaris de la democràcia a l'estranger s'enfrontaven al risc que els militars rastregessin les seves transaccions bancàries i castiguessin les seves famílies a Myanmar. No obstant això, amb NUGPAY, el règim SAC no va tenir coneixement de les activitats de recaptació de fons realitzades a través de l'aplicació. A més, el NUG es va associar amb persones de confiança a favor de la democràcia a tot el món com a comerciants registrats de NUGPAY. Tot i permetre que els recaptadors de fons i els rebels revolucionaris es registressin a NUGPAY, intercanviar diners entre monedes sense comerciants registrats va resultar difícil, donant lloc a una economia intermediaria amb potencial de corrupció i blanqueig de diners. A més, NUGPAY tenia limitacions tècniques, confiant únicament en el DMMK (Digital Myanmar Kyat) per a l'intercanvi entre MMK (Myanmar Kyat) i altres monedes, cosa que complicava el procés d'intercanvi.





En resposta, el govern de la NUG va buscar solucions bancàries alternatives per crear un sistema de recaptació de fons més transparent i federat per a la Revolució de Primavera de Myanmar. Això va portar a l'establiment del primer neobanc de Myanmar , el " Spring Development Bank ", que va substituir el sistema bancari bàsic tradicional per la tecnologia blockchain. Paral·lelament, la junta militar de Myanmar, règim SAC, va implementar nombroses noves regulacions dirigides als bancs establerts. Aquests bancs ara no poden permetre als usuaris retirar quantitats il·limitades dels seus propis diners i només ofereixen tipus d'interès relativament baixos. A més, molts intercanviadors de divises van ser arrestats pel règim SAC per diversos motius, fent efectiva la possessió de monedes estrangeres gairebé il·legal (extraoficial). Això reflecteix la introducció passada del " certificat de divises (FEC) " per part del règim de l'SPDC, durant el qual la possessió de divises estrangeres com els dòlars dels EUA era il·legal i castigada amb detenció. Aquest trauma històric continua afectant la gent de Myanmar.





Myanmar té un historial d'abolició de certs bitllets sense reemborsament, fet que va provocar que moltes llars perdessin una riquesa significativa que havien guanyat amb el treball tant sota els règims BSPP com SPDC. A més, el país ha estat testimoni de la dissolució o fallida dels seus bancs més populars sense conseqüències, com ara Asia Wealth Bank i Myanmar May Flower Bank. Durant la dècada de 1960, tots els bancs van ser nacionalitzats sota el règim del BSPP. Des de la dècada de 1990, el règim de l'SPDC va permetre els bancs privats mentre mantenia alguns bancs nacionalitzats sota control militar. Fins i tot sota el règim de l'USDP, el govern de la NLD i el règim SAC posterior al cop d'estat, la majoria dels bancs, tot i que són de propietat privada, estan controlats principalment per familiars dels líders de BSPP, SPDC i USDP o els seus socis comercials.





El 2024, el líder de la junta militar va anunciar que l'administració del SAC restabliria el sistema cooperatiu estatal utilitzat durant l'era del "Camí birmà al socialisme" per impulsar l'economia de Myanmar. Això va provocar records traumàtics per a molts ciutadans que, o els pares dels quals, van suportar llargues cues per a productes de primera necessitat mentre les famílies de la burocràcia socialista es feien més riques. En conseqüència, un nombre creixent de persones va intentar retirar els seus estalvis, desestabilitzant encara més el sistema bancari de Myanmar. El "Banc de Desenvolupament de Primavera", el primer neobanc revolucionari de Myanmar estretament associat amb el govern de la NUG i utilitzat principalment per a la recaptació de fons, va atreure moltes d'aquestes persones. Com a incentiu, el banc va oferir altes taxes d'interès per a l'estalvi, accés al mercat de criptomonedes, oportunitats de comprar monedes estrangeres virtualment i la possibilitat de comprar or sense mantenir-les físicament. Aquestes opcions van ser avantatjoses per al poble de Myanmar, ja que proporcionaven protecció contra la depreciació de la moneda, la inflació i l'estancament, que eren conseqüències de les polítiques econòmiques del règim de la SAC. Tenint en compte la història d'economia cooperativa socialista estatal del país i la transició irònica dels antics líders socialistes i les seves famílies cap a la classe capitalista amigueta, és comprensible que les classes treballadores i mitjanes de Myanmar s'espantin quan l'actual règim del SAC reintrodueixi una retòrica socialista que recordava l'era del BSPP.





La tecnologia Blockchain ha jugat un paper crucial en la revolució en curs contra un règim totalitari a Myanmar. Els eslògans bàsics de la revolució de primavera de Myanmar, que emfatitzen "Federalisme i democràcia", s'alineen naturalment amb els principis de la tecnologia blockchain, com ara "descentralització", "economia de mercat lliure cripto-anarquia", "fedivers" i "transparència". Aquesta revolució s'ha de recordar com una, empoderada i equipada per la tecnologia blockchain, que permet a un grup divers d'individus resistir un règim autoritari. Va promoure principis com la democràcia, el federalisme i la descentralització.