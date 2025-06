Casper 2.0 arriba a Mainnet, posicionant la xarxa Casper per a l'era dels actius del món real

**Zug, Suïssa, 6 de maig de 2025/Chainwire/--**L'Associació Casper està orgullosa d'anunciar que Casper 2.0 es va llançar en directe a la xarxa principal el 6 de maig de 2025, una fita important que marca l'evolució de la xarxa en una plataforma construïda específicament per a actius del món real.





Casper 2.0 connecta la innovació criptogràfica amb la infraestructura de nivell empresarial, avançant una visió on la blockchain no existeix aïllada, sinó que potencia les economies reals i les aplicacions quotidianes, no només per si mateixa.





Amb aquesta actualització, Casper va més enllà dels ecosistemes sil·loïts, oferint un entorn amigable per als desenvolupadors i els negocis preparat per donar suport a la propera onada d'actius tokenitzats, finançament en cadena i adopció en el món real.





"Casper 2.0 és més que una fita, és un llançament per a l'adopció de blockchain en el món real", va dir Matt Schaffnit, director general i director general de l'Associació Casper. "Amb finalitat instantània, determinista, actualització nativa i control d'accés incorporat, estem permetent una nova generació d'aplicacions que garanteixen la identitat, la propietat i el valor a través de les indústries.

La propera onada d'expansió de la indústria depèn de les utilitats del món real amb sistemes que garanteixen la propietat, donen suport al compliment i s'integren amb economies més enllà de la Web3.Casper 2.0 compleix aquesta promesa amb millores fonamentals que la converteixen en una de les blockchain més completes i adaptables per a tokenitzar, transaccionar i governar els actius i processos del món real en cadena:





Zug Consensus





Un nou protocol de consens determinista, Zug porta finalitat instantània a Casper, assegurant que les transicions de propietat per a actius com el real

Els béns immobles, les mercaderies i els instruments tokenitzats no només són immediats i irreversibles, sinó que també deixen un rastre d'auditoria clar i prohibit.





Natively Secured Upgradable Smart Contracts





Els sistemes del món real requereixen control precís, responsabilitat i compliment. Casper 2.0 proporciona contractes que es poden actualitzar de forma nativa, suport integrat per múltiples signatures i Permisos de gra fina Cada part en una transacció d'actius, des del comprador, i el venedor fins al corredor, escro agent, i auditor, es limita a només la funcionalitat específica que estan autoritzats a accedir, reflectint la seguretat i els controls d'accés basats en funcions dels sistemes tradicionals.





Developer Accessibility





Casper 2.0 es troba amb els constructors on siguin, donant suport a milions de desenvolupadors de programari per construir en cadena utilitzant llenguatges familiars i patrons de disseny moderns, sense les curves d'aprenentatge abruptes i les restriccions típiques del desenvolupament de Web3.





Més enllà de les seves innovacions bàsiques, Casper 2.0 introdueix Millora de les infraestructures crítiques , incloent suport per a múltiples màquines virtuals, ampliant la capacitat de la xarxa per donar suport a aplicacions complexes i del món real.





Casper 2.0 també desbloqueja un poderós conjunt de capacitats que redefineixen i amplien el que els desenvolupadors poden construir i el que els usuaris poden esperar en la cadena. contractes intel·ligents ara poden integrar recompenses i rendiments directament en la seva lògica a través d'apostes líquides natives, aprofitar els algoritmes de hashing de zero coneixement per permetre solucions de privacitat que preserven la identitat i el compliment, i utilitzar un mecanisme de crema de token natiu per implementar noves estratègies de control de subministrament.





"Casper 2.0 és el resultat d'una idea simple i poderosa: que la blockchain hauria de donar suport als mateixos tipus d'actius, regles i processos que existeixen en el món real", va dir Michael Steuer, CTO i president del consell d'administració de l'Associació Casper. "Per disseny, Casper 2.0 permet que les transaccions d'actius del món real es resolguin instantàniament, que les empreses implementin controls d'accés que reflecteixen la realitat, i que les aplicacions s'actualitzin sense problemes a mesura que evolucionen les regulacions.

A més, la actualització de Casper 2.0 es va sotmetre a una rigorosa i independent Auditoria per Halborn Security, assegurant que la seva base de codi s'alinea amb els estàndards de la indústria de primer nivell i reforçant la confiança en la seva base segura i preparada per a l'empresa. Més informació sobre Casper 2.0, incloent documentació, eines de desenvolupament i una visió general de les noves capacitats de la xarxa, està disponible a casper.network .

Sobre la Xarxa Casper

Xarxa Casper (CSPR) és una blockchain descentralitzada, capa 1 Proof-of-Stake dissenyada per a l'economia del món real, que permet a les persones beneficiar-se obertament de qui són, el que fan i el que posseeixen, a través de les fronteres, les empreses i les comunitats, tant dins com fora de la Web3.





Amb finalitat instantània, contractes intel·ligents actualitzables, seguretat de nivell empresarial i autorització flexible, la infraestructura de Casper dóna suport a la tokenització, la gestió i l'intercanvi segurs d'actius i dades sensibles en entorns públics i privats.





L’Associació Casper, una organització sense ànim de lucre amb seu a Suïssa, promou el desenvolupament descentralitzat i l’adopció del protocol, xarxa i ecosistema de Casper.





Llegeix més sobre Casper Network https://casper.network .

Contacta amb l'Associació Casper a [email protected] .

[email protected]

Utilització de premsa i mitjans de comunicació: https://www.casper.network/press-and-media . el

Aquesta història va ser publicada com un comunicat de premsa per Chainwire sota HackerNoon's Business Blogging Program.

