Casper 2.0 يمر عبر الشبكة العنكبوتية ، مما يضع شبكة Casper في عصر الأصول في العالم الحقيقي

بواسطة Chainwire3m2025/05/06
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طويل جدا؛ ليقرأ

بدأ Casper 2.0 على الشبكة العنكبوتية في 6 أيار/مايو 2025، وتتجه Casper إلى الخارج من أنظمة التجميل، جاهزة لدعم الجو التالي من الأصول المحمولة، والتمويل على الشبكة، وإدماج العالم الحقيقي.
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** زغ، سويسرا، 6 مايو، 2025/Chainwire/--**مجموعة كاسبر هي فخورة في الإعلان عن إطلاق Casper 2.0 على الشبكة الرئيسية في 6 مايو، 2025، وهي نقطة تحول هامة تشير إلى تطور الشبكة إلى منصة تستهدف الأصول في العالم الحقيقي.


تتوافق Casper 2.0 مع الابتكار الرائد في مجال الائتمان مع البنية التحتية الصناعية ، مما يسهم في تطوير رؤية حيث لا توجد بلاك تشين في الفردية ، ولكنها تتيح الاقتصادات الحقيقية والتطبيقات اليومية ، وليس فقط لها.


مع هذا التحديث، تتحرك كاسبر أكثر من الأنظمة البيئية المتطورة، وتقدم بيئة مثالية للمطورين والشركات، جاهزة لدعم الجو التالي من الأصول المحمولة، والتمويل في سلسلة، والانتقال إلى العالم الحقيقي.


"Casper 2.0 هو أكثر من نقطة تحول، وهو نقطة انطلاق لتأسيس blockchain في العالم الحقيقي، "قال مارت شفينيت، رئيس مجلس إدارة شركة Casper Association. "على سبيل المثال، مع الانتهاء الفعلي، التحديث الداخلي، والسيطرة على الوصول المدمج، ونحن نتمكن من إنشاء جيل جديد من التطبيقات التي تضمن هوية، الملكية، والقيمة في جميع الصناعات.

"Casper 2.0 هو أكثر من نقطة تحول، وهو نقطة انطلاق لتأسيس blockchain في العالم الحقيقي، "قال مارت شفينيت، رئيس مجلس إدارة شركة Casper Association. "على سبيل المثال، مع الانتهاء الفعلي، التحديث الداخلي، والسيطرة على الوصول المدمج، ونحن نتمكن من إنشاء جيل جديد من التطبيقات التي تضمن هوية، الملكية، والقيمة في جميع الصناعات.


يعتمد التوسع التالي في الصناعة على الهواتف الذكية في العالم الحقيقي مع أنظمة تمنح الملكية، وتدعم الامتثال، والتكامل مع الاقتصادات خارج الإنترنت.Casper 2.0 يوفر هذا الإنجاز مع تحسينات أساسية تخلقها واحدة من أكثر الهواتف الذكية التكاملة والتكيفية لتصنيع الأصول والعمليات في العالم الحقيقي والتعامل معها في سلسلة:


Zug Consensus

قطار المؤتمر


بروتوكول اتفاقية جديدة، يقدم زغ فاتورة فورية على الفور إلى كاسبر، مما يضمن أن الانتقالات الملكية للأصول مثل الفائدة الحقيقية.

ليست الأصول، والأصول، والأدوات المحمولة فقط مسبوقة وغير قابلة للتجديد، بل تترك أيضًا مسارًا إحصائيًا واضحًا.


Natively Secured Upgradable Smart Contracts

الاتفاقيات الذكية التي يمكن تحسينها


تحتاج أنظمة العالم الحقيقي إلى التحكم المطلوب والمسؤولية والتوافق. Casper 2.0 يوفر مع العقدات التي يمكن تحسينها بشكل طبيعي، ودعم متعدد التوقعات المدمج.الترخيصات الجميلةيمكن للمطورين تصميم تدفقات العمل التي يمكن التحقق منها وتتبعها بشكل مفرط.كل طرف في معاملات الأصول، من المشترك والمشترك إلى المشترك والمشترك والمشترك والمشترك، يتم تقليصها إلى الوظائف المحددة فقط التي تمكنها من الوصول إليها، مما يضفي على السيطرة الأمنية والسيطرة على الوصول المرتبطة بالوظائف في الأنظمة التقليدية.

الترخيصات الجميلة


Developer Accessibility

المتاحة للمطورين


يلتقي Casper 2.0 مع المصممين حيثما كانوا، مما يمنح الملايين من المصممين البرمجيات القدرة على بناء على سلسلة باستخدام لغات المعروفة وتطبيقات التصميم الحديثة، دون أطوار التعلم المزدوجة والتحديات المسببة إلى تطوير Web3.


بالإضافة إلى الابتكارات الأساسية، يقدم Casper 2.0critical infrastructure enhancementsبما في ذلك دعم للعديد من المحطات الافتراضية، مما يزيد من قدرة الشبكة على دعم التطبيقات المعقدة في العالم الحقيقي.

تحسين البنية التحتية الأساسية


يفتح Casper 2.0 أيضًا مجموعة قوية من الوظائف التي تحدد وتطوير ما يمكن للمطورين إنشاءه وما يمكن للمستخدمين توقعه في سلسلة.وقد تستطيع العقدات الذكية الآن دمج المكافآت والربح بشكل مباشر في منطقها من خلال التخزين السائل المضاد، واستخدام ألغاز التخزين الخالي من المعرفة لتمكين حلول الحماية من الهوية الشخصية والتوافق، واستخدام آلية إزالة الورق الأصلية لتنفيذ استراتيجيات جديدة لسيطرة المبيعات.


"Casper 2.0 هو النتيجة من فكرة بسيطة وفعالة: أن blockchain يجب أن تدعم نفس النوع من الأصول والقواعد والعمليات التي توجد في العالم الحقيقي"، قال مايكل كيرتر، مدير إدارة الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة Casper Association. "من خلال التصميم، يتيح Casper 2.0 تقييم معاملات الأصول الحقيقية على الفور، والشركات لتنفيذ السيطرة على الوصول التي تعكس الواقع، والتطبيقات لتعزيز بشكل لا يتجزأ مع تطور القوانين.

"Casper 2.0 هو النتيجة من فكرة بسيطة وفعالة: أن blockchain يجب أن تدعم نفس النوع من الأصول والقواعد والعمليات التي توجد في العالم الحقيقي"، قال مايكل كيرتر، مدير إدارة الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة Casper Association. "من خلال التصميم، يتيح Casper 2.0 تقييم معاملات الأصول الحقيقية على الفور، والشركات لتنفيذ السيطرة على الوصول التي تعكس الواقع، والتطبيقات لتعزيز بشكل لا يتجزأ مع تطور القوانين.


وبالإضافة إلى ذلك، تم تطوير Casper 2.0 بشكل صارم ودائماً.auditمن قبل Halborn Security، وذلك لضمان توازن قاعدة الكود مع معايير الصناعة أعلى المستويات، وتعزيز الثقة في أساسها الائتماني، مستعد للشركة.مزيد من المعلومات حول Casper 2.0، بما في ذلك الوثائق، وأدوات التنمية، وكتابة إمكانات الشبكة الجديدة، متاحة على:casper.network.

التحقيقاتcasper.network

عن شبكة Casper

شبكة Casper(CSPR) هو بروتوكول إقليمي من نوع Layer 1 Proof-of-Stake الذي تم تصميمه لأسواق العالم الحقيقي، ويمنح الناس القدرة على الاستفادة بشكل مفتوح من أنفسهم، ما يفعلونه، وما يملكون، عبر الحدود، والشركات، والمجتمعات، سواء داخل شبكة الإنترنت أو خارجها.

شبكة Casper


مع الوضع المفاجئ، والاتفاقيات الذكية التي يمكن تحديثها، والسلامة على مستوى المؤسسة، والتشريع المرغوب فيه، يدعم البنية التحتية لـ Casper تقييمات آمنة، وإدارة وتبادل الأصول والبيانات الحساسة في بيئات عامة وخاصة.


تشجيع جمعية كاسبر، وهي منظمة غير ربحية تستند إلى سويسرا، على تطوير وتنفيذ بروتوكول كاسبر وإدارة الشبكة وإدارة البيئة.


اقرأ المزيد عن شبكة Casperhttps://casper.network.

https://casper.network

اتصل بشركة كاسبر في[email protected].

[email protected] أندرويد

استخدام الإعلام والوسائل الإعلامية:https://www.casper.network/press-and-media. .

https://www.casper.network/press-and-media

الاتصال

التسويق والتواصل

رونان برين

رابطة كاسبر

[email protected] أندرويد

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.

تم نشر هذه القصة كإعلان صحفي من قبل Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.

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