Casper 2.0 が Mainnet で生かし、リアル ワールド アセット エピソードのための Casper ネットワークの位置づけ

**Zug、スイス、2025年5月6日/Chainwire/--**Casper Associationは、Casper 2.0が2025年5月6日にメインネット上で生中継されたことを誇りに思います。





Casper 2.0は、エンタープライズクラスのインフラストラクチャと暗号ネイティブのイノベーションを結びつけ、ブロックチェーンが孤立的に存在しないというビジョンを前進させますが、ブロックチェーン自体だけでなく、リアルな経済や日常的なアプリケーションを強化します。





このアップグレードにより、Casperはシロードエコシステムを超え、開発者とビジネスに優しい環境を提供し、トークン化された資産、オンチェーン金融、リアルワールドの採用の次の波をサポートします。





「Casper 2.0は、マイルストーン以上のものであり、現実世界のブロックチェーン採用のためのスタートアップパッドです」とCasper AssociationのCEO&取締役会ディレクターであるMatt Schaffnit氏は述べました。「即時、決定的な最終性、ネイティブのアップグレード性、および内蔵のアクセス制御により、私たちは、業界全体でアイデンティティ、所有権、価値を確保する新しい世代のアプリケーションを可能にしています。

「Casper 2.0は、マイルストーン以上のものであり、現実世界のブロックチェーン採用のためのスタートアップパッドです」とCasper AssociationのCEO&取締役会ディレクターであるMatt Schaffnit氏は述べました。「即時、決定的な最終性、ネイティブのアップグレード性、および内蔵のアクセス制御により、私たちは、業界全体でアイデンティティ、所有権、価値を確保する新しい世代のアプリケーションを可能にしています。





次なる産業拡大の波は、所有権を確保し、コンプライアンスをサポートし、Web3を超える経済と統合するシステムを持つ現実世界のユーティリティに依存します。





Zug Consensus





新しい決定主義的コンセンサスプロトコルとして、ZugはCasperに即時的な最終性を提供し、現実のような資産の所有権の移行を確保します。

不動産、商品、およびトークン化されたツールは、即時的で不可逆的であるだけでなく、明確で不正な監査の痕跡を残します。





Natively Secured Upgradable Smart Contracts





現実世界のシステムは、正確な制御、責任、およびコンプライアンスを必要とします。Casper 2.0 は、ネイティブにアップグレード可能な契約、内蔵の複数の署名サポートおよび fine-grained permissions デフォルトでは、開発者は監査可能でコンプライアンス可能なワークフローを設計することができます。購入者から販売者、ブローカー、エスロウエージェント、および監査官まで、資産取引の各当事者は、特定の機能に限定され、従来のシステムのセキュリティと役割ベースのアクセスコントロールを反映します。





Developer Accessibility





Casper 2.0 は、何百万ものソフトウェア開発者が既知の言語と近代的なデザインパターンを用いて、Web3 開発に典型的な急激な学習曲線や制約なしに、チェーン上に構築することを可能にします。





コアイノベーションを超えて、Casper 2.0は 重要インフラの改善 複数の仮想マシンのサポートを含め、複雑で現実世界のアプリケーションをサポートするためにネットワークの能力を拡大します。





Casper 2.0 はまた、開発者が構築できるものと、ユーザーがチェーン上で期待できるものを再定義し、拡張する強力な機能のセットを解除します. Smart contracts can now integrate rewards and yield directly into their logic through natively secured liquid staking, leverage zero-knowledge hashing algorithms to enable privacy-preserving identity and compliance solutions, and use a native token burning mechanism to implement new supply-control strategies.





「Casper 2.0はシンプルで強力なアイデアの結果です:ブロックチェーンは、現実世界で存在する同じ種類の資産、ルール、プロセスをサポートすべきです」と、Casper AssociationのCTO&CEOのMichael Steuer氏は述べました。「デザインによって、Casper 2.0は、現実世界の資産取引を即座に解決し、企業は現実を反映するアクセス制御を実装し、規制が進化するにつれてアプリケーションをシームレスにアップグレードできます。

「Casper 2.0はシンプルで強力なアイデアの結果です:ブロックチェーンは、現実世界で存在する同じ種類の資産、ルール、プロセスをサポートすべきです」と、Casper AssociationのCTO&CEOのMichael Steuer氏は述べました。「デザインによって、Casper 2.0は、現実世界の資産取引を即座に解決し、企業は現実を反映するアクセス制御を実装し、規制が進化するにつれてアプリケーションをシームレスにアップグレードできます。





さらに、Casper 2.0 は厳格で独立したアップグレードを受けました。 監査 Halborn Securityは、コードベースをトップレベルの業界基準に一致させ、セキュアで企業向けの基盤への信頼を強化することにより、Casper 2.0に関するドキュメント、開発ツール、ネットワークの新機能の概要を含む詳細な情報は、こちらでご覧いただけます。 カスパネットワーク .

Casper Networkについて

Casper ネットワーク (CSPR)は、現実世界の経済のために設計された分散型、レイヤー1の証拠ブロックチェーンであり、人々が自分たちが誰であるか、彼らが何をしているか、そして彼らが所有しているものから、国境を越えて、ビジネスやコミュニティ、Web3内外の両方からオープンに利益を得ることを可能にします。





即時終了性、アップグレード可能なスマートコントラクト、エンタープライズクラスのセキュリティ、および柔軟な許可により、Casperのインフラストラクチャは、公的および民間の環境の両方で、資産および機密データの安全なトークニケーション、管理、交換をサポートします。





スイスに本拠を置く非営利団体であるCasper Associationは、Casperプロトコル、ネットワーク、エコシステムの分散型開発と採用を促進しています。





Casper Networkについてもっと知る https://casper.network .

カスパー協会へお問い合わせ [email protected]について .

[email protected]

マスコミとメディアの利用: https://www.casper.network/press-and-media で。

コンタクト

マーケティング&コミュニケーション

ロナン・ブリーン

カスパー協会

[email protected]について

このストーリーは、HackerNoonのビジネスブログプログラムの下でChainwireがプレスリリースしたものです。

This story was published as a press release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging. この記事は、HackerNoon's Business Bloggingの下で Chainwireによって発表されました。 プログラム .