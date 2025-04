Els sistemes de DPI poden excloure la gent de la participació en alguns aspectes de la societat tan fàcilment com es diu que els inclouen: perspectiva

Un dels arquitectes d'identitat digital de l'Índia va dir a la cimera del DPI de Sri Lanka que la infraestructura pública digital permet als governs fer un seguiment de les finances individuals i és bona per als passaports de vacunes.





A hores d'ara, probablement ja heu sentit parlar d'una cartera digital. Tot i així, aquest concepte s'està ampliant a un taquiller digital que pot emmagatzemar encara més informació personal perquè hi puguin accedir les entitats públiques i privades.





En pronunciar el discurs principal a la cimera de Sri Lanka DPI [ Infraestructura Pública Digital ] avui, el CTO fundador d'Aadhaar, Srikanth Nadhamuni, va promocionar el " DigiLocker " de l'Índia com a exemple per a altres nacions.





DPI consta de tres components:

Identitat digital

Sistemes de pagament ràpid

Intercanvis de dades massius





A l'Índia, els registres i les credencials s'emmagatzemen ara en un armari digital.





Amb el DigiLocker, hi ha hagut " cinc com a dos mil milions de registres verificats digitalment a l'Índia. Cent cinquanta milions de persones estan utilitzant aquests armariets ", va dir Nadhamuni mentre enumerava els diferents tipus de registres que estaven emmagatzemats en aquests armariets digitals.





Aquests registres i credencials incloïen targetes d'identificació digitals , registres educatius, certificats de casta i passaports de vacunes , els darrers dels quals Nadhamuni va dir que eren "súper importants".





"COVID-19, l'Índia va fer uns dos mil milions de vacunes contra la COVID i només vau haver de portar el vostre certificat digital a l'avió. Sovint miraven el teu codi QR i deien que estàs bé, però si realment el verificaven, veurien que l'havia signat el govern de l'Índia. No pot ser un certificat fals. super important" Srikanth Nadhamuni, Cimera DPI de Sri Lanka, febrer de 2025





Mai no hi va haver cap base científica per emetre o exigir passaports de vacunes com els que es vanagloria el fundador d'Aadhaar.

De fet, les "vacunes" contra la COVID-19 de Pfizer mai es van provar per a la transmissibilitat, i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) fins i tot va advertir l'agost de 2021 que els passaports de les vacunes "poden augmentar el risc de propagació de la malaltia" perquè "queda per avaluar fins a quin punt cada vacuna prevé la transmissió del SARS-CoV-2 a persones susceptibles".





Una persona que estava totalment vacunada i potenciada al màxim tenia la mateixa probabilitat de propagar COVID com la persona que no va rebre ni un sol cop, és a dir, si creus les narracions oficials en constant canvi, com la importància del distanciament social, que era una altra regla inventada que no tenia cap base científica.





Aleshores, per a què més serveix un DPI DigiLocker?





Segons Nadhamuni, forçar els ciutadans a vincular la seva identitat digital amb les autoritats fiscals " va permetre al govern fer un millor seguiment de les activitats financeres dels individus ".





Es diu que el seguiment de les activitats financeres d'un individu redueix l'evasió fiscal, que ha estat un problema històric a l'Índia, però també vol dir que el govern ho sap tot sobre els vostres hàbits de compra, venda i estalvi.





Amb una moneda digital del banc central ( CBDC ) anomenada e-rupia o rupia digital en camí a l'Índia, el govern teòricament podria gravar automàticament un ciutadà agafant els diners directament de la seva cartera digital, a més d'altres funcions programables, com ara establir dates de caducitat al mateix CBDC.





"L'enllaç obligatori d'Aadhaar [sistema d'identificació digital] i PAN [sistema d'impostos sobre la renda] va permetre al govern fer un millor seguiment de les activitats financeres de les persones". Srikanth Nadhamuni, Sri Lanka DPI Summit [diapositiva], febrer de 2025





Per a Nadhamuni, la igualtat d'accés és una característica clau de DPI i, amb això, vol dir que no cal saber alfabetitzar per participar en el sistema gràcies als avenços en IA generativa.





“ Avui, amb la IA generativa […] és força sorprenent el que poden fer. Una persona analfabeta que pugui tenir dificultats per fer banca pot fer banca parlant amb una interfície de conversa ", va dir el CTO d'Aadhaar.





" Una persona pobre d'un poble pot parlar amb el govern a través d'interfícies de conversa i fer preguntes i veure quins tipus de beneficis poden obtenir ", va afegir.





Què hi ha més important que ensenyar a la gent a llegir? Aconseguint que persones analfabetes interactuïn amb els bancs mitjançant els xatbots d'IA!

Aquest és un exemple del que el fundador del Fòrum Econòmic Mundial (WEF) Klaus Schwab anomena " L'era intel·ligent ", on les màquines es tornen més intel·ligents i els humans es tornen més tontos.





"L'era intel·ligent està alterant fonamentalment la manera en què ens comuniquem, tant entre nosaltres com amb el món que ens envolta", va escriure Schwab en una publicació al bloc l'any passat.





"Les plataformes impulsades per IA ja estan començant a mediar gran part de la nostra comunicació, ja sigui mitjançant algorismes de xarxes socials que decideixen quin contingut veiem o assistents virtuals que gestionen els nostres horaris i interaccions", va afegir.





Els serveis de traducció i les interfícies de conversa per a persones que no saben llegir i escriure poden ser eines molt útils, però al mateix temps, no incentiven els analfabets a alfabetitzar-se.





"Quan va haver de passar la vacunació, el govern va crear una plataforma COVID, que va permetre a l'Índia tenir 2.500 milions de vacunes en dos anys […] Teniu un certificat de vacunació en temps real i el podeu mostrar a qualsevol lloc on vau a l'Índia o a l'estranger […] La tecnologia digital i el DPI han estat fonamentals per al desenvolupament de l'Índia". Nandan Nilekani, B20 India Summit, agost de 2023





Les paraules de Nadhumani a la cimera del DPI de Sri Lanka es fan ressò de les d'un altre arquitecte d'Aadhaar, Nandan Nilekani, que va dir a la cimera B20 de l'Índia el 2023 que la pila de DPI de l'Índia era ideal per configurar passaports de vacunes, recaptar impostos, pagaments automàtics de peatges, adaptació climàtica i economia circular.





Anteriorment, Nilekani va dir al Fons Monetari Internacional (FMI) que les " eines del nou món " eren que tothom havia de tenir una identificació digital, un telèfon intel·ligent i un compte bancari, i que tota la resta es basava en això.





La cimera del DPI de Sri Lanka tindrà lloc del 5 al 6 de febrer.





Tot i que DPI té molts avantatges, com ara la compartició perfecta de credencials i registres i pagaments ràpids, aquests sistemes digitals poden excloure amb la mateixa facilitat que les persones participin en aspectes bàsics de la societat tant com es diu que els inclouen.