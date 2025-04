Puku ya Dipapadi ya Ditšitale ya India e Phagamiša Dintshi Sebokeng sa DPI sa Sri Lanka

Ditshepedišo tša DPI di ka kgapeletša batho ka ntle gabonolo go tšea karolo dikarolong tše dingwe tša setšhaba go fo swana le ge go thwe di di akaretša: pono

Yo mongwe wa bo-rathuta-dipolane ba boitšhupo bja dijithale ba India o boditše Seboka sa DPI sa Sri Lanka gore Mananeokgoparara a Setšhaba a Ditšitale a dumelela mebušo go latela ditšhelete tša motho ka o tee ka o tee gomme a lokile bakeng sa diphasepoto tša moento.





Go fihla ga bjale, mohlomongwe o kwele ka sepache sa dijithale. Go sa dutše go le bjalo, kgopolo yeo e katološetšwa go locker ya dijithale yeo e ka bolokago tsebišo e oketšegilego le go feta ya motho ka noši gore mekgatlo ya setšhaba le ya poraebete e e fihlelele.





Ge a nea polelo ya motheo Sebokeng sa Sri Lanka DPI [ Digital Public Infrastructure ] lehono, mothei wa Aadhaar CTO Srikanth Nadhamuni o ile a touted India’s “ DigiLocker ” e le mohlala bakeng sa ditšhaba tše dingwe go latela.





DPI e na le dikarolo tše tharo:

Boitsebišo bja dijithale

Ditshepedišo tša tefo ya ka pela

Diphapanyetsano tša data tše kgolo





Kua India, direkhoto le mangwalo a go hlatsela bjale di bolokwa ka gare ga lokara ya dijithale.





Ka DigiLocker, go bile le “ dintlha tše hlano tše pedi dimilione tše dikete tše pedi direkhoto netefaditšwego ka dijithale ka India. Batho ba dimilione tše lekgolo le masomehlano ba šomiša dilokara tše ,” go boletše Nadhamuni ge a be a lokeletša mehuta ye e fapanego ya direkhoto tšeo di bego di bolokilwe ka gare ga dilokara tše tša dijithale.





Direkoto tše le mangwalo a go hlatsela di be di akaretša dikarata tša boitsebišo tša dijithale , direkhoto tša thuto, disetifikeiti tša semorafe le diphasepoto tša moento , tšeo tša mafelelo Nadhamuni a boletšego gore di be di “bohlokwa kudu.”





“COVID-19, India e dirile meento ya COVID ye e ka bago dibilione tše pedi, gomme o ile wa swanelwa ke go no rwala setifikeiti sa gago sa dijithale go ya sefofaneng. Gantši ba be ba tla lebelela khoutu ya gago ya QR gomme ba re o lokile, eupša ge e ba ba be ba tloga ba e netefatša, ba be ba tla bona gore e saennwe ke mmušo wa India. E ka se be setifikeiti sa bofora. Bohlokwa kudu” Srikanth Nadhamuni, Seboka sa DPI sa Sri Lanka, Hlakola 2025





Ga se gwa ke gwa ba le motheo wa mahlale wa go ntšha goba go nyaka diphasepoto tša moento go swana le tšeo mothei wa Aadhaar a bego a ikgantšha ka tšona.

Ge e le gabotse, “meento” ya COVID-19 go tšwa go Pfizer ga se ya ka ya lekwa gore e ka fetelwa, gomme Mokgatlo wa Lefase wa tša Maphelo (WHO) o bile wa lemoša ka August 2021 gore diphasepoto tša meento “di ka oketša kotsi ya go phatlalala ga bolwetši” ka gobane “tekanyo yeo ka yona moento o mongwe le o mongwe o thibelago phetetšo ya SARS-CoV-2 go batho bao ba nago le bolwetši bjo bo sa dutšego e swanetše go hlahlobja.”





Motho yo a entetšwego ka botlalo le go godišwa go fihla go max o be a na le kgonagalo ya go phatlalatša COVID go swana le motho yo a sa hwetšago le jab e tee — ke gore ge o dumela dikanegelo tša semmušo tšeo di dulago di fetoga — go swana le bohlokwa bja go bea kgole le setšhaba, e lego molao wo mongwe wo o dirilwego wo o bego o se na motheo wa mahlale.





Ka gona, ke eng se sengwe seo DPI DigiLocker e loketšego?





Go ya ka Nadhamuni, go gapeletša badudi go kgokaganya boitšhupo bja bona bja di-digital le balaodi ba motšhelo “ go ile gwa dumelela mmušo go latela gakaone mediro ya batho ka o tee ka o tee ya tša ditšhelete .”





Go latišiša mediro ya motho ka noši ya tša ditšhelete go thwe go fokotša go efoga motšhelo, e lego seo e bilego bothata bja histori kua India, eupša gape go bolela gore mmušo o tseba selo se sengwe le se sengwe ka mekgwa ya gago ya go reka, go rekiša le go boloka tšhelete.





Ka Tšhelete ya Dijithale ya Panka ya Bogare ( CBDC ) yeo e bitšwago e-rupee goba rupee ya dijithale tseleng kua India, mmušo ka kgopolo o be o tla kgona go lefiša moagi motšhelo ka go itiragalela ka go thopa tšhelete yeo ka go lebanya sepache sa bona sa dijithale, godimo ga dikarolo tše dingwe tšeo di ka rulaganywago, tše bjalo ka go bea matšatši a go fela ga nako go CBDC ka boyona.





“Go kgokaganywa mo go gapeletšago ga Aadhaar [tshepedišo ya ID ya dijithale] le PAN [tshepedišo ya motšhelo wa letseno] go ile gwa dumelela mmušo go latela gakaone mediro ya batho ka o tee ka o tee ya tša ditšhelete” Srikanth Nadhamuni, Seboka sa DPI sa Sri Lanka [slide], Hlakola 2025





Go Nadhamuni, phihlelelo ya go lekana ke tšobotsi ye bohlokwa ya DPI, gomme ka seo o ra gore ga go nyakege gore o tsebe go bala le go ngwala gore o tšee karolo tshepedišong ka lebaka la tšwelopele ya AI ya go tšweletša.





“ Lehono, ka Generative AI [...] go tloga go makatša seo ba ka se dirago. Motho yo a sa tsebego go bala le go ngwala yo a ka hwetšago go le thata go dira mošomo wa panka a ka dira mošomo wa panka ka go boledišana le segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo sa poledišano ,” go boletše Aadhaar CTO.





“ Motho yo a diilago go tšwa motseng a ka boledišana le mmušo ka didirišwa tša poledišano gomme a botšiša dipotšišo gomme a bona gore ke mehuta efe ya mehola yeo a ka e hwetšago ,” a tlaleletša.





Ke eng seo se lego bohlokwa go feta go ruta batho go bala? Go dira gore batho bao ba sa tsebego go bala le go ngwala ba dirišane le dipanka ka di-chatbot tša AI!

Wo ke mohlala o mongwe wa seo mothei wa World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab a se bitšago “ The Intelligent Age ,” moo metšhene e hlalegago gomme batho ba ba dimumu.





“Mehla ya Bohlale e fetola motheo kamoo re boledišanago ka gona — bobedi le yo mongwe le yo mongwe le lefase leo le re dikologilego,” o ngwadile Schwab ka posong ya blog ngwagola.





“Diforamo tšeo di laolwago ke AI di šetše di thomile go tsena gare ga bontši bja kgokagano ya rena, e ka ba ka dialgoritmo tša ditaba tša leago tšeo di tšeago sephetho sa gore ke diteng dife tšeo re di bonago goba bathuši ba kgonthe bao ba laolago dipeelano tša rena le ditirišano,” a tlaleletša.





Ditirelo tša phetolelo le didirišwa tša poledišano tša batho bao ba sa tsebego go bala le go ngwala e ka ba didirišwa tše di nago le mohola kudu, eupša ka nako ye e swanago, ga di hlohleletše bao ba sa tsebego go bala le go ngwala gore ba tsebe go bala le go ngwala.





“Ge go enta go be go swanetše go direga, mmušo o ile wa aga sefala sa COVID, seo se dumeletšego India go ba le meento ye dimilione tše dikete tše 2,5 ka mengwaga ye mebedi [...] O hweditše setifikeiti sa go enta ka nako ya nnete, gomme o be o ka se bontšha kae goba kae mo o yago gona kua India goba dinageng tša ka ntle [...] Theknolotši ya dijithale le DPI e bile tša motheo tlhabollong ya India” Nandan Nilekani, Seboka sa B20 sa India, Phato 2023





Mantšu a Nadhumani Sebokeng sa DPI sa Sri Lanka a boeletša a moagi yo mongwe wa Aadhaar, Nandan Nilekani, yo a boditšego Seboka sa B20 India ka 2023 gore mokgobo wa DPI wa India o be o le mogolo bakeng sa go hloma diphasepoto tša moento, go kgoboketša metšhelo, ditefelo tša ditefelo tša go itiriša, go tlwaelana le boemo bja leratadima, le ekonomi ya sediko.





Pele, Nilekani o boditše Sekhwama sa Ditšhelete sa Ditšhaba-tšhaba (IMF) gore “ didirišwa tša lefase le lefsa ” e be e le gore yo mongwe le yo mongwe o swanetše go ba le ID ya dijithale, smartphone le akhaonto ya panka, le gore dilo tše dingwe ka moka di agilwe godimo ga seo.





Seboka sa DPI sa Sri Lanka se thoma ka la 5-6 Hlakola.





Le ge go na le mehola ye mentši go DPI, go swana le go abelana ka ntle le mathata ga mangwalo a go hlatsela le direkhoto le ditefelo tša ka pela, ditshepedišo tše tša dijithale di ka kgapeletša batho ka ntle gabonolo go tšea karolo dikarolong tša motheo tša setšhaba go fo swana le ge go thwe di di akaretša.