የህንድ ዲጂታል ፕሌይ ቡክ በስሪላንካ ዲፒአይ ስብሰባ ላይ ቅንድብን ያነሳል።

የዲፒአይ ስርዓቶች ሰዎች በአንዳንድ የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ እንዳይሳተፉ በቀላሉ ሊያካትቷቸው ይችላል ልክ እነሱ ያካትቷቸዋል እንደተባሉት ሁሉ፡ እይታ
ከህንድ የዲጂታል መታወቂያ አርክቴክቶች አንዱ ለስሪላንካ ዲፒአይ ስብሰባ እንደተናገረው ዲጂታል የህዝብ መሠረተ ልማት መንግስታት የግለሰብን ፋይናንስ እንዲከታተሉ እና ለክትባት ፓስፖርቶች ጥሩ ነው።
አሁን፣ ምናልባት ስለ ዲጂታል ቦርሳ ሰምተው ይሆናል። አሁንም፣ ያ ፅንሰ-ሀሳብ ወደ ዲጂታል መቆለፊያ እየተስፋፋ ሲሆን ይህም የበለጠ የግል መረጃን ለህዝብ እና ለግል አካላት መድረስ ይችላል።
ዛሬ በሲሪላንካ ዲፒአይ ( ዲጂታል የህዝብ መሠረተ ልማት ) የመሪዎች ጉባኤ ላይ የመክፈቻ ንግግር ሲያቀርቡ፣ የአድሃር መስራች CTO Srikanth Nadhamuni የህንድ “ DigiLocker ”ን ለሌሎች አገራት ምሳሌ አድርጎ ጠቅሷል።
ዲፒአይ ሶስት አካላትን ያቀፈ ነው-
- ዲጂታል ማንነት
- ፈጣን የክፍያ ሥርዓቶች
- ግዙፍ የመረጃ ልውውጦች
በህንድ ውስጥ, መዝገቦች እና ምስክርነቶች አሁን በዲጂታል መቆለፊያ ውስጥ ተከማችተዋል.
በዲጂሎከር በህንድ ውስጥ “አምስት ነጥብ ሁለት ቢሊዮን በዲጂታል የተረጋገጡ መዝገቦች አሉ። አንድ መቶ ሃምሳ ሚሊዮን ሰዎች እነዚህን መቆለፊያዎች እየተጠቀሙ ነው ”ሲል ናድሃሙኒ በእነዚህ ዲጂታል መቆለፊያዎች ውስጥ የተከማቹ የተለያዩ መዝገቦችን ሲዘረዝሩ።
እነዚህ መዝገቦች እና ምስክርነቶች ዲጂታል መታወቂያ ካርዶችን፣ የትምህርት መዝገቦችን፣ የካስት ሰርተፊኬቶችን እና የክትባት ፓስፖርቶችን ያካተቱ ሲሆን የኋለኛው ናድሃሙኒ “እጅግ በጣም አስፈላጊ” ናቸው ብሏል።
“ኮቪድ-19፣ ህንድ ሁለት ቢሊዮን የሚሆኑ የኮቪድ ክትባቶችን ሰርታለች፣ እና ዲጂታል ሰርተፍኬትህን ወደ አውሮፕላኑ ብቻ ይዘህ መሄድ ነበረብህ። ብዙ ጊዜ የQR ኮድህን አይተው ጥሩ ነህ ይላሉ፣ ነገር ግን በትክክል ካረጋገጡት፣ በህንድ መንግስት የተፈረመ መሆኑን ያያሉ። የውሸት ሰርተፍኬት ሊሆን አይችልም። እጅግ በጣም ጠቃሚ"
ስሪካንት ናድሃሙኒ፣ የሲሪላንካ DPI ስብሰባ፣ የካቲት 2025
የአድሀር መስራች ሲኮራበት እንደነበረው የክትባት ፓስፖርቶችን ለማውጣትም ሆነ ለመጠየቅ ሳይንሳዊ መሰረት አልነበረም።
እንደ እውነቱ ከሆነ፣ ከPfizer የመጣው የ COVID-19 “ክትባቶች” ለተላላፊነት ፈጽሞ አልተፈተኑም ፣ እና የዓለም ጤና ድርጅት (WHO) በነሐሴ 2021 የክትባት ፓስፖርቶች “የበሽታ ስርጭት አደጋን ሊጨምሩ ይችላሉ” ሲል አስጠንቅቋል ምክንያቱም “እያንዳንዱ ክትባት SARS-CoV-2ን ተጋላጭ ለሆኑ ግለሰቦች እንዳይተላለፍ የሚከለክለው መጠን አሁንም መገምገም አለበት።
ሙሉ በሙሉ የተከተበ እና ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ሰው አንድም ጃቢ ያልተቀበለው ሰው ልክ እንደ ኮቪድን የመስፋፋት ዕድሉ ነበረው - ማለትም በየጊዜው የሚለዋወጡትን ኦፊሴላዊ ትረካዎች የምታምን ከሆነ - እንደ ማህበራዊ መዘናጋት አስፈላጊነት፣ ይህም ሌላ ሳይንሳዊ መሰረት የሌለው ህግ ነበር።
ስለዚህ፣ DPI DigiLocker ሌላ ምን ይጠቅማል?
ናድሃሙኒ እንዳሉት፣ ዜጎች ዲጂታል ማንነታቸውን ከግብር ባለስልጣናት ጋር እንዲያገናኙ ማስገደድ “ መንግስት የግለሰቦችን የፋይናንስ እንቅስቃሴ በተሻለ ሁኔታ እንዲከታተል አስችሎታል ።
የግለሰቦችን የፋይናንስ እንቅስቃሴ መከታተል በህንድ ታሪካዊ ችግር የሆነውን የታክስ ስወራን ይቀንሳል ተብሏል።ነገር ግን መንግስት ስለ ግዢ፣መሸጥ እና የቁጠባ ልማዶች ሁሉንም ነገር ያውቃል ማለት ነው።
በህንድ ውስጥ ኢ-ሩፒ ወይም ዲጂታል ሩፒ ተብሎ በሚጠራው የማዕከላዊ ባንክ ዲጂታል ምንዛሪ ( ሲቢሲሲ ) መንግስት በንድፈ ሀሳብ አንድ ዜጋ ገንዘቡን በቀጥታ ከዲጂታል ቦርሳቸው በመያዝ በቀጥታ በፕሮግራም ሊዘጋጁ ከሚችሉ ሌሎች ባህሪያት ላይ በቀጥታ በሲቢዲሲው ላይ የማብቂያ ቀናትን ማስቀመጥ ይችላል።
"የአድሃር (ዲጂታል መታወቂያ ስርዓት) እና PAN (የገቢ ግብር ስርዓት) አስገዳጅ ትስስር መንግስት የግለሰቦችን የፋይናንስ እንቅስቃሴ በተሻለ ሁኔታ እንዲከታተል አስችሎታል"
ስሪካንት ናድሃሙኒ፣ የስሪላንካ ዲፒአይ ስብሰባ [ስላይድ]፣ ፌብሩዋሪ 2025
ለናድሃሙኒ፣ እኩል ተደራሽነት የዲፒአይ ቁልፍ ባህሪ ነው፣ እና እሱ ማለት በጄኔሬቲቭ AI እድገት ምክንያት በስርዓቱ ውስጥ ለመሳተፍ ማንበብና መጻፍ አያስፈልግዎትም ማለት ነው።
ዛሬ፣ በጄኔሬቲቭ AI […]የሚያደርጉት ነገር በጣም አስደናቂ ነው። ማንበብና መጻፍ የማይችል ሰው የባንክ ሥራ መሥራት የሚከብደው ከንግግር በይነገጽ ጋር በመነጋገር የባንክ ሥራ መሥራት ይችላል ”ሲል አድሀር ሲቲኦ ተናግሯል።
“ ከመንደር የመጣ ምስኪን በንግግር መገናኛዎች ከመንግስት ጋር መነጋገር እና ጥያቄዎችን መጠየቅ እና ምን አይነት ጥቅሞችን ማግኘት እንደሚችል ማየት ይችላል ” ብለዋል ።
ሰዎችን እንዴት ማንበብ እንደሚችሉ ከማስተማር የበለጠ ጠቃሚ ነገር ምንድን ነው? ማንበብና መጻፍ የማይችሉ ሰዎችን በ AI chatbots አማካኝነት ከባንክ ጋር እንዲገናኙ ማድረግ!
ይህ የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም (WEF) መስራች ክላውስ ሽዋብ " Intelligent Age " ብሎ የሚጠራው አንዱ ምሳሌ ነው, ማሽኖች የበለጠ ብልህ ይሆናሉ እና ሰዎች ዱላዎች ይሆናሉ.
ሽዋብ ባለፈው ዓመት በብሎግ ልኡክ ጽሁፍ ላይ “የማሰብ ችሎታው ዘመን በመሠረታዊነት የምንግባባበትን መንገድ እየቀየረ ነው - እርስ በርስ እና በዙሪያችን ካለው ዓለም ጋር።
አክለውም "በአይአይ የሚመሩ መድረኮች ምን አይነት ይዘት እንደምናየው በሚወስኑ በማህበራዊ ሚዲያ ስልተ ቀመሮችም ሆነ መርሃ ግብሮቻችንን እና ግንኙነቶቻችንን የሚያስተዳድሩ ምናባዊ ረዳቶች ብዙ ተግባቦቻችንን ማስታረቅ ጀምረዋል" ብሏል።
ማንበብ እና መጻፍ ለማይችሉ ሰዎች የትርጉም አገልግሎቶች እና የውይይት በይነገሮች በጣም ጠቃሚ መሳሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነገር ግን በተመሳሳይ ጊዜ ማንበብና መጻፍ የማይችሉትን ሰዎች ማንበብና መጻፍ እንዲችሉ እያበረታቱ አይደለም።
“ክትባት መከሰት ሲገባው፣ መንግሥት የ COVID መድረክ ገንብቷል፣ ይህም ሕንድ በሁለት ዓመታት ውስጥ 2.5 ቢሊዮን ክትባቶች እንድትሰጥ አስችሎታል […] የክትባት ሰርተፍኬት በቅጽበት አግኝተሃል፣ እና በህንድ ውስጥም ሆነ ወደ ውጭ አገር በሄድክበት ቦታ ሁሉ ማሳየት ትችላለህ።
ናንዳን ኒልካኒ፣ B20 የህንድ ሰሚት፣ ኦገስት 2023
በ2023 የህንድ ዲፒአይ ቁልል የክትባት ፓስፖርቶችን ለማዘጋጀት፣ ታክሶችን ለመሰብሰብ፣ አውቶማቲክ የክፍያ ክፍያዎችን፣ የአየር ንብረት መላመድን እና የክብ ኢኮኖሚን ለመስራት ጥሩ እንደነበር የናዱሁማኒ በስሪላንካ የዲፒአይ ስብሰባ ላይ የተናገረውን የሌላውን የአድሃር አርክቴክት ናንዳን ኒልካኒ ያስተጋባል።
ቀደም ሲል ኒልካኒ ለዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት (አይኤምኤፍ) እንደገለጸው " የአዲሱ ዓለም መሳሪያዎች " ሁሉም ሰው ዲጂታል መታወቂያ, ስማርትፎን እና የባንክ አካውንት እንዲኖረው እና ሁሉም ነገር በዛ ላይ የተገነባ ነው.
የሲሪላንካ ዲፒአይ ስብሰባ ከየካቲት 5-6 ይካሄዳል።
እንደ ማስረጃዎች እና መዝገቦች እና ፈጣን ክፍያዎች ያለ እንከን የለሽ መጋራት ለዲፒአይ ብዙ ጥቅሞች ቢኖሩትም እነዚህ አሃዛዊ ስርዓቶች እንዲሁ በቀላሉ ሰዎችን ያካተቱ ናቸው የተባለውን ያህል በህብረተሰብ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ እንዳይሳተፉ ያደርጋቸዋል።