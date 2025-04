Indiens digitale spillebog løfter øjenbrynene ved Sri Lanka DPI-topmødet

DPI-systemer kan lige så nemt udelukke folk fra at deltage i nogle aspekter af samfundet lige så meget, som de siges at inkludere dem: perspektiv

En af Indiens digitale identitetsarkitekter fortalte Sri Lanka DPI Summit, at Digital Public Infrastructure giver regeringer mulighed for at spore individuelle økonomier og er god til vaccinepas.





Nu har du sikkert hørt om en digital tegnebog. Alligevel bliver det koncept udvidet til et digitalt skab, der kan gemme endnu flere personlige oplysninger, som offentlige og private enheder kan få adgang til.





Da han holdt hovedtalen på Sri Lanka DPI [ Digital Public Infrastructure ]-topmødet i dag, fremhævede Aadhaar-grundlæggeren CTO Srikanth Nadhamuni Indiens " DigiLocker " som et eksempel for andre nationer at følge.





DPI består af tre komponenter:

Digital identitet

Hurtige betalingssystemer

Massive dataudvekslinger





I Indien bliver optegnelser og legitimationsoplysninger nu gemt i et digitalt skab.





Med DigiLocker har der været " fem point to milliarder digitalt verificerede poster i Indien. Et hundrede og halvtreds millioner mennesker bruger disse skabe ,” sagde Nadhamuni, mens han listede de forskellige typer optegnelser, der var gemt i disse digitale skabe.





Disse optegnelser og legitimationsoplysninger omfattede digitale id- kort, uddannelsesoptegnelser, kastecertifikater og vaccinepas , hvoraf det sidste Nadhamuni sagde var "super vigtigt."





"COVID-19, Indien foretog omkring to milliarder COVID-vaccinationer, og du skulle bare have dit digitale certifikat med til flyet. Ofte ville de kigge på din QR-kode og sige, at du er god, men hvis de faktisk bekræftede den, ville de se, at den var blevet underskrevet af Indiens regering. Det kan ikke være et falsk certifikat. Super vigtigt” Srikanth Nadhamuni, Sri Lanka DPI-topmøde, februar 2025





Der var aldrig noget videnskabeligt grundlag for at udstede eller kræve vaccinepas som dem, Aadhaar-grundlæggeren pralede med.

Faktisk blev COVID-19 "vaccinerne" fra Pfizer aldrig testet for overførbarhed, og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) advarede endda i august 2021 om, at vaccinepas "kan øge risikoen for sygdomsspredning", fordi "i hvilket omfang hver vaccine forhindrer overførsel af SARS-CoV-2 til modtagelige individer skal vurderes."





En person, der var fuldt vaccineret og boostet til det maksimale, var lige så tilbøjelig til at sprede COVID som den person, der ikke modtog et eneste stik - det vil sige hvis man tror på de stadigt skiftende officielle fortællinger - som vigtigheden af social distancering, som var en anden opfundet regel, der ikke havde noget videnskabeligt grundlag.





Så hvad er en DPI DigiLocker ellers god til?





Ifølge Nadhamuni, at tvinge borgere til at knytte deres digitale identitet til skattemyndighederne " tillod regeringen bedre at spore enkeltpersoners økonomiske aktiviteter ."





Sporing af en persons økonomiske aktiviteter siges at reducere skatteunddragelse, hvilket har været et historisk problem i Indien, men det betyder også, at regeringen ved alt om dine købs-, salgs- og sparevaner.





Med en centralbanks digital valuta ( CBDC ) kaldet e-rupee eller digital rupee på vej i Indien, ville regeringen teoretisk set være i stand til automatisk at beskatte en borger ved at beslaglægge pengene direkte fra deres digitale tegnebog, oven i andre programmerbare funktioner, såsom at indstille udløbsdatoer på selve CBDC.





"Obligatorisk sammenkædning af Aadhaar [digitalt ID-system] og PAN [indkomstskattesystem] gjorde det muligt for regeringen bedre at spore enkeltpersoners finansielle aktiviteter" Srikanth Nadhamuni, Sri Lanka DPI Summit [slide], februar 2025





For Nadhamuni er lige adgang en nøglefunktion ved DPI, og dermed mener han, at du ikke behøver at være læsekyndig for at deltage i systemet takket være fremskridt inden for generativ AI.





“ I dag er det med Generative AI […] ret utroligt, hvad de kan. En analfabet person, der kan finde det svært at drive bankvirksomhed, kan gøre bankvirksomhed ved at tale med en samtalegrænseflade , siger Aadhaar CTO.





" En fattig person fra en landsby kan tale med regeringen gennem samtalegrænseflader og stille spørgsmål og se, hvilke slags fordele de kan få glæde af ," tilføjede han.





Hvad er vigtigere end at lære folk at læse? At få analfabeter til at interagere med banker gennem AI-chatbots!

Dette er et eksempel på, hvad World Economic Forum (WEF) grundlægger Klaus Schwab kalder " The Intelligent Age ", hvor maskiner bliver klogere, og mennesker bliver dummere.





"Den intelligente tidsalder ændrer fundamentalt, hvordan vi kommunikerer - både med hinanden og med verden omkring os," skrev Schwab i et blogindlæg sidste år.





"AI-drevne platforme er allerede begyndt at formidle meget af vores kommunikation, uanset om det er via sociale mediealgoritmer, der bestemmer, hvilket indhold vi ser, eller virtuelle assistenter, der administrerer vores tidsplaner og interaktioner," tilføjede han.





Oversættelsestjenester og samtalegrænseflader for folk, der ikke ved, hvordan man læser og skriver, kan være meget nyttige værktøjer, men på samme tid tilskynder de ikke analfabeterne til at blive læse- og skrive.





“Da vaccination skulle ske, byggede regeringen en COVID-platform, som gjorde det muligt for Indien at have 2,5 milliarder vaccinationer på to år […] Du fik et vaccinationsattest i realtid, og du kunne vise det hvor som helst du gik i Indien eller i udlandet […] Digital teknologi og DPI har været grundlæggende for Indiens udvikling” Nandan Nilekani, B20 Indien-topmøde, august 2023





Nadhumanis ord på DPI-topmødet i Sri Lanka gentager dem fra en anden Aadhaar-arkitekt, Nandan Nilekani, der fortalte B20 India-topmødet i 2023, at Indiens DPI-stabel var fantastisk til at oprette vaccinepas, opkræve skatter, automatiske vejafgifter, klimatilpasning og den cirkulære økonomi.





Tidligere fortalte Nilekani Den Internationale Valutafond (IMF), at " den nye verdens værktøjer " var, at alle skulle have et digitalt ID, en smartphone og en bankkonto, og at alt andet var bygget på det.





Sri Lanka DPI Summit løber fra 5.-6. februar.





Selvom der er mange fordele ved DPI, såsom problemfri deling af legitimationsoplysninger og registreringer og hurtige betalinger, kan disse digitale systemer lige så nemt udelukke folk fra at deltage i grundlæggende aspekter af samfundet lige så meget, som de siges at inkludere dem.