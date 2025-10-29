QuickSwap интегрира Perpetual Hub Ultra на Orbs, за да доведе институционалната търговия с Perps до основата

Тел Авив, Израел, 28 октомври, 2025/Chainwire/--Orbs, водещият доставчик на инфраструктура Layer-3, днес обяви, че QuickSwap, един от най-дълготрайните децентрализирани борси в DeFi, е интегрирал Perpetual Hub Ultra, задвижван от Orbs. Интеграцията въвежда институционално ниво на търговия с вечни фючърси в базата, което означава друго голямо разгръщане на модулната инфраструктура Layer-3 на Orbs в водещите DEX. Чрез тази интеграция потребителите на QuickSwap получават достъп до дълбока ликвидност, персонализируемо ливъридж и ефективно изпълнение в рамките на напълно управляван, модулен перп стек. Построен в сътрудничество със Symm.io, Perpetual Hub Ultra ефективно стартира ликвидността за децентрализирани борси, което им позволява да стартират по-бързо и с оптимално потребителско преживяване от първия ден. Ultra осигурява всичко, от което DEX се нуждае, за да пусне високопроизводителна перп платформа, включително хеджиране, ликвидация, оракули и професионален интерфейс. След като е интегриран, Ultra позволява маршрутизиране на ликвидността от източници както на веригата, така и извън веригата, включително големи централизирани борси като Binance, което дава на протоколите достъп до дълбоко изпълнение без сложни разработки. Чрез опаковане на цялата перп инфраструктура в модулен интегриращ слой, Ultra позволява на борсите, агрегаторите и фронтендовете да разгръщат продукти за търговия на институционално ниво с минимално инженерно покритие и бързо време за пускане на пазара. Интеграцията също така разширява историята на Orbs за успешно внедряване на Layer-3 след приемането на по-ранните имплементации на Perpetual Hub в екосистемата DeFi. Perpetual Hub Ultra носи търговия, базирана на намерения, към вечни фючърси, което позволява на нови места за търговия да съответстват на производителността и гъвкавостта на централизираните платформи, като същевременно поддържа децентрализация и сигурност. За QuickSwap QuickSwap е предназначен за справяне с проблемите на високите такси за газ и бавните транзакции, открити в други децентрализирани борси, особено на Ethereum.Представен през октомври 2021 г., QuickSwap използва решенията за мащабиране Layer 2 на мрежата на Polygon, за да предложи на потребителите по-бързи и по-евтини транзакции. https://quickswap.exchange/ https://quickswap.exchange/ За орбитите Orbs е децентрализиран блокчейн Layer-3 (L3), предназначен специално за усъвършенствана търговия на верига.Използвайки консенсус за доказване на участието, Orbs действа като допълнителен изпълнителен слой, улеснявайки сложната логика и скриптове извън вътрешните функционалности на интелигентните договори. Протоколите, задвижвани от Orbs, като dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub и Perpetual Hub, разширяват границите на DeFi и технологията за интелигентни договори, като въвеждат изпълнение на ниво CeFi в търговията на верига. Научете повече: https://www.orbs.com/ https://www.orbs.com/ Контактът Ран Хамър Здравейте@orbs.com \n \n Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Тази история е публикувана като съобщение за пресата от Chainwire в рамките на Програмата за бизнес блогове на HackerNoon. Програмата Програмата