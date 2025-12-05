Paribu придобива CoinMENA, най-голямата местна криптовалута на MENA

Турската водеща платформа за дигитални активи Paribu обяви днес, че е придобила CoinMENA, най-голямата местна криптовалута в Близкия изток и Северна Африка (MENA), в сделка, която оценява компанията до 240 милиона долара. Сделката представлява най-голямата финтех сделка на Турция до момента и първото трансгранично придобиване на платформа за цифрови активи в страната.Той също така подчертава продължаващата консолидация на световната индустрия за цифрови активи, тъй като установените регионални играчи търсят по-голям мащаб, регулаторна сила и по-широк пазар. Чрез CoinMENA, местната организация, лицензирана от Регулаторния орган за виртуални активи в Дубай (VARA) и Централната банка на Бахрейн, Paribu ще получи достъп до две активни лицензи за цифрови активи. Paribu е сред водещите компании в Турция в секторите на цифровите активи и финтех, преследвайки пътна карта за растеж, фокусирана върху регулаторното съответствие, иновациите на продуктите и географското разширяване. През 2024 г. Paribu представи Paribu Custody, първият и единственият доставчик на дигитално пазене на активи в Турция, задвижван от собствената си многослойна технология за сигурност ColdShield®. През октомври 2025 г. Съветът на капиталовите пазари (CMB) упълномощи Paribu да създаде брокерска фирма, отбелязвайки навлизането си на капиталовите пазари. Основана през 2020 г. от Талал Табаба и Дина Саман, CoinMENA е лицензиран доставчик на услуги за крипто активи, работещи под регулаторните органи на Бахрейн и Дубай. CoinMENA е събрала близо 20 милиона долара в общо финансиране от инвеститори, включително BECO, Arab Bank Switzerland, Circle и Bunat Ventures. Ясин Орал, основател и главен изпълнителен директор на Paribu, заяви: \n \n "Тази сделка е повратна точка не само за Paribu, но и за дигиталните активи и по-широката финансова екосистема в Турция и региона на MENA.С това придобиване разширихме нашите лицензирани операции до по-широка география, ставайки регулиран играч в един от най-крипто-приемливите пазари в света. Това придобиване е най-трансформационната стъпка в историята на CoinMENA. Инвестицията на Paribu потвърждава силата на това, което сме изградили, и заедно се стремим да зададем нови стандарти за достъп и иновации в областта на цифровите активи в региона.“ „Пазарът на цифрови активи на MENA продължава да расте и да узрява, а обединяването на сили с Paribu ще спомогне за ускоряване на този импулс.Съчетавайки регионалния опит на CoinMENA с технологиите на Paribu, ние сме готови да разработим цялостен набор от продукти за цифрови активи за потребители в Турция и региона на MENA. Това придобиване е най-трансформационната стъпка в историята на CoinMENA. Инвестицията на Paribu потвърждава силата на това, което сме изградили, и заедно се стремим да зададем нови стандарти за достъп и иновации в областта на цифровите активи в региона.“ About Paribu Paribu е водеща платформа за дигитални активи в Турция и ключов играч в финтех екосистемата на страната. Компанията преследва стратегия за растеж, фокусирана върху регулаторното съответствие, иновациите на продуктите и разширяването в няколко географски области. През 2024 г. Paribu стартира Paribu Custody, първият и единствен доставчик на дигитално пазене на активи в Турция, задвижван от собствената си многослойна технология за сигурност ColdShield®. През октомври 2025 г. Съветът на капиталовите пазари (CMB) упълномощи Paribu да създаде брокерска фирма, отбелязвайки влизането си на капиталовите пазари. С придобиването на CoinMENA, Paribu разширява регулираните си операции от Турция в региона MENA. About CoinMENA За CoinMena CoinMENA, водещ играч в региона на MENA, има за цел да даде възможност както на нови, така и на опитни инвеститори чрез предоставяне на достъпни възможности за инвестиране в крипто активи и да им позволи да участват в възникващата цифрова икономика. със седалище в Кралство Бахрейн, CoinMENA B.S.C. (в) е лицензиран от Централната банка на Бахрейн (CBB) като доставчик на услуги за крипто активи (ка-3). CoinMENA FZE, със седалище в Обединените арабски емирства, е лицензиран като доставчик на услуги за виртуални активи на брокер-дилъри (VASP) от Дубайския регулаторен орган за виртуални активи (VARA). С конкурентни такси, висока ликвидност и образователни ресурси, CoinMENA се стреми да направи инвестирането в крипто активи достъпно и сигурно за всички.