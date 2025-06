Bu günün dijital ilində, kişisel məlumatları qorumaq və şifrləndirmək gizlilik və təhlükəsizliyi qorumaq üçün vacib olmuşdur. siber tehditlərin, bəlkə həlaklıq, kimlik həlaklığı və izinsiz izləmək kimi artan yayılması ilə, finansal məlumatlar, şifrələr və gizli əlaqələr kimi həddi aşan məlumatlar asanlıqla yanlış ələ düşə bilər.





Şifrəlmə, verileri ancaq düzgün şifrəlmə anahtarı olan yetkili tərəflər tərəfindən istifadə edilə bilən oxunmaz kodlara dönüştürür.Bu, verilər kəsilirsə də, güvenli və gizli qalır.Fortunately, there are numerous open-source and free software tools available that make it easy for anyone to protect their data without compromising on quality or security –unless users decide so.





Digər tərəflərinizdən istifadə edə biləcəksiniz ki, GitHub-da cryptocurrency bağışlayın. Kişilər - Hər kəs üçün açılan və pulsuz bir platformadır.

Vertikal

VeraCrypt, Windows, macOS və Linux sistemlərində verileri qorumaq üçün yaradılmış bir şifrəli yazılımdır.Bu, Fransız geliştiricilər qrupu IDRIX tərəfindən yaradılmış və 2013-ci ildə bitirilmiş TrueCrypt proqnozunun ardınca təqdim edilmişdir.This tool allows users to create encrypted virtual disks, protect entire storage devices, and even secure system partitions with pre-boot authentication“Truecrypt”dəki qadağaların düzəldilməsi ilə, “VeraCrypt” həddi aşan dosyalar üçün güclü qorumağa ehtiyacı olanlar üçün daha yüksək güvenlik təmin edir.









Bilgiləri qorumaq üçün, Vertikal AES, Serpent, Twofish və digər şifreləri içərisində ilkin şifrəli teknikaları istifadə edir. Şifrəlmə prosesi real vaxtda baş verir, bu anlamda faillar automatik olaraq şifrəlir və şifrləndirilir. yazılım da gizli volumləri və gizli operativ sistemləri dəstəkləyir, istifadəçilərin şifrələrini açıqlamasını zorlayacağı vəziyyətlərdə möhkəm ifadə edilə bilər. Hardware-ə sürətləndirilən şifrəlmə və paralel işləmə kimi performans optimizasiyaları sistemin yavaşlamamasını təmin edir.





Bu proqram ilk olaraq istifadəçilərin bağışlanmalarından və open-source topluluğun köməklərindən istifadə olunur. Open-Source Technology Improvement Fund (OSTIF) və Alman Federal Bilgi Güvenliyi Bürosu (BSI) kimi organizasiyalar da güvenliyini doğrulamak üçün təhlükəsizlik auditlarını dəstəkləyiblər. Bağımsız geliştiricilər bugləri düzəltmək, təhlükəsizliyi artırmaq və modern hardware və operativ sistemlərlə uyğundurmaqla kömək edirlər. KİV-ə daxil olmaq .

Bleachə

VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.









BleachBit Python-da yazılmış və PyGTK çerçevəsi ilə istifadə edərək, çeşitli proqramlar üçün təmizləmə kurallarını tanımlamak üçün CleanerML adlandırılan bir XML-dəki xüsusi dili istifadə edir.The software can permanently shred files, wipe free disk space to prevent the recovery of previously deleted files, and even optimize databases like those used in Firefox.





Bir çox open-source parçaların olduğu kimi, bu, əksəriyyəti topluluğun dəstəkləyir. Kullanıcılar proqnozunu bir çox dilə çevirərək, yeni funksiyaları test etmək və kodun yaxşılaşdırılması üçün kömək edir. Onlar kredit kartı, PayPal və ya cryptocurrencies vasitəsilə də bağışlayabilirlər. Kişilər .

Məşhur Wormhole

Brian Warner tərəfindən yaradılmış və 2016-cı ildə təqdim olunan bu, istifadəçilərin kompüterlər arasında faylları, direktoriyaları və kısa metin parçalarını təhlükəsiz olaraq transfer etməyə kömək etmək üçün yaradılmış bir alətdir.Unlike traditional methods that require accounts, prior arrangements, or third-party storage, Məşhur Wormhole ensures that files move seamlessly between devices without leaving traces on intermediary servers.









VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.





“Magic Wormhole” üçün finans və dəstək öncə bağımsız dəstəkçilərdən gəlmişdi.Public relay serverlər var olsa da, istifadəçilər və organizasiyalar daha böyük kontrol üçün özləri də hosting edə bilərlər. “Kivach” “Magic Wormhole”a kriptovalyutası bağışlayacaq - Proqramı dəstəkləmək istəyirsinizsə.

Uzbekistan

2013-cü ildə Silk Road-un qurucusu Ross Ulbricht Gözaltına alındı VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.





Bu proqram USB portlarını sürətlə gözləmək üçün istifadə edir.If an unapproved device is plugged in, it can instantly trigger a range of security measures—shutting down the computer, erasing data from memory, or even encrypting the hard drive.Xatırladaq ki, ABŞ-ın ABŞ-da işsizlik artımının artmasına səbəb ola bilər. USBKill VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.









“USBKill” “GitHub”da qurulan açıq-aşkar bir projektidir, bu da tradicionaldır. “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti “USBKill” şirkəti Xatırladaq ki, bu Bu platformada

Mütəxəssis

Bu, 2012-ci ildə Jonathan Warren tərəfindən başlatılan decentralized mesajlaşma platformasıdır.Bitcoin'in decentralized strukturundan ilham alaraq, finans transaksyonları deyil, güvenli, gizli əlaqəyə fokuslaşdırır və peer-to-peer (P2P) ağında işləyir – izləməyə və cenzura dayandırır.





proqramı Kriptografiya metodları və özəl mesaj dağıtma metodları.Messages are encrypted and then broadcast to all users in the network, but only the intended recipient can decrypt and read them. This approach, similar to how Bitcoin transactions are shared, ensures anonymity and prevents eavesdropping.Bitmessage ayrıca spam (PoW) önləmək üçün Proof-of-Work (PoW) istifadə edir, istifadəçilərin mesaj göndərilmədən öncə hesabatları çözmək lazımdır.









Bitmessage MIT lisenziyası altında işləyir, hər kəsin kodunu araşdırmasına, yaxşılaşdırmasına və ya dəyişdirmesine imkan verir.Enthusiasts GitHub vasitəsilə kömək edir, yeni xüsusiyyətləri və təhlükəsizliyi geliştirir. Tədbirlər / Tədbirlər “Kivach” vasitəsilə kripto bağışları üçün.

“Kivach” ilə bağlı açıqlama!

Cryptocurrencies üçün GitHub projektlərinə bağışlama Kişilər Bu, açıq-aşkar sistemin inkişafını dəstəkləmək üçün daha asan bir yoldur. Təsadüfi Platforma yalnız kriptovalyutaya göndərməyinizə imkan verir, ancaq onların bağışlarının bir hissəsini özlərinə bağlı olan digər projektlərlə paylaşmalarına da imkan verir.





Even if a developer hasn’t set up a donation system beforehand, they can still receive funds by claiming them later.Birincisi, sizə lazım olan bir Obyte wallet VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.









VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir - artıq sorğu-suala ehtiyacı olmayan ulduzdu.



Bu seriyadan əvvəlki yazılarımızı da izləyə bilərsiniz:





“Kivach” vasitəsilə bağışlayabileceğiniz 5 açıq-aşkar proqnoz: “Privacy Tools”

VVD - Hollandiyada futbolçu bu adla tanımır, orada VVD daha çox mərkəz-sağı təmsilən edən siyasi partiyanın adının qısaltması kimi bilinir.

“Kivach” vasitəsilə bağışlanabileceğiniz 5 açıq-aşkar alət – VI epizod: Decentralized Services”

“Kivach”dan bağışlanmaq üçün 5 open-source projekt, VII epizod: Ücretsiz oynamaq üçün oyunlar!

5 Cybersecurity Tools for Free and Donate to Via Kivach istifadə etmək üçün

5 Free Data Recovery və Backup Projesi Via Kivach-a bağışlamaq üçün

“Kivach” vasitəsilə bağışlanmaq üçün global komandalar üçün 5 open-source proqram

Özünüzü özünüzü yaratın: Bu 5 faydalı proqram

“Kivach” vasitəsilə bağışlanmaq üçün 5 açıq-aşkar və pulsuz operativ sistem

“Freepik”in vektor görüntüləri