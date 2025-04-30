BYDFi تتعاون مع Ledger لبدء إطلاق محفظة الأقراص المحدودة، بدأت في TOKEN2049 دبي

فيكتوريا، سيشالس، 30 أبريل، 2025/Chainwire/-- كمدير رسمي لـ TOKEN2049 دبي وشركة BYDFi تعمل مع Ledger، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا الكمبيوتر، لإنشاء نسخة محدودة من Ledger Nano X.





وبدأت الرحلات المميزة في فعاليات TOKEN2049, حيث كان للمشاركين فرصة للحصول على تلك الرحلات مجاناً من خلال الأنشطة التفاعلية على الموقع.





تظل هذه السلسلة المخصصة ميزات أمنية متقدمة من Ledger Nano X الأصلية ، في حين تضم عناصر التصميم BYDFi المخصصة ، بما في ذلك العلامة التجارية المرئية والتعبئة المخصصة.





وتشكل الشراكة العميقة حول حماية الأصول المستخدمة وابتكار Web3، وتمتلك الكمبيوتر الشريط مع تشفير عنصر آمن، وتدعم تخزين عبر الإنترنت لعدد كبير من الأصول الرقمية، ويحمي من أشكال شائعة من الهجمات السيبرانية، مما يمنح المستخدمين معايير متقدمة من الحماية الذاتية.

Secure by Design: Ledger x BYDFi Hardware Wallet يقدم إطلاقاً رسمياً

وارتبط هاتف Ledger x BYDFi بشبكة BYDFi في TOKEN2049, حيث حصل العديد من المشاركين بنجاح على محفظة الإصدار المحدود من خلال إكمال التفاعلات الحية.





وقال مايكل، مؤسس BYDFi، في الحدث:





"TOKEN2049 تتراوح مع السنة الخامسة من BYDFi، مما يجعل هذا لحظة حاسمة بالنسبة لنا.هذه التعاون مع Ledger تعكس التزامنا المستمر في أمن الأصول.

"TOKEN2049 تتراوح مع السنة الخامسة من BYDFi، مما يجعل هذا لحظة حاسمة بالنسبة لنا.هذه التعاون مع Ledger تعكس التزامنا المستمر في أمن الأصول.

توسيع الأفق: رؤية BYDFi لزيادة النمو العالمي والقيادة في السوق

بالإضافة إلى محفظة ذات العلامة التجارية المشتركة ، قدمت BYDFi حلول التداول على سلسلة ، MoonX كمنتج رئيسي من استراتيجية BYDFi "CEX + DEX" ذات محركات مزدوجة، تجمع MoonX الشفافية من التنفيذ في سلسلة مع أداء عالية السرعة من أنظمة مراقبة - توفر تجربة تداول عميقة ومتناسقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من مستخدمي DeFi.

إن إطلاق MoonX ليس فقط يوسع حدود منظومة التداول BYDFi، ولكن أيضًا يعزز المزيد من التنوع في طرق التداول ويمنح المستخدمين المزيد من الخيار والمرونة.





في المستقبل، ستواصل BYDFi تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والموردين من البنية التحتية، وتسريع تطوير المنتجات الابتكارية وتشديد القدرة على الخدمة العالمية.

تحميل لعبة Ledger Nano X

مشاهدة مسلسل Ledger Nano X هو محفظة هاتفية معتمدة من قبل مختبرات الأمان المستقلة، وتحتوي على تشفير عنصر آمن ضد التهابات التي تخزين المفتاح الخاص للمستخدمين بأمان.





أي محاولات الوصول غير المصرح بها تؤدي إلى آليات التدمير الذاتي، مما يضمن الحماية الكبيرة.الميزة الإضافية تشمل حماية بطاقة PIN، كلمة استرداد 24 كلمة، والاتصال البلوتوث المشفى، والسيارات الخفية المتوفرة عبر بطاقات PIN منفصلة، مما يوفر أمان شامل للممتلكات الائتمانية.

المزيد من المعلومات: https://www.ledger.com

عن BYDFi

تأسست في عام 2020، بنفسي تم تعيينها من قبل فوربس كواحدة من أفضل 10 تبادلات الائتمان في العالم، وتقع رسميا على CoinMarketCap و CoinGecko، ويحتفظ بتشريعات MSB في العديد من المناطق القانونية.





اليوم، يخدم BYDFi المستخدمين في أكثر من 190 بلدا، مع قاعدة المستخدمين العالمية تتجاوز 1،000،000. spot ، perpetual و و التداول على سلسلة ، مما يتيح الوصول إلى أكثر من 600 عملة إلكترونية و 500,000+ زوج من ميككوين. BYDFi ملتزم بتقديم تجربة تداول إلكترونية عالمية.

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الاتصال

مدير التسويق الرئيسي

كلوي

شركة BYDFi Fintech LTD

زينب@bydfi.com

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging. here







