BYDFi تتعاون مع Ledger لبدء إطلاق محفظة الأقراص المحدودة، بدأت في TOKEN2049 دبي

فيكتوريا، سيشالس، 30 أبريل، 2025/Chainwire/--
وبدأت الرحلات المميزة في فعاليات TOKEN2049, حيث كان للمشاركين فرصة للحصول على تلك الرحلات مجاناً من خلال الأنشطة التفاعلية على الموقع.
تظل هذه السلسلة المخصصة ميزات أمنية متقدمة من Ledger Nano X الأصلية ، في حين تضم عناصر التصميم BYDFi المخصصة ، بما في ذلك العلامة التجارية المرئية والتعبئة المخصصة.
وتشكل الشراكة العميقة حول حماية الأصول المستخدمة وابتكار Web3، وتمتلك الكمبيوتر الشريط مع تشفير عنصر آمن، وتدعم تخزين عبر الإنترنت لعدد كبير من الأصول الرقمية، ويحمي من أشكال شائعة من الهجمات السيبرانية، مما يمنح المستخدمين معايير متقدمة من الحماية الذاتية.
Secure by Design: Ledger x BYDFi Hardware Wallet يقدم إطلاقاً رسمياً
وارتبط هاتف Ledger x BYDFi بشبكة BYDFi في TOKEN2049, حيث حصل العديد من المشاركين بنجاح على محفظة الإصدار المحدود من خلال إكمال التفاعلات الحية.
وقال مايكل، مؤسس BYDFi، في الحدث:
"TOKEN2049 تتراوح مع السنة الخامسة من BYDFi، مما يجعل هذا لحظة حاسمة بالنسبة لنا.هذه التعاون مع Ledger تعكس التزامنا المستمر في أمن الأصول.
"TOKEN2049 تتراوح مع السنة الخامسة من BYDFi، مما يجعل هذا لحظة حاسمة بالنسبة لنا.هذه التعاون مع Ledger تعكس التزامنا المستمر في أمن الأصول.
توسيع الأفق: رؤية BYDFi لزيادة النمو العالمي والقيادة في السوق
بالإضافة إلى محفظة ذات العلامة التجارية المشتركة ، قدمت BYDFi حلول التداول على سلسلة ،
إن إطلاق MoonX ليس فقط يوسع حدود منظومة التداول BYDFi، ولكن أيضًا يعزز المزيد من التنوع في طرق التداول ويمنح المستخدمين المزيد من الخيار والمرونة.
في المستقبل، ستواصل BYDFi تعزيز التعاون مع الشركاء العالميين والموردين من البنية التحتية، وتسريع تطوير المنتجات الابتكارية وتشديد القدرة على الخدمة العالمية.
تحميل لعبة Ledger Nano X
مشاهدة مسلسل Ledger Nano X
أي محاولات الوصول غير المصرح بها تؤدي إلى آليات التدمير الذاتي، مما يضمن الحماية الكبيرة.الميزة الإضافية تشمل حماية بطاقة PIN، كلمة استرداد 24 كلمة، والاتصال البلوتوث المشفى، والسيارات الخفية المتوفرة عبر بطاقات PIN منفصلة، مما يوفر أمان شامل للممتلكات الائتمانية.
المزيد من المعلومات:
عن BYDFi
تأسست في عام 2020،
اليوم، يخدم BYDFi المستخدمين في أكثر من 190 بلدا، مع قاعدة المستخدمين العالمية تتجاوز 1،000،000.
- Website:
https://www.bydfi.com
- البريد الإلكتروني: [email protected]
- شركاء الأعمال: [email protected]
- رسائل الإعلام: [email protected]
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الاتصال
مدير التسويق الرئيسي
كلوي
شركة BYDFi Fintech LTD
زينب@bydfi.com
تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.
تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire تحت برنامج HackerNoon Business Blogging.