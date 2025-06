BYDFiはLedgerと提携し、限定版ハードウェアウォレットを発売し、ドバイのTOKEN2049でデビュー

ビクトリア、セイシェル、2025年4月30日/Chainwire/-- TOKEN2049 Dubaiの公式スポンサーとして 世界的な仮想通貨取引所BYDFiは、業界をリードするハードウェアウォレットプロバイダーLedgerと提携して、Ledger Nano Xと共同ブランドの限定版をリリースしました。





ユニークな財布はTOKEN2049イベントでデビューし、参加者はオンサイトのインタラクティブな活動を通じて無料で受け取ることができました。





この特別版の財布は、オリジナル Ledger Nano X の高度なセキュリティ機能を維持し、ビジュアルブランドとカスタムパッケージを含むカスタム BYDFi デザイン要素を組み込んでいます。





ユーザの資産保護とWeb3のイノベーションにおける深い協力を象徴するこの財布は、セキュアな要素チップを搭載し、幅広い種類のデジタル資産のオフラインストレージをサポートし、一般的なサイバー攻撃の形態に対して防御し、ユーザに高度な自己保護基準を提供します。

Secure by Design: Ledger x BYDFi Hardware Walletが正式にリリース

発売は、TOKEN2049のBYDFiスタートに大勢の人々を集めており、多くの参加者がリミテッドエディションの財布を受け取ったことで、ライブインタラクションを完了しました。Ledger x BYDFi財布は、セキュアな自己保管のために設計され、ユーザーにプライベートキーと資産の完全なコントロールを提供し、集中型プラットフォームへの依存を減らし、個人資産の主権を高める。





BYDFiの共同創設者であるマイケルは、イベントで次のようにコメントしました。





「TOKEN2049はBYDFiの5周年を迎え、私たちにとって重要な瞬間となりました。Ledgerとのこの協力は、資産セキュリティへの継続的なコミットメントを反映しています。

視野を広げる:BYDFiのグローバル成長と市場リーダーシップのビジョン

共同ブランドの財布に加えて、BYDFiはオンチェーン取引ソリューションを発表しました。 ムーンX BYDFiの「CEX + DEX」デュアルエンジン戦略のフラッグプロダクトとして、MoonXはチェーン実行の透明性を集中システムの高速パフォーマンスと融合させ、DeFiユーザーの要求を満たす超スムーズでシームレスなトレーディング体験を提供します。

MoonXの発売は、BYDFiの取引エコシステムの限界を拡大するだけでなく、取引方法の多様性を促進し、ユーザーにより多くの選択肢と柔軟性を提供します。





今後も、BYDFiは、グローバルなパートナーやインフラプロバイダーとの協力を強化し、革新的な製品の展開を加速し、グローバルなサービス能力をさらに強化していきます。

Ledger Nano Xについて

Ledger Nano Xについて 独立したセキュリティ ラボによって認証されたハードウェア ウォレットで、ユーザーのプライベート キーを安全に保存するバッファー セキュア エレメント チップを搭載しています。





許可されていないアクセスの試みは、最大限の保護を確保する自己破壊メカニズムを引き起こします。追加機能には、PIN保護、24単語の回復フレーズ、暗号化されたBluetooth接続、および別々のPINを通じてアクセスできる隠れた財布が含まれます - 暗号資産所有者に包括的なセキュリティを提供します。

もっと情報: https://www.ledger.com

BYDFIについて

2020年に設立された、 ビデオ フォーブスが世界トップ10の仮想通貨取引所の1つとして認められ、CoinMarketCapとCoinGeckoに正式に上場しており、複数の管轄地域でMSBライセンスを保有しています。





現在、BYDFi は 190 か国以上のユーザーにサービスを提供しており、世界のユーザーベースは 1 万人を超えています。 SPOT で、 永遠 そして、 オンチェーン取引 600以上の仮想通貨と50万以上のメメメコインカップルへのアクセスを可能にします。BYDFiは世界クラスの仮想通貨取引経験を提供することにコミットしています。

This story was distributed as a release by Chainwire under HackerNoon's Business Blogging Program. プログラムについて詳しくはこちらをご覧ください。

