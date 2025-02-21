5 دول تشفيرية جديدة قيد التقدم: مستقبل لامركزي؟

نحن معتادون على هياكل وأنظمة معينة، وقد نعتقد أنها غير قابلة للتحرك، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا. تعد البلدان والاقتصاد الذي تحكمه الشركات أمثلة على تلك الهياكل غير القابلة للتحرك، ونعم، قد تتغير أيضًا بالكامل. في عام 2022، نشر رجل الأعمال الهندي الأمريكي بالاجي سرينيفاسان كتابًا بعنوان "دولة الشبكة: كيفية بدء دولة جديدة"، حيث يصف بنية مجتمعية جديدة تمامًا لمستقبلنا - بما في ذلك اللامركزية والعملات المشفرة. يمكننا حتى أن نطلق عليها دول التشفير.
"الدولة الشبكية هي شبكة اجتماعية ذات ابتكار أخلاقي، وإحساس بالوعي الوطني، ومؤسس معترف به، وقدرة على العمل الجماعي، ومستوى شخصي من اللباقة، وعملة مشفرة متكاملة، وحكومة توافقية محدودة بعقد اجتماعي ذكي، وأرخبيل من الأراضي المادية الممولة جماعيا، وعاصمة افتراضية، وتعداد على السلسلة يثبت وجود عدد كبير من السكان والدخل والعقارات بما يكفي لتحقيق قدر من الاعتراف الدبلوماسي".
بعبارة أخرى، يمكننا القول إن الدولة الشبكية هي مجتمع له أهداف مشتركة وحوكمة وأموال لامركزية، ويملك أيضًا أرضًا مادية في مكان ما - ونأمل أن يكون ذلك لأن جميع الأعضاء انضموا إلى الجهود المبذولة لشرائها. اعتبارًا من يناير 2025، لا يزال هذا مجرد مفهوم، وليس شيئًا متطورًا بالكامل في أي مكان. ومع ذلك، هناك العديد من المحاولات، حيث تبذل فرقهم ومجتمعهم قصارى جهدهم لبلورة جهودهم في دولة شبكية حقيقية. دعونا نستكشفها لاحقًا.
الأمة 3
تم تصنيف Nation3 كمجتمع سولار بانك، وتتصور مستقبلًا حيث تتعايش التكنولوجيا والطبيعة بانسجام. العرض الأساسي لـ Nation3 هو ولاية قضائية أصلية على الإنترنت تقضي على البيروقراطية التقليدية، مما يتيح لمواطنيها - الذين يحملون جوازات سفر NFT غير قابلة للتحويل - الانخراط في اتفاقيات سلسة وقابلة للتنفيذ عبر العقود الذكية .
من خلال إيداع العملات المشفرة كضمان، يضمن المشاركون المساءلة، بينما يتم الفصل في النزاعات من قبل قضاة منتخبين ومحفزين في إطار شفاف. يتشابك هذا النظام البيئي بين العقود الذكية الخاصة بـ Ethereum وأدوات حوكمة Aragon DAO لإنشاء دولة رقمية لامركزية ومنظمة.
سيتي داو
CityDAO.tech هو مشروع يستكشف التقاطع بين تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) والعقارات، حيث يوفر لحاملي رمز $CITY القدرة على المشاركة في معاملات العقارات والإيجارات وتداول العقود الآجلة. يعمل على سلسلة الطبقة 2 المتوافقة مع EVM، ويركز على رمزية الأصول المادية (الأصول في العالم الحقيقي - RWA) لتحسين السيولة وإمكانية الوصول العالمية.
بينما
على سبيل المثال، يمكن للمواطنين تقديم مقترحات للتخطيط والتطوير الحضري - وهو ما قد يؤدي إلى إنشاء مجتمع مادي.
يبدو أن هذه المبادرة مستوحاة من أفكار أو وريث مباشر (ولكن لا يوجد إعلان رسمي) من
مثل سابقتها، تقدم CityDAO.tech فكرة المواطنة اللامركزية، حيث يعادل امتلاك الرموز شكلاً من أشكال العضوية، مع إمكانية الوصول إلى الممتلكات، وقوة التصويت، والمكافآت المحتملة.
من خلال ربط أنظمة المدن المستقلة، تتخيل CityDAO.tech شبكة حيث يمكن للمشاركين مشاركة الموارد والتعاون عبر مواقع مختلفة. وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت مثل هذه الهياكل يمكن أن تشكل يومًا ما الأساس لحالة الشبكة.
براكسيس
تأسست منظمة براكسيس على يد درايدن براون وتشارلي كالينان في عام 2019، وهي منظمة تهدف إلى إنشاء ما تسميه "حالة الشبكة" الأولى، من خلال الجمع بين بناء المجتمع عبر الإنترنت والطموحات نحو ثقافة وحوكمة مشتركة.
ويتم تشجيع الأعضاء على المشاركة في هذه الرؤية من خلال المساهمة في التنمية المؤسسية والثقافية، ودعم المبادرات في التعليم والإعلام وأنظمة الصحة، والاستعداد للانتقال المستقبلي إلى المدينة المخطط لها.
ستقع المدينة المقترحة داخل "منطقة تسريع"، وهي نوع من المناطق الاقتصادية الخاصة المصممة لتقليل الحواجز التنظيمية للصناعات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والتصنيع المتقدم. ويهدف هذا الإطار إلى تشجيع التقدم التكنولوجي السريع وجذب المبدعين.
وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على شراكة براكسيس مع كبار الداعمين الماليين والتزامها باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع، بما في ذلك الأصول الرمزية في العالم الحقيقي، لتمويل المدينة. وتتضمن خارطة طريق المشروع اختيار موقع بحلول أوائل عام 2025، مع مواقع محتملة في البحر الأبيض المتوسط أو أمريكا اللاتينية.
أفروبوليتان
تتصور أفروبوليتان نفسها كأمة رقمية تستفيد من التقنيات اللامركزية لتوحيد الشتات الأفريقي العالمي. من خلال إنشاء نظام بيئي مدعوم من منظمة مستقلة لامركزية (DAO)،
إن جوهر نهج Afropolitan هو تطورها التدريجي إلى حالة شبكية. فهي تهدف إلى النمو إلى وجود مادي، مسترشدة بالمبادئ الجماعية والأهداف المشتركة. وفي الوقت نفسه، تقدم أدوات وخدمات مثل Afropass، وهو تطبيق لحجز تجارب Afrocentric وإدارة المعاملات باستخدام العملات المشفرة أو الورقية، ومجموعة NFT على Ethereum (متوفرة على OpenSea)، و
تدمج المنصة الأخيرة ميزات التشفير لتعزيز مشاركة المجتمع وفائدته. بالإضافة إلى اكتساب حقوق التصويت في DAO، يكسب الأعضاء الرموز من خلال الاشتراكات والمراهنة والمشاركة في الأنشطة، مما يعزز حصتهم في الشبكة. تعمل هذه المنصة على توحيد فرص التواصل والمشاريع الاستثمارية والوصول إلى الأحداث الأفريقية المنسقة. تؤكد هذه المبادرات على مهمة Afropolitan لتمكين مجتمعها من خلال أدوات لامركزية مع وضع الأساس لتحول مجتمعي أوسع.
كابين سيتي
يهدف هذا المشروع إلى إنشاء قرى حديثة مترابطة، ومنظمة على شكل مدينة شبكية. وتؤكد هذه الأحياء اللامركزية على المجتمعات المترابطة ذات الموارد المشتركة، والمعيشة بين الأجيال، والتوازن بين الراحة الحضرية والوصول إلى الطبيعة.
يتم إدارتها من قبل أعضائها من خلال منظمة مستقلة لامركزية (DAO)،
يجمع Cabin بين الطبقات المادية والرقمية، حيث تسهل الحوكمة عبر الإنترنت التأثير في العالم الحقيقي. تدعم أحياؤها، التي تحكمها رموز ₡ABIN، الاكتفاء الذاتي من خلال المساحات المشتركة والمبادرات المحلية والاتصال المتجدد بالبيئة. يتماشى نموذج Cabin اللامركزي مع مبادئ تقرير المصير والحوكمة الأفقية، مما يجعله أكثر من مجرد مجموعة من القرى - إنه إطار للحياة التعاونية والمستدامة، مصمم للتكيف مع احتياجات مجتمعه بمرور الوقت.
منصة لامركزية لدول الشبكة
ينبغي لنا أن نقول أن Ethereum وخيارات blockchain الأخرى، مع
تضمن بنية الرسم البياني اللادوري الموجه (DAG) بيئة مقاومة للرقابة حيث يمكن توزيع عملية اتخاذ القرار والمشاركة عبر المجتمع. وعلى عكس سلاسل الكتل التي تعتمد على "محققين" أقوياء أو منتجي كتل، فإن تصميم Obyte يزيل هؤلاء الوسطاء ويصبح المستخدمون مسؤولين عن الموافقة على معاملاتهم بمجرد إرسالها. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص لحالات الشبكة، والتي تهدف إلى تمكين الأفراد ولامركزية السيطرة مع الحفاظ على الشفافية والثقة.
يوفر Obyte ميزات أساسية تتوافق مع احتياجات المجتمعات الحديثة. كما يدعم
بجانب،
من خلال التركيز على الأمان والخصوصية واستقلالية المستخدم، توفر Obyte العمود الفقري التكنولوجي للتجريب وإنشاء مجتمعات مرنة ولامركزية.
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