5 دول تشفيرية جديدة قيد التقدم: مستقبل لامركزي؟

نحن معتادون على هياكل وأنظمة معينة، وقد نعتقد أنها غير قابلة للتحرك، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا. تعد البلدان والاقتصاد الذي تحكمه الشركات أمثلة على تلك الهياكل غير القابلة للتحرك، ونعم، قد تتغير أيضًا بالكامل. في عام 2022، نشر رجل الأعمال الهندي الأمريكي بالاجي سرينيفاسان كتابًا بعنوان "دولة الشبكة: كيفية بدء دولة جديدة"، حيث يصف بنية مجتمعية جديدة تمامًا لمستقبلنا - بما في ذلك اللامركزية والعملات المشفرة. يمكننا حتى أن نطلق عليها دول التشفير.





تعريف سرينيفاسان حالة الشبكة مثل هذه:





"الدولة الشبكية هي شبكة اجتماعية ذات ابتكار أخلاقي، وإحساس بالوعي الوطني، ومؤسس معترف به، وقدرة على العمل الجماعي، ومستوى شخصي من اللباقة، وعملة مشفرة متكاملة، وحكومة توافقية محدودة بعقد اجتماعي ذكي، وأرخبيل من الأراضي المادية الممولة جماعيا، وعاصمة افتراضية، وتعداد على السلسلة يثبت وجود عدد كبير من السكان والدخل والعقارات بما يكفي لتحقيق قدر من الاعتراف الدبلوماسي".







بعبارة أخرى، يمكننا القول إن الدولة الشبكية هي مجتمع له أهداف مشتركة وحوكمة وأموال لامركزية، ويملك أيضًا أرضًا مادية في مكان ما - ونأمل أن يكون ذلك لأن جميع الأعضاء انضموا إلى الجهود المبذولة لشرائها. اعتبارًا من يناير 2025، لا يزال هذا مجرد مفهوم، وليس شيئًا متطورًا بالكامل في أي مكان. ومع ذلك، هناك العديد من المحاولات، حيث تبذل فرقهم ومجتمعهم قصارى جهدهم لبلورة جهودهم في دولة شبكية حقيقية. دعونا نستكشفها لاحقًا.

الأمة 3

تم تصنيف Nation3 كمجتمع سولار بانك، وتتصور مستقبلًا حيث تتعايش التكنولوجيا والطبيعة بانسجام. العرض الأساسي لـ Nation3 هو ولاية قضائية أصلية على الإنترنت تقضي على البيروقراطية التقليدية، مما يتيح لمواطنيها - الذين يحملون جوازات سفر NFT غير قابلة للتحويل - الانخراط في اتفاقيات سلسة وقابلة للتنفيذ عبر العقود الذكية .





من خلال إيداع العملات المشفرة كضمان، يضمن المشاركون المساءلة، بينما يتم الفصل في النزاعات من قبل قضاة منتخبين ومحفزين في إطار شفاف. يتشابك هذا النظام البيئي بين العقود الذكية الخاصة بـ Ethereum وأدوات حوكمة Aragon DAO لإنشاء دولة رقمية لامركزية ومنظمة.









على هذه المنصة إن المواطنين ليسوا مجرد مقيمين سلبيين بل هم أصحاب مصلحة نشطون، يقودون القرارات من خلال داو، حيث يوازن نموذج الحكم الثنائي السلطة. وتشمل الخدمات محاكم خاصة مشفرة، وبوابات حوكمة، ودخل أساسي، وجوازات سفر رقمية، مع توسعات مستقبلية تهدف إلى تغطية المساحات المادية. تسعى Nation3 إلى لامركزية الخدمات الأساسية، والحد من الاعتماد على الدول القومية التقليدية، وتقديم بديل يسود فيه الحكم الذاتي والعدالة.





التحديثات الأخيرة وتكشف هذه المبادرة عن تقدم ثابت نحو تحقيق هذه الأهداف. وتواصل Nation3 تحسين تطبيقاتها، بما في ذلك خدمة جواز السفر عبر الهاتف المحمول ومنصة الحوكمة، مما يعزز إمكانية الوصول لمجتمعها المتنامي. ورغم أنها قد لا تزال بعيدة عن تحقيقها على أرض الواقع، فإن Nation3 تمثل لمحة عن مستقبل محتمل حيث لا تتشكل الحوكمة من خلال الجغرافيا ولكن من خلال المثل العليا المشتركة والأدوات الرقمية.

سيتي داو

CityDAO.tech هو مشروع يستكشف التقاطع بين تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) والعقارات، حيث يوفر لحاملي رمز $CITY القدرة على المشاركة في معاملات العقارات والإيجارات وتداول العقود الآجلة. يعمل على سلسلة الطبقة 2 المتوافقة مع EVM، ويركز على رمزية الأصول المادية (الأصول في العالم الحقيقي - RWA) لتحسين السيولة وإمكانية الوصول العالمية.





بينما سيتي داو.تك تهدف هذه المنصة إلى إنشاء أنظمة لامركزية لإدارة الممتلكات الحضرية، كما تمنح مواطنيها حقوق الحوكمة، مما يمكنهم من اقتراح القرارات المجتمعية الرئيسية والتصويت عليها. ويسعى نموذج الحوكمة هذا إلى جعل المشاركين أكثر من مجرد مستخدمين، مما يمنحهم دورًا في تشكيل اتجاه المنصة وعروضها.





على سبيل المثال، يمكن للمواطنين تقديم مقترحات للتخطيط والتطوير الحضري - وهو ما قد يؤدي إلى إنشاء مجتمع مادي.





يبدو أن هذه المبادرة مستوحاة من أفكار أو وريث مباشر (ولكن لا يوجد إعلان رسمي) من سيتي داو.يو ، وهو مشروع سابق حاول بناء دولة شبكة من خلال شراء الأراضي في وايومنغ (الولايات المتحدة) بموجب إطار قانوني للمنظمات اللامركزية المستقلة. توقف هذا الجهد السابق عن العمل حوالي عام 2023، لكنه اكتسب الاهتمام لمحاولته دمج تقنية دفاتر الحسابات الموزعة مع الحوكمة المادية.





مثل سابقتها، تقدم CityDAO.tech فكرة المواطنة اللامركزية، حيث يعادل امتلاك الرموز شكلاً من أشكال العضوية، مع إمكانية الوصول إلى الممتلكات، وقوة التصويت، والمكافآت المحتملة.





من خلال ربط أنظمة المدن المستقلة، تتخيل CityDAO.tech شبكة حيث يمكن للمشاركين مشاركة الموارد والتعاون عبر مواقع مختلفة. وهذا يثير التساؤل حول ما إذا كانت مثل هذه الهياكل يمكن أن تشكل يومًا ما الأساس لحالة الشبكة.

براكسيس

تأسست منظمة براكسيس على يد درايدن براون وتشارلي كالينان في عام 2019، وهي منظمة تهدف إلى إنشاء ما تسميه "حالة الشبكة" الأولى، من خلال الجمع بين بناء المجتمع عبر الإنترنت والطموحات نحو ثقافة وحوكمة مشتركة. المشروع تتمحور حول تعزيز أسلوب حياة فريد مستوحى من التقاليد والفضائل الغربية، مع الهدف النهائي المتمثل في بناء مدينة مادية حيث يمكن لهذه المثل العليا أن تزدهر .





ويتم تشجيع الأعضاء على المشاركة في هذه الرؤية من خلال المساهمة في التنمية المؤسسية والثقافية، ودعم المبادرات في التعليم والإعلام وأنظمة الصحة، والاستعداد للانتقال المستقبلي إلى المدينة المخطط لها.









ستقع المدينة المقترحة داخل "منطقة تسريع"، وهي نوع من المناطق الاقتصادية الخاصة المصممة لتقليل الحواجز التنظيمية للصناعات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والتصنيع المتقدم. ويهدف هذا الإطار إلى تشجيع التقدم التكنولوجي السريع وجذب المبدعين. مع الإعلان من خلال تمويل بقيمة 525 مليون دولار في أكتوبر 2024، اتخذت شركة براكسيس خطوات كبيرة نحو تحقيق هذه الرؤية. يهدف تصميم المدينة، الذي صممته شركة زها حديد للهندسة المعمارية، إلى الجمع بين الجماليات الكلاسيكية والمستقبلية مع دعم التخطيط الحضري الحديث القابل للتطوير.





وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على شراكة براكسيس مع كبار الداعمين الماليين والتزامها باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع، بما في ذلك الأصول الرمزية في العالم الحقيقي، لتمويل المدينة. وتتضمن خارطة طريق المشروع اختيار موقع بحلول أوائل عام 2025، مع مواقع محتملة في البحر الأبيض المتوسط أو أمريكا اللاتينية.

أفروبوليتان

تتصور أفروبوليتان نفسها كأمة رقمية تستفيد من التقنيات اللامركزية لتوحيد الشتات الأفريقي العالمي. من خلال إنشاء نظام بيئي مدعوم من منظمة مستقلة لامركزية (DAO)، أفروبوليتان يتيح النظام للأعضاء المشاركة في الحوكمة وصنع القرار من خلال Afrotokens الأصلية. يسهل هذا النظام الوصول إلى الخدمات المنظمة مثل فرص الاستثمار والأحداث الثقافية وتبادل P2P.





إن جوهر نهج Afropolitan هو تطورها التدريجي إلى حالة شبكية. فهي تهدف إلى النمو إلى وجود مادي، مسترشدة بالمبادئ الجماعية والأهداف المشتركة. وفي الوقت نفسه، تقدم أدوات وخدمات مثل Afropass، وهو تطبيق لحجز تجارب Afrocentric وإدارة المعاملات باستخدام العملات المشفرة أو الورقية، ومجموعة NFT على Ethereum (متوفرة على OpenSea)، و أفروبوليتان واحد ، منصة عضوية مميزة للوصول إلى خدمات مخصصة.









تدمج المنصة الأخيرة ميزات التشفير لتعزيز مشاركة المجتمع وفائدته. بالإضافة إلى اكتساب حقوق التصويت في DAO، يكسب الأعضاء الرموز من خلال الاشتراكات والمراهنة والمشاركة في الأنشطة، مما يعزز حصتهم في الشبكة. تعمل هذه المنصة على توحيد فرص التواصل والمشاريع الاستثمارية والوصول إلى الأحداث الأفريقية المنسقة. تؤكد هذه المبادرات على مهمة Afropolitan لتمكين مجتمعها من خلال أدوات لامركزية مع وضع الأساس لتحول مجتمعي أوسع.

كابين سيتي

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء قرى حديثة مترابطة، ومنظمة على شكل مدينة شبكية. وتؤكد هذه الأحياء اللامركزية على المجتمعات المترابطة ذات الموارد المشتركة، والمعيشة بين الأجيال، والتوازن بين الراحة الحضرية والوصول إلى الطبيعة.





يتم إدارتها من قبل أعضائها من خلال منظمة مستقلة لامركزية (DAO)، كابينة تستفيد Ethereum من إدارة خزينتها بشفافية وتمكين اتخاذ القرارات الجماعية. من خلال تعزيز العلاقات الشخصية والجهود التعاونية، فإنها تعالج القضايا المجتمعية مثل الشعور بالوحدة وانخفاض مستويات المعيشة مع تقديم نهج جديد للحياة المجتمعية.









يجمع Cabin بين الطبقات المادية والرقمية، حيث تسهل الحوكمة عبر الإنترنت التأثير في العالم الحقيقي. تدعم أحياؤها، التي تحكمها رموز ₡ABIN، الاكتفاء الذاتي من خلال المساحات المشتركة والمبادرات المحلية والاتصال المتجدد بالبيئة. يتماشى نموذج Cabin اللامركزي مع مبادئ تقرير المصير والحوكمة الأفقية، مما يجعله أكثر من مجرد مجموعة من القرى - إنه إطار للحياة التعاونية والمستدامة، مصمم للتكيف مع احتياجات مجتمعه بمرور الوقت.





الحوكمة في الكابينة تتضمن عمليات صنع القرار الجماعية التي تتسم بالشفافية والقدرة على التكيف. يقترح الأعضاء المبادرات ويصوتون عليها باستخدام نظام غير ثنائي وتربيعي لموازنة النفوذ بين المساهمين الكبار والصغار. تشكل المبادرات المعتمدة مجموعات من المساهمين، والتي تنفذ المهام بشكل مستقل مع تحمل المسؤولية أمام المجتمع الأوسع. يتم تخصيص أموال الخزانة، التي تتم إدارتها من خلال محافظ متعددة التوقيعات، بناءً على هذه الأصوات. تتمتع هذه المبادرات والأحياء بحضور مادي بالفعل، لذلك يمكن تسمية Cabin الآن بولاية شبكية مزدهرة.

منصة لامركزية لدول الشبكة

ينبغي لنا أن نقول أن Ethereum وخيارات blockchain الأخرى، مع سجل الرقابة ، ليست البدائل الأكثر لامركزية لإنشاء دولة شبكة مستقلة حقًا ومقاومة للرقابة. من ناحية أخرى، أوبيت يقدم هذا المشروع أساسًا واعدًا لهذه المجتمعات الموزعة من خلال الجمع بين اللامركزية والأدوات العملية للحوكمة والتعاون.





تضمن بنية الرسم البياني اللادوري الموجه (DAG) بيئة مقاومة للرقابة حيث يمكن توزيع عملية اتخاذ القرار والمشاركة عبر المجتمع. وعلى عكس سلاسل الكتل التي تعتمد على "محققين" أقوياء أو منتجي كتل، فإن تصميم Obyte يزيل هؤلاء الوسطاء ويصبح المستخدمون مسؤولين عن الموافقة على معاملاتهم بمجرد إرسالها. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص لحالات الشبكة، والتي تهدف إلى تمكين الأفراد ولامركزية السيطرة مع الحفاظ على الشفافية والثقة.









يوفر Obyte ميزات أساسية تتوافق مع احتياجات المجتمعات الحديثة. كما يدعم العقود الذكية و الوكلاء المستقلون يتيح الاتفاقيات التي يتم تنفيذها ذاتيًا، مما يزيل الحاجة إلى الوسطاء في المعاملات والحوكمة. يمكن للمجتمعات أيضًا إنشاء رموزهم الخاصة ، مخصصة لأغراض محددة، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية.





بجانب، عقود أوبيت مع التحكيم إن الجمع بين الضمان اللامركزي ونظام العدالة المستقل من شأنه أن يوفر أداة مفيدة. وفي حالات النزاعات، يمكن للأطراف الاستعانة بمحكمين محترفين من أرب ستور إن هذا النظام يضمن حلولاً محايدة دون التضحية بالخصوصية. ويوفر هذا النظام إطاراً فعالاً لبناء الثقة وحل النزاعات داخل المجتمعات الرقمية الدولية.





من خلال التركيز على الأمان والخصوصية واستقلالية المستخدم، توفر Obyte العمود الفقري التكنولوجي للتجريب وإنشاء مجتمعات مرنة ولامركزية.