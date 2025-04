5 nuevos países criptográficos en desarrollo: ¿Un futuro descentralizado?

Estamos acostumbrados a ciertas estructuras y sistemas, y podríamos pensar que son inamovibles, pero no siempre es así. Los países y una economía gobernada por corporaciones son ejemplos de esas estructuras no tan inamovibles, y sí, también podrían cambiar por completo. En 2022, el empresario indio-estadounidense Balaji Srinivasan publicó el libro “The Network State: How to Start a New Country”, en el que describe una estructura social completamente nueva para nuestro futuro, que incluye la descentralización y las criptomonedas. Incluso podemos llamarlos criptopaíses.





Definición de Srinivasan Un estado de red como este:





“Un Estado en red es una red social con una innovación moral, un sentido de conciencia nacional, un fundador reconocido, una capacidad de acción colectiva, un nivel de civilidad en persona, una criptomoneda integrada, un gobierno consensual limitado por un contrato social inteligente, un archipiélago de territorios físicos financiados colectivamente, un capital virtual y un censo en cadena que demuestra una población, ingresos y presencia inmobiliaria lo suficientemente grandes como para alcanzar una medida de reconocimiento diplomático”.







En otras palabras, podemos decir que un estado de red es una comunidad con objetivos comunes, gobernanza y fondos descentralizados, que también posee territorio físico en algún lugar (con suerte, porque todos los miembros unieron esfuerzos para comprarlo). A partir de enero de 2025, esto todavía es solo un concepto y no algo completamente desarrollado en ningún lugar. Sin embargo, hay varios intentos, con sus equipos y comunidad haciendo todo lo posible para cristalizar sus esfuerzos en un estado de red real. Vamos a explorarlos a continuación.

Nación3

Anunciada como una sociedad solarpunk, Nation3 imagina un futuro en el que la tecnología y la naturaleza coexisten en armonía. La oferta principal de Nation3 es una jurisdicción nativa de Internet que elimina la burocracia tradicional, lo que permite a sus ciudadanos (que poseen pasaportes NFT intransferibles) participar en acuerdos sencillos y ejecutables a través de contratos inteligentes .





Al depositar criptomonedas como garantía, los participantes garantizan la rendición de cuentas, mientras que las disputas son resueltas por jueces electos e incentivados dentro de un marco transparente. Este ecosistema entrelaza los contratos inteligentes de Ethereum con las herramientas de gobernanza de Aragon DAO para crear una nación digital descentralizada pero estructurada.









En esta plataforma Los ciudadanos no son meros residentes pasivos, sino actores activos que toman decisiones a través de su DAO, donde un modelo de gobernanza bicameral equilibra el poder. Los servicios incluyen tribunales privados y encriptados, portales de gobernanza, un ingreso básico y pasaportes digitales, con futuras expansiones que apuntan a abarcar espacios físicos. Nation3 busca descentralizar los servicios esenciales, reducir la dependencia de los estados-nación tradicionales y ofrecer una alternativa donde prevalezcan la autonomía y la equidad.





Actualizaciones recientes Revelan un progreso constante hacia estos objetivos. Nation3 continúa perfeccionando sus aplicaciones, incluido un servicio de pasaporte móvil y una plataforma de gobernanza, mejorando la accesibilidad para su creciente comunidad. Si bien aún puede estar lejos de una realización física, Nation3 representa un atisbo de un futuro potencial donde la gobernanza no está determinada por la geografía sino por ideales compartidos y herramientas digitales.

Ciudad DAO

CityDAO.tech es un proyecto que explora la intersección de la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) y los bienes raíces, y ofrece a los poseedores de tokens $CITY la posibilidad de realizar transacciones inmobiliarias, alquileres y operaciones de futuros. Operando en una cadena de capa 2 compatible con EVM, se centra en la tokenización de activos físicos (activos del mundo real - RWA) para mejorar la liquidez y la accesibilidad global.





Mientras Tecnología CityDAO El objetivo de la plataforma es crear sistemas descentralizados para la gestión de propiedades urbanas y otorga a sus ciudadanos derechos de gobernanza, lo que les permite proponer y votar sobre decisiones comunitarias clave. Este modelo de gobernanza busca convertir a los participantes en algo más que simples usuarios, dándoles un papel en la definición de la dirección y las ofertas de la plataforma.





Por ejemplo, los “ciudadanos” pueden hacer propuestas de planificación y desarrollo urbano, que podrían conducir a la creación de una comunidad física.





Esta iniciativa parece inspirarse, o ser heredera directa (aunque no hay un anuncio oficial) de Ciudad DAO.io , un proyecto anterior que intentó construir un estado en red mediante la compra de tierras en Wyoming (EE. UU.) bajo un marco legal DAO. Ese esfuerzo anterior dejó de operar alrededor de 2023, pero ganó atención por su intento de integrar DLT con la gobernanza física.





Al igual que su predecesor, CityDAO.tech presenta la idea de una ciudadanía descentralizada, donde tener tokens equivale a una forma de membresía, completa con acceso a propiedades, poder de voto y posibles recompensas.





Al conectar sistemas de ciudades autónomas, CityDAO.tech imagina una red en la que los participantes puedan compartir recursos y colaborar en diferentes lugares. Esto plantea la pregunta de si dichas estructuras podrían algún día formar la base de un estado en red.

Práctica

Fundada por Dryden Brown y Charlie Callinan en 2019, Praxis es una organización que tiene como objetivo crear lo que llama el primer "estado en red", combinando la construcción de una comunidad en línea con ambiciones de una cultura y gobernanza compartidas. El proyecto Se centra en fomentar una forma de vida única inspirada en las tradiciones y virtudes occidentales, con el objetivo final de construir una ciudad física donde estos ideales puedan prosperar .





Se alienta a los miembros a comprometerse con esta visión contribuyendo al desarrollo institucional y cultural, apoyando iniciativas en los sistemas de educación, medios de comunicación y salud, y preparándose para una futura reubicación en la ciudad planificada.









La ciudad propuesta estará ubicada dentro de una "Zona de Aceleración", un tipo de área económica especial diseñada para minimizar las barreras regulatorias para industrias de vanguardia como la inteligencia artificial, las criptomonedas, la biotecnología, la energía y la fabricación avanzada. Este marco tiene como objetivo fomentar el rápido avance tecnológico y atraer a innovadores. Con el anuncio Con una financiación de 525 millones de dólares en octubre de 2024, Praxis ha dado pasos importantes para hacer realidad esta visión. El diseño de la ciudad, conceptualizado por Zaha Hadid Architects, tiene como objetivo combinar la estética clásica y futurista al tiempo que apoya una planificación urbana escalable y moderna.





Los últimos avances ponen de relieve la colaboración de Praxis con importantes patrocinadores financieros y su compromiso de utilizar DLT, incluidos activos reales tokenizados, para financiar la ciudad. La hoja de ruta del proyecto incluye la selección de una ubicación para principios de 2025, con posibles emplazamientos en el Mediterráneo o América Latina.

Afropolitano

Afropolitan se considera una nación digital que aprovecha las tecnologías descentralizadas para unir a la diáspora africana global. Al crear un ecosistema respaldado por una Organización Autónoma Descentralizada (DAO), Afropolitano permite a los miembros participar en la gobernanza y la toma de decisiones a través de sus Afrotokens nativos. Este sistema facilita el acceso a servicios seleccionados, como oportunidades de inversión, eventos culturales y un intercambio P2P.





El enfoque central de Afropolitan es su desarrollo gradual hasta convertirse en un estado en red. Su objetivo es convertirse en una presencia física, guiada por principios colectivos y objetivos compartidos. Mientras tanto, ofrecen herramientas y servicios como Afropass, una aplicación para reservar experiencias afrocéntricas y gestionar transacciones utilizando criptomonedas o moneda fiduciaria, una colección de NFT en Ethereum (disponible en OpenSea) y Afropolitano Uno , una plataforma de membresía premium para acceder a servicios personalizados.









Esta última plataforma integra funciones criptográficas para mejorar la participación y la utilidad de la comunidad. Además de obtener derechos de voto en la DAO, los miembros ganan tokens a través de suscripciones, participación en staking y actividades, lo que refuerza su participación en la red. Esta plataforma consolida oportunidades de networking, proyectos de inversión y acceso a eventos afrocéntricos seleccionados. Estas iniciativas subrayan la misión de Afropolitan de empoderar a su comunidad a través de herramientas descentralizadas y, al mismo tiempo, sentar las bases para un cambio social más amplio.

Ciudad de cabañas

Se trata de un proyecto que tiene como objetivo crear pueblos modernos interconectados, estructurados como una ciudad en red. Estos barrios descentralizados enfatizan las comunidades unidas con recursos compartidos, la convivencia intergeneracional y un equilibrio entre la comodidad urbana y el acceso a la naturaleza.





Gobernado por sus miembros a través de una Organización Autónoma Descentralizada (DAO), Cabina Aprovecha Ethereum para gestionar su tesorería de forma transparente y permitir la toma de decisiones colectiva. Al fomentar las relaciones personales y los esfuerzos cooperativos, aborda problemas sociales como la soledad y el deterioro del nivel de vida, al tiempo que ofrece un nuevo enfoque para la vida en comunidad.









Cabin combina capas físicas y digitales, donde la gobernanza en línea facilita el impacto en el mundo real. Sus vecindarios, gobernados por tokens ₡ABIN, respaldan la autosuficiencia a través de espacios compartidos, iniciativas locales y una conexión regenerativa con el medio ambiente. El modelo descentralizado de Cabin se alinea con los principios de autodeterminación y gobernanza horizontal, lo que lo convierte en algo más que un conjunto de aldeas: es un marco para la vida colaborativa y sostenible, diseñado para adaptarse a las necesidades de su comunidad a lo largo del tiempo.





Gobernanza en Cabin Implica procesos de toma de decisiones colectivas que son transparentes y adaptables. Los miembros proponen iniciativas y las votan utilizando un sistema cuadrático no binario para equilibrar la influencia entre los grandes y los pequeños contribuyentes. Las iniciativas aprobadas forman grupos de contribuyentes, que ejecutan tareas de forma autónoma y rinden cuentas a la comunidad en general. Los fondos del Tesoro, administrados a través de billeteras multifirma, se asignan en función de estos votos. Estas iniciativas y vecindarios ya tienen una presencia física, por lo que ahora bien se podría decir que Cabin es un estado en red floreciente.

Una plataforma descentralizada para estados de red

Deberíamos decir que Ethereum y otras opciones de blockchain, con sus historial de censura , no son las alternativas más descentralizadas para crear un estado en red realmente autónomo y resistente a la censura. Por otro lado, Obyte ofrece una base prometedora para estas comunidades distribuidas al combinar la descentralización con herramientas prácticas para la gobernanza y la colaboración.





Su arquitectura de grafo acíclico dirigido (DAG) garantiza un entorno resistente a la censura donde la toma de decisiones y la participación pueden distribuirse en toda la comunidad. A diferencia de las cadenas de bloques que dependen de poderosos "validadores" o productores de bloques, el diseño de Obyte elimina a estos intermediarios y los propios usuarios son los encargados de aprobar sus transacciones con solo enviarlas. Esto lo hace especialmente adecuado para los estados de la red, que tienen como objetivo empoderar a los individuos y descentralizar el control manteniendo la transparencia y la confianza.









Obyte ofrece funciones esenciales que se alinean con las necesidades de las comunidades modernas. Su compatibilidad con contratos inteligentes y Agentes autónomos permite acuerdos autoejecutables, eliminando la necesidad de intermediarios en las transacciones y la gobernanza. Las comunidades también pueden crear sus propias fichas , adaptados a fines específicos, ya sean económicos, sociales o administrativos.





Además, Contratos de Obyte con arbitraje Aporta una herramienta útil que combina el depósito de garantía descentralizado con un sistema de justicia autónomo. En caso de disputas, las partes pueden recurrir a árbitros profesionales de la Tienda Arb , garantizando resoluciones imparciales sin sacrificar la privacidad. Este sistema ofrece un marco eficaz para generar confianza y resolver conflictos dentro de sociedades digitales internacionales.





Al enfatizar la seguridad, la privacidad y la autonomía del usuario, Obyte proporciona la columna vertebral tecnológica para experimentar y establecer comunidades resilientes y descentralizadas.