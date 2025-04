5 nuovi paesi basati sulle criptovalute: un futuro decentralizzato?

Siamo abituati a certe strutture e sistemi, e potremmo pensare che siano inamovibili, ma non è sempre così. I paesi e un'economia governata dalle aziende sono esempi di quelle strutture non così inamovibili, e sì, potrebbero cambiare anche loro, del tutto. Nel 2022, l'imprenditore indo-americano Balaji Srinivasan ha pubblicato il libro "The Network State: How to Start a New Country", in cui descrive un'intera nuova struttura sociale per il nostro futuro, tra cui decentralizzazione e criptovalute. Possiamo persino chiamarla cripto-paesi.





Srinivasan definito uno stato di rete come questo:





"Uno stato di rete è un social network con un'innovazione morale, un senso di coscienza nazionale, un fondatore riconosciuto, una capacità di azione collettiva, un livello di civiltà in persona, una criptovaluta integrata, un governo consensuale limitato da uno smart contract sociale, un arcipelago di territori fisici finanziati tramite crowdfunding, una capitale virtuale e un censimento on-chain che dimostra una popolazione, un reddito e un'impronta immobiliare sufficientemente grandi da ottenere una misura di riconoscimento diplomatico".







In altre parole, possiamo dire che uno stato di rete è una comunità con obiettivi comuni, governance e fondi decentralizzati, che possiede anche un territorio fisico da qualche parte, si spera, perché tutti i membri hanno unito gli sforzi per acquistarlo. A gennaio 2025, questo è ancora solo un concetto e non qualcosa di completamente sviluppato da nessuna parte. Tuttavia, ci sono diversi tentativi, con i loro team e la comunità che fanno del loro meglio per cristallizzare i loro sforzi in un vero stato di rete. Esploriamoli in seguito.

Nazione3

Presentata come una società solarpunk, Nation3 immagina un futuro in cui tecnologia e natura coesistono armoniosamente. L'offerta principale di Nation3 è una giurisdizione nativa di Internet che elimina la burocrazia tradizionale, consentendo ai suoi cittadini, che detengono passaporti NFT non trasferibili, di impegnarsi in accordi fluidi e applicabili tramite contratti intelligenti .





Depositando criptovaluta come garanzia, i partecipanti assicurano la responsabilità, mentre le controversie vengono giudicate da giudici eletti e incentivati all'interno di un quadro trasparente. Questo ecosistema intreccia gli smart contract di Ethereum con gli strumenti di governance di Aragon DAO per creare una nazione digitale decentralizzata ma strutturata.









Su questa piattaforma , i cittadini non sono solo residenti passivi, ma parti interessate attive, che guidano le decisioni attraverso il suo DAO, dove un modello di governance bicamerale bilancia il potere. I servizi includono tribunali privati e criptati, portali di governance, un reddito di base e passaporti digitali, con future espansioni che mirano a comprendere spazi fisici. Nation3 cerca di decentralizzare i servizi essenziali, ridurre la dipendenza dagli stati nazionali tradizionali e offrire un'alternativa in cui prevalgano autonomia ed equità.





Aggiornamenti recenti rivelano progressi costanti verso questi obiettivi. Nation3 continua a perfezionare le sue app, tra cui un servizio di passaporto mobile e una piattaforma di governance, migliorando l'accessibilità per la sua comunità in crescita. Sebbene possa essere ancora lontano da una realizzazione fisica, Nation3 rappresenta uno sguardo a un potenziale futuro in cui la governance è modellata non dalla geografia ma da ideali condivisi e strumenti digitali.

CittàDAO

CityDAO.tech è un progetto che esplora l'intersezione tra Distributed Ledger Technology (DLT) e immobiliare, offrendo ai possessori di token $CITY la possibilità di effettuare transazioni immobiliari, affitti e trading di futures. Operando su una catena Layer 2 compatibile con EVM, si concentra sulla tokenizzazione di asset fisici (Real World Assets - RWA) per migliorare la liquidità e l'accessibilità globale.





Mentre CittàDAO.tech mira a creare sistemi decentralizzati per la gestione della proprietà urbana, ma garantisce anche ai suoi cittadini diritti di governance, consentendo loro di proporre e votare sulle decisioni chiave della comunità. Questo modello di governance cerca di rendere i partecipanti più che semplici utenti, dando loro un ruolo nel dare forma alla direzione e alle offerte della piattaforma.





Ad esempio, i "cittadini" possono avanzare proposte di pianificazione e sviluppo urbano, che potrebbero portare alla creazione di una comunità fisica.





Questa iniziativa sembra trarre ispirazione, o essere un'erede diretta (non c'è però un annuncio ufficiale) da CittàDAO.io , un progetto precedente che ha tentato di costruire uno stato di rete acquistando terreni nel Wyoming (USA) sotto un quadro legale DAO. Quel precedente sforzo ha smesso di funzionare intorno al 2023, ma ha attirato l'attenzione per il suo tentativo di integrare DLT con la governance fisica.





Come il suo predecessore, CityDAO.tech presenta l'idea di una cittadinanza decentralizzata, in cui il possesso di token equivale a una forma di appartenenza, con tanto di accesso alla proprietà, diritto di voto e potenziali ricompense.





Collegando sistemi cittadini autonomi, CityDAO.tech immagina una rete in cui i partecipanti possono condividere risorse e collaborare in diverse sedi. Ciò solleva la questione se tali strutture potrebbero un giorno costituire la base di uno stato di rete.

Prassi

Fondata da Dryden Brown e Charlie Callinan nel 2019, Praxis è un'organizzazione che mira a creare quello che definisce il primo "stato di rete", combinando la creazione di una comunità online con l'ambizione di una cultura e di una governance condivise. Il progetto è incentrato sulla promozione di uno stile di vita unico ispirato alle tradizioni e alle virtù occidentali, con l'obiettivo finale di costruire una città fisica in cui questi ideali possano prosperare .





I membri sono incoraggiati a impegnarsi in questa visione contribuendo allo sviluppo istituzionale e culturale, sostenendo iniziative nei settori dell'istruzione, dei media e dei sistemi sanitari e preparando il futuro trasferimento nella città pianificata.









La città proposta sarà situata all'interno di una "Acceleration Zone", un tipo di area economica speciale progettata per ridurre al minimo le barriere normative per settori all'avanguardia come AI, criptovalute, biotecnologie, energia e produzione avanzata. Questo quadro è inteso a incoraggiare un rapido progresso tecnologico e ad attrarre innovatori. Con l'annuncio di 525 milioni di dollari di finanziamenti nell'ottobre 2024, Praxis ha compiuto passi significativi verso la realizzazione di questa visione. Il design della città, concettualizzato da Zaha Hadid Architects, mira a fondere estetica classica e futuristica, supportando al contempo una pianificazione urbana moderna e scalabile.





Gli sviluppi recenti evidenziano la partnership di Praxis con importanti finanziatori e il suo impegno nell'uso di DLT, inclusi asset tokenizzati del mondo reale, per finanziare la città. La tabella di marcia del progetto include la selezione di una sede entro l'inizio del 2025, con possibili siti nel Mediterraneo o in America Latina.

Afropolitano

Afropolitan si immagina come una nazione digitale, che sfrutta tecnologie decentralizzate per unire la diaspora africana globale. Creando un ecosistema supportato da una Decentralized Autonomous Organization (DAO), Afropolitano consente ai membri di partecipare alla governance e al processo decisionale tramite i suoi Afrotoken nativi. Questo sistema facilita l'accesso a servizi curati come opportunità di investimento, eventi culturali e uno scambio P2P.





Al centro dell'approccio di Afropolitan c'è il suo graduale sviluppo in uno stato di rete. Mirano a crescere in una presenza fisica, guidati da principi collettivi e obiettivi condivisi. Nel frattempo, offrono strumenti e servizi come Afropass, un'app per prenotare esperienze afrocentriche e gestire transazioni utilizzando criptovalute o valute fiat, una collezione NFT su Ethereum (disponibile su OpenSea) e Afropolitano Uno , una piattaforma di abbonamento premium per accedere a servizi personalizzati.









Quest'ultima piattaforma integra funzionalità crittografiche per migliorare la partecipazione e l'utilità della comunità. Oltre a ottenere diritti di voto nella DAO, i membri guadagnano token tramite abbonamenti, staking e partecipazione ad attività, rafforzando la loro partecipazione nella rete. Questa piattaforma consolida opportunità di networking, iniziative di investimento e accesso a eventi afrocentrici curati. Queste iniziative sottolineano la missione di Afropolitan di potenziare la sua comunità tramite strumenti decentralizzati, gettando al contempo le basi per un più ampio cambiamento sociale.

Città della cabina

Si tratta di un progetto mirato a creare villaggi moderni interconnessi, strutturati come una città di rete. Questi quartieri decentralizzati enfatizzano comunità unite con risorse condivise, vita intergenerazionale e un equilibrio tra comodità urbana e accesso alla natura.





Governato dai suoi membri attraverso un'Organizzazione Autonoma Decentralizzata (DAO), Cabina sfrutta Ethereum per gestire la sua tesoreria in modo trasparente e consentire un processo decisionale collettivo. Promuovendo relazioni di persona e sforzi cooperativi, affronta problemi sociali come la solitudine e il calo degli standard di vita, offrendo al contempo un nuovo approccio alla vita in comunità.









Cabin combina livelli fisici e digitali, dove la governance online facilita l'impatto nel mondo reale. I suoi quartieri, governati da token ₡ABIN, supportano l'autosufficienza attraverso spazi condivisi, iniziative locali e una connessione rigenerativa con l'ambiente. Il modello decentralizzato di Cabin si allinea ai principi di autodeterminazione e governance orizzontale, rendendolo più di un semplice insieme di villaggi: è un quadro per una vita collaborativa e sostenibile, progettato per adattarsi alle esigenze della sua comunità nel tempo.





Governance in cabina coinvolge processi decisionali collettivi trasparenti e adattabili. I membri propongono iniziative e votano su di esse utilizzando un sistema quadratico non binario per bilanciare l'influenza tra grandi e piccoli contributori. Le iniziative approvate formano gruppi di contributori, che eseguono compiti in modo autonomo pur essendo responsabili nei confronti della comunità più ampia. I fondi del Tesoro, gestiti tramite portafogli multi-firma, vengono assegnati in base a questi voti. Queste iniziative e quartieri hanno già una presenza fisica, quindi Cabin potrebbe benissimo essere definito uno stato di rete in piena espansione ora.

