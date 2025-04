5 Nouvo Peyi Crypto an Pwogrè: Yon Avni Desantralize?

Nou abitye ak sèten estrikti ak sistèm, epi nou ta ka panse ke yo ap inamovible, men sa a se pa toujou ka a. Peyi ak yon ekonomi ki gouvène antrepriz yo se egzanp estrikti sa yo ki pa ka deplase, e wi, yo ta ka chanje tou, nèt. An 2022, antreprenè Endyen-Ameriken an Balaji Srinivasan te pibliye liv "Eta Rezo a: Ki jan yo kòmanse yon nouvo peyi," kote li dekri yon nouvo estrikti sosyete pou avni nou an - ki gen ladan desantralizasyon ak kriptografik lajan. Nou ka menm rele li peyi crypto.





Srinivasan defini yon eta rezo tankou sa a:





"Yon eta rezo se yon rezo sosyal ki gen yon inovasyon moral, yon sans de konsyans nasyonal, yon fondatè rekonèt, yon kapasite pou aksyon kolektif, yon nivo sivilite an pèsòn, yon kripto-lajan entegre, yon gouvènman konsantman limite pa yon kontra sosyal entelijan, yon achipèl nan teritwa fizik finansman an foul moun, yon kapital vityèl, ak yon resansman sou chèn ki pwouve yon kantite anprent diplomatik, ase nan yon popilasyon diplomatik. rekonesans.”







Nan lòt mo, nou ka di ke yon eta rezo se yon kominote ki gen objektif komen, gouvènans, ak fon desantralize, ki tou posede teritwa fizik yon kote - èspere ke, paske tout manm mete tèt yo ansanm pou achte li. Kòm nan mwa janvye 2025, sa a se toujou jis yon konsèp, epi li pa yon bagay konplètman devlope nenpòt kote. Sepandan, gen plizyè tantativ, ak ekip yo ak kominote a fè pi byen yo kristalize efò yo nan yon eta rezo reyèl. Ann eksplore yo davans.

nasyon3

Fakti kòm yon sosyete solarpunk, Nation3 anvizaje yon avni kote teknoloji ak lanati ansanm ansanm annamoni. Òf debaz Nation3 a se yon jiridiksyon natif natal ki elimine biwokrasi tradisyonèl yo, sa ki pèmèt sitwayen li yo—ki gen paspò NFT ki pa transfere yo—angaje nan akò san pwoblèm, ki egzekite atravè kontra entelijan .





Lè yo depoze lajan kript kòm garanti, patisipan yo asire responsablite, pandan y ap jij ki eli ak ankourajman jije diskisyon yo nan yon kad transparan. Ekosistèm sa a konekte kontra entelijan Ethereum ak zouti gouvènans Aragon DAO pou kreye yon nasyon dijital desantralize men ki estriktire.









Sou platfòm sa a , sitwayen yo pa sèlman rezidan pasif men moun ki gen enterè aktif, k ap dirije desizyon atravè DAO li a, kote yon modèl gouvènans bikameral balanse pouvwa. Sèvis yo gen ladan tribinal prive, ankripte, pòtay gouvènans, yon revni debaz, ak paspò dijital, ak agrandisman fiti ki vize pou kouvri espas fizik yo. Nation3 ap chèche desantralize sèvis esansyèl yo, diminye depandans sou eta nasyon tradisyonèl yo, epi ofri yon altènatif kote otonomi ak jistis domine.





Mizajou ki sot pase yo revele pwogrè fiks nan direksyon objektif sa yo. Nation3 kontinye rafine aplikasyon li yo, ki gen ladan yon sèvis paspò mobil ak platfòm gouvènans, amelyore aksè pou kominote k ap grandi li yo. Pandan ke li ka toujou lwen yon realizasyon fizik, Nation3 reprezante yon aperçu nan yon avni potansyèl kote gouvènans se fòm pa jewografi men pa ideyal pataje ak zouti dijital.

CityDAO

CityDAO.tech se yon pwojè k ap eksplore entèseksyon Distributed Ledger Technology (DLT) ak byen imobilye, ki ofri moun ki gen $CITY tokens kapasite pou yo angaje yo nan tranzaksyon pwopriyete, lokasyon, ak komès avni. Opere sou yon chèn Kouch 2 ki konpatib EVM, li konsantre sou tokenize byen fizik (Real World Assets - RWA) pou amelyore lajan likid sikile ak aksè mondyal.





Pandan ke CityDAO.tech vize kreye sistèm desantralize pou jesyon pwopriyete iben, li bay sitwayen li yo dwa gouvènans, sa ki pèmèt yo pwopoze ak vote sou desizyon kle kominote a. Modèl gouvènans sa a ap chèche fè patisipan yo plis pase sèlman itilizatè, bay yo yon wòl nan fòme direksyon ak òf platfòm la.





Pa egzanp, 'sitwayen' yo ka fè pwopozisyon planifikasyon iben ak devlopman, ki ka mennen nan kreyasyon yon kominote fizik.





Inisyativ sa a parèt enspirasyon, oswa se yon eritye dirèk (pa gen okenn anons ofisyèl, menm si) soti nan CityDAO.io , yon pwojè anvan ki te eseye bati yon eta rezo pa achte tè nan Wyoming (US) anba yon kad legal DAO. Efò sa a te sispann opere alantou 2023, men li te genyen atansyon pou tantativ li pou entegre DLT ak gouvènans fizik.





Menm jan ak predesesè li a, CityDAO.tech prezante lide yon sitwayen desantralize, kote kenbe siy egal a yon fòm manm, konplè ak aksè pwopriyete, pouvwa vòt, ak rekonpans potansyèl yo.





Lè yo konekte sistèm vil otonòm yo, CityDAO.tech anvizaje yon rezo kote patisipan yo ka pataje resous ak kolabore atravè diferan kote. Sa a soulve kesyon an pou konnen si estrikti sa yo ta ka yon jou fòme fondasyon an nan yon eta rezo.

Praxis

Te fonde pa Dryden Brown ak Charlie Callinan an 2019, Praxis se yon òganizasyon ki vize pou kreye sa li rele premye "eta rezo a," konbine konstriksyon kominote sou entènèt ak anbisyon pou yon kilti pataje ak gouvènans. Pwojè a se santre sou ankouraje yon fason inik nan lavi enspire pa tradisyon ak bèl kalite Lwès yo, ak objektif final la pou konstwi yon vil fizik kote ideyal sa yo ka pwospere .





Nou ankouraje manm yo pou yo angaje yo nan vizyon sa a lè yo kontribye nan devlopman enstitisyonèl ak kiltirèl, sipòte inisyativ nan edikasyon, medya, ak sistèm sante, epi prepare pou demenajman nan lavni nan vil la planifye.









Vil yo pwopoze a pral lokalize nan yon "Zòn Akselerasyon," yon kalite zòn ekonomik espesyal ki fèt pou minimize baryè regilasyon pou endistri dènye kri tankou AI, crypto, biotech, enèji, ak manifakti avanse. Fondasyon sa a gen entansyon ankouraje avansman teknolojik rapid ak atire inovatè. Avèk anons la nan $525 milyon dola nan finansman an Oktòb 2024, Praxis te pran etap enpòtan pou reyalize vizyon sa a. Zaha Hadid Architects konsepsyon vil la gen pou objektif pou melanje estetik klasik ak futurist pandan y ap sipòte planifikasyon iben modèn ak évolutive.





Devlopman ki sot pase yo mete aksan sou patenarya Praxis ak gwo sipòtè finansye yo ak angajman li nan itilize DLT, ki gen ladan byen siy reyèl nan mond lan, pou finanse vil la. Fèy wout pwojè a gen ladan seleksyon yon kote nan kòmansman ane 2025, ak sit posib nan Mediterane a oswa Amerik Latin nan.

Afropoliten

Afropolitan anvizaje tèt li kòm yon nasyon dijital, swe teknoloji desantralize pou ini dyaspora Afriken mondyal la. Lè w kreye yon ekosistèm ki sipòte pa yon Òganizasyon Otonòm Desantralize (DAO), Afropoliten pèmèt manm yo patisipe nan gouvènans ak pran desizyon atravè Afrotokens natif natal li yo. Sistèm sa a fasilite aksè nan sèvis òganize tankou opòtinite envestisman, evènman kiltirèl, ak yon echanj P2P.





Santral nan apwòch Afropolitan se devlopman gradyèl li nan yon eta rezo. Yo vize grandi nan yon prezans fizik, gide pa prensip kolektif ak objektif pataje. Antretan, yo ofri zouti ak sèvis tankou Afropass, yon aplikasyon pou anrjistreman eksperyans Afrocentric ak jere tranzaksyon lè l sèvi avèk lajan kript oswa fiat, yon koleksyon NFT sou Ethereum (ki disponib sou OpenSea), ak Afropolitan Youn , yon platfòm manm prim pou jwenn aksè nan sèvis adapte yo.









Dènye platfòm la entegre karakteristik kript pou amelyore patisipasyon kominote a ak sèvis piblik. Anplis jwenn dwa vòt nan DAO a, manm yo touche siy atravè abònman, jalonjman, ak patisipe nan aktivite, ranfòse mennen yo nan rezo a. Platfòm sa a konsolide opòtinite rezo, antrepriz envestisman, ak aksè nan evènman Afrocentric òganize. Inisyativ sa yo souliye misyon Afropolitan pou pèmèt kominote li a atravè zouti desantralize pandan y ap mete baz pou yon chanjman sosyete pi laj.

Vil Cabin

Sa a se yon pwojè ki vize a kreye yon ti bouk modèn ki konekte ansanm, estriktire kòm yon vil rezo. Katye desantralize sa yo mete aksan sou kominote ki solid ak resous pataje, lavi ant jenerasyon, ak yon balans ant konvenyans iben ak aksè a lanati.





Gouvène pa manm li yo atravè yon Òganizasyon Otonòm Desantralize (DAO), Kabin ogmante Ethereum pou jere trezò li an transparan epi pèmèt pran desizyon kolektif. Lè li ankouraje relasyon an pèsòn ak efò koperativ, li adrese pwoblèm sosyete tankou solitid ak dekline estanda lavi pandan y ap ofri yon nouvo apwòch nan lavi kominote a.









Cabin konbine kouch fizik ak dijital, kote gouvènans sou entènèt fasilite enpak sou mond reyèl la. Katye li yo, ki gouvène pa siy ₡ABIN, sipòte oto-sifizans atravè espas pataje, inisyativ lokal yo, ak yon koneksyon rejeneratif ak anviwònman an. Modèl desantralize Cabin a aliman ak prensip otodetèminasyon ak gouvènans orizontal, sa ki fè li pi plis pase yon seri vilaj—se yon kad pou lavi kolaborasyon ak dirab, ki fèt pou adapte yo ak bezwen kominote li a sou tan.





Gouvènans nan Cabin enplike nan pwosesis pou pran desizyon kolektif ki transparan ak adaptab. Manm yo pwopoze inisyativ epi vote sou yo lè l sèvi avèk yon sistèm kwadratik ki pa binè pou balanse enfliyans ant gwo ak ti kontribitè. Inisyativ apwouve yo fòme gous kontribitè, ki egzekite travay otonòm pandan y ap responsab devan kominote a pi laj. Lajan Trezò, jere atravè bous milti-siyati, yo atribye ba sou vòt sa yo. Inisyativ sa yo ak katye yo gen yon prezans fizik deja, kidonk Cabin ta ka byen rele yon eta rezo fleri kounye a.

Yon Platfòm Desantralize pou Eta Rezo yo

Nou ta dwe di ke Ethereum ak lòt opsyon blockchain, ak yo dosye sansi , se pa altènativ ki pi desantralize yo pou kreye yon eta rezo vrèman otonòm ak sansi ki reziste. Yon lòt bò, Obyte ofri yon fondasyon pwomèt pou kominote distribiye sa yo nan konbine desantralizasyon ak zouti pratik pou gouvènans ak kolaborasyon.





Achitekti DAG (Directed Acyclic Graph) li asire yon anviwonman ki reziste kont sansi kote yo ka distribye pou pran desizyon ak patisipasyon atravè kominote a. Kontrèman ak blockchains ki depann sou pwisan "validators" oswa pwodiktè blòk, konsepsyon Obyte a elimine entèmedyè sa yo ak itilizatè yo se an chaj apwouve tranzaksyon yo jis pa voye yo. Sa fè li patikilyèman adapte pou eta rezo yo, ki vize pou pèmèt moun yo ak desantralize kontwòl pandan y ap kenbe transparans ak konfyans.









Obyte bay karakteristik esansyèl ki aliman ak bezwen kominote modèn yo. Sipò li pou kontra entelijan epi Ajan Otonòm pèmèt akò pwòp tèt ou egzekite, retire bezwen an pou entèmedyè nan tranzaksyon ak gouvènans. Kominote yo ka kreye tou pwòp marqueur yo , Customized pou rezon espesifik, si ekonomik, sosyal, oswa administratif.





Anplis, Kontra Obyte ak abitraj pote yon zouti itil nan konbine desantralize escrow ak yon sistèm jistis otonòm. Nan ka diskisyon, pati yo ka angaje abit pwofesyonèl nan ArbStore , asire rezolisyon san patipri san sakrifye vi prive. Sistèm sa a ofri yon kad efikas pou bati konfyans ak rezoud konfli nan sosyete entènasyonal, dijital.





Lè Obyte mete aksan sou sekirite, konfidansyalite, ak otonomi itilizatè a, Obyte bay kolòn vètebral teknolojik pou fè eksperyans ak etabli kominote fleksib, desantralize.