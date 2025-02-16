يجب أن تكون أكثر صرامة مع نفسك، على الرغم مما يقوله خبراء العناية الذاتية

نحن مهووسون بالتعامل اللطيف مع أنفسنا.





ينشر كل معلم للمساعدة الذاتية ومعالج على إنستغرام نفس الرسالة: كن لطيفًا مع نفسك، ومارس التعاطف مع الذات، واحتفل بالانتصارات الصغيرة.





ومن المؤكد أن عدم الإفراط في الانتقاد مفيد. فلا أحد يرغب في الوقوع في فخ كراهية الذات أو الشلل.





ولكن ماذا لو قلت لك أن التعامل بقسوة مع نفسك هو في الواقع مفتاح الحرية؟





هذا ما يغيب عن أغلب الناس: إن الأشخاص الأكثر نجاحاً في أي مجال هم الذين يثقون بقدراتهم، وفي نفس الوقت صادقون تماماً بشأن عيوبهم.





فكر في هذا الأمر لمدة ثانية.





هل يمكنك أن تتخيل مدى الشعور بالتحرر عندما تكون ناجحًا بالفعل ولكنك تعلم، في أعماقك، أنك لست قريبًا من إمكاناتك؟





هذا ليس محبطًا، بل مثيرًا.





لأنك عندما تنجح حقًا، فلن تحتاج إلى حماية غرورك. ولن تحتاج إلى الدفاع عن موقفك الحالي. يمكنك أن تنظر إلى نفسك برؤية واضحة للغاية وتفكر " أنا جيد، لكن يمكنني أن أكون أفضل كثيرًا".





معظم الناس لا يستمتعون بهذه الحرية أبدًا لأنهم محاصرون في سجن من صنع أيديهم.





إنهم عالقون في الدفاع عن مستوى إنجازاتهم الحالي وحماية غرورهم واختلاق الأعذار لعدم إحرازهم أي تقدم.





الرداءة ليست منصبًا، بل هي عقلية.





وتنبع هذه العقلية من خوف عميق من أننا إذا اعترفنا بعيوبنا، فسوف نشعر بالسوء تجاه أنفسنا. لذا فإننا نستقر في أنماط مريحة، ونقول لأنفسنا إننا "نبذل قصارى جهدنا" بينما نعلم أننا لا نفعل ذلك.





لكن الأمر المثير للاهتمام هنا هو أن الإمكانات تشبه العضلة، فكلما ضغطت عليها أكثر، كلما نمت أكثر. وفي اللحظة التي تتوقف فيها عن الضغط عليها، تبدأ في الضمور.

لاعبو كمال الأجسام يعرفون

يفهم مجتمع كمال الأجسام هذا الأمر بشكل أفضل من أي شخص آخر، لأنهم لا يستطيعون الاختباء من المرآة.





هناك مقولة في دوائر كمال الأجسام (قبل المنافسة): أنت دائمًا أكثر سمنًا مما تعتقد.





قد يبدو الأمر قاسيًا، بل وربما سامًا للغرباء. ولكن هناك حكمة عميقة هنا تتجاوز حدود اللياقة البدنية. إنها تتعلق برؤية نفسك بوضوح لا يقبل المساومة.





تمامًا كما لا يمكنك الجدال مع انعكاسك، فلا يمكنك الجدال مع الواقع.





عندما تقف على خشبة المسرح ونسبة الدهون في جسمك 5%، وتظهر الخطوط في كل مكان، سيصفك معظم الناس بأنك شخص مفتول العضلات. ولكن ماذا عن النخبة؟

إنهم يحللون كل عيب بسيط، وكل خلل طفيف، وكل منطقة يمكن أن تكون أكثر تماسكًا. ليس لأنهم يكرهون أنفسهم، بل لأنهم يحترمون إمكاناتهم بما يكفي ليكونوا صادقين بشأنها.





هذا ليس اضطرابًا في شكل الجسم، بل هو السعي الدؤوب نحو التميز. فاللحظة التي تتوقف فيها عن الدفاع عن مستواك الحالي هي اللحظة التي تبدأ فيها بتجاوزه.





تمامًا كما أن كل ممثل يبني العضلات، فإن كل تقييم صادق يبني التميز.





تصبح تمارينك أكثر تركيزًا لأنك تتوقف عن التظاهر بأن "الشعور بالتعب" عذر مقبول. تصبح تغذيتك أكثر تركيزًا لأنك تتوقف عن الكذب على نفسك بشأن "وجبة غش واحدة فقط". يصبح تعافيك مقدسًا لأنك تعترف أخيرًا بكمية النوم التي تحتاجها حقًا. لن ترضى أبدًا بما هو "جيد بما فيه الكفاية" لأنك ذاقت ما هو أبعد من ذلك.

رواد الأعمال يعيشون ذلك

خذ هذه الرؤية الثابتة نفسها وطبقها على الأعمال.





تمامًا كما لا يستطيع لاعب كمال الأجسام الجدال مع المرآة، كذلك لا يستطيع رجل الأعمال الجدال مع السوق.





إن كل مشروع تقوم به سوف يستغرق وقتًا أطول بثلاث مرات مما كنت تتوقع. وسوف تتطلب كل حملة تسويقية عددًا من التكرارات أكثر مما خططت له. وسوف يتطلب كل إطلاق منتج مزيدًا من التطوير أكثر مما كنت تتوقع. والتظاهر بخلاف ذلك ليس تفاؤلًا - بل هو وهم.





إن رواد الأعمال الناجحين ليسوا أولئك الذين ينجحون في كل شيء من المحاولة الأولى. بل إنهم أولئك الذين يتوقعون أن يكون الأمر صعبًا ويواصلون العمل على الرغم من ذلك. إنهم أولئك الذين ينظرون إلى النموذج الأولي الخاص بهم بنفس الطريقة التي ينظر بها لاعبو كمال الأجسام في المرآة: بتقدير للتقدم، ولكن برؤية واضحة تمامًا حول ما يحتاج إلى التغيير.





فكر في المشروع الذي تخطط له. ربما يكون لديك جدول زمني في ذهنك. ضاعفه. ثم ضاعفه مرة أخرى. ليس لأنك ستعمل بشكل أبطأ، ولكن لأن القيام بالأشياء بشكل صحيح يستغرق وقتًا. لأنك أصبحت أخيرًا صادقًا بشأن مقدار التحسين الذي يتطلبه التميز.





كما أن كل فشل في المحاولة يجعلك أقوى، فإن كل انتكاسة تجعلك أكثر ذكاءً.





هذا ليس تشاؤماً، بل هو واقعية استراتيجية. عندما تتقبل مدى صعوبة الرحلة، فإنك تتوقف عن الشعور بالإحباط بسبب النكسات.





لم تعد هذه الأمور مجرد انتكاسات، بل أصبحت العملية بأكملها.

الحقيقة العالمية

في نهاية اليوم، أنت لست جيدًا كما تعتقد.





في أي شيء.





هل مهارات التواصل لديك ليست متطورة كما تعتقد؟





أخلاقيات العمل لديك؟ ربما ليست قوية كما تقول لنفسك.





هل مازلت تمتلك مواهبك؟ معظمها لم يتم استغلاله بعد.





ولكن هنا يصبح الأمر مثيرًا للاهتمام. لا يهدف هذا الاختبار الواقعي إلى تثبيط عزيمتك، بل يهدف إلى تحفيزك . لأنه إذا لم تكن جيدًا كما تعتقد، فهذا يعني أن هناك مجالًا أكبر للنمو.





الفجوة بين مكانك الحالي والمكان الذي يمكن أن تكون فيه هي فرصتك.

مفارقة التحرير

في اللحظة التي تتوقف فيها عن الدفاع عن مستواك الحالي، يحدث شيء سحري. يتم إعادة توجيه الطاقة التي كنت تستخدمها للحفاظ على صورتك الذاتية نحو التحسن الفعلي.





فكر في مقدار الطاقة العقلية التي تبذلها:

تبرير موقفك الحالي

إيجاد الأعذار للفرص الضائعة

مقارنة نفسك بالآخرين الذين "يفعلون الأسوأ"





ماذا لو أخذت كل هذه الطاقة وصبتها في تحسين نفسك بدلاً من ذلك؟





تأتي الحرية الحقيقية عندما تتوقف عن الحاجة إلى أن تكون "جيدًا بما فيه الكفاية" وتبدأ في احتضان كونك لست جيدًا بما فيه الكفاية بعد .





إنه مثل خلع حقيبة ظهر ثقيلة لم تكن تعلم حتى أنك تحملها. يختفي ثقل الحفاظ على صورتك الذاتية، ويحل محله خفة الإمكانات الخالصة.

جعل الأمر عمليًا

إن التعامل بقسوة مع نفسك لا يعني أن تلوم نفسك في الثانية صباحًا على أخطاء الماضي، بل يعني أن تنظر إلى يومك وتسأل نفسك " أين تركت نفسي بسهولة؟ "





عندما انتهيت من هذا المشروع مبكرًا، ربما كان بإمكانك إضافة طبقة أخرى من التلميع.





عندما تصل إلى هدف المبيعات الخاص بك؟ ربما كان بإمكانك إجراء عشرة مكالمات أخرى.





عندما شعرت بالتعب في صالة الألعاب الرياضية؟ ربما كان هناك تكراران إضافيان بداخلك.





إن المفتاح هنا هو الفصل بين قيمتك وأدائك. فأنت لست شخصًا سيئًا لأنك تمتلك مجالًا للتحسن. فأنت إنسان يتمتع بإمكانيات غير محدودة ويختار أن يرى الواقع بوضوح.





إن الأمر لا يتعلق بالعقاب - بل يتعلق بالإمكانية .





إن أكثر الأشخاص نجاحًا الذين أعرفهم لا يتجولون في سحابة من كراهية الذات. إنهم يستمدون الطاقة من إمكاناتهم. وهم متحمسون لمدى المسافة التي لا يزال يتعين عليهم قطعها.





لأن هذه هي الحقيقة: اللحظة التي تعتقد فيها أنك "نجحت" هي اللحظة التي تبدأ فيها بالانحدار.





ولكن عندما تتقبل أن تكون أكثر صرامة مع نفسك، فإن كل يوم يصبح فرصة. وكل خطأ يصبح بيانات. وكل انتكاسة تصبح ردود فعل.





وفجأة، لم تعد محاصرًا بقدراتك الحالية. ولم تعد تدافع عن عيوبك. فأنت في البداية فقط.





هذه هي الحرية الحقيقية .





ليس الحرية في أن تكون مرتاحًا، بل الحرية في أن تنمو بلا حدود.





حرية النظر في المرآة والقول "أنا لست جيدًا بما فيه الكفاية بعد - وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعلني أفوز".





- سكوت