Jy behoort harder te wees vir jouself, ten spyte van wat selfversorginghoeroes sê

Ons is behep om sag te wees met onsself.





Elke selfhelp-ghoeroe en Instagram-terapeut verkondig dieselfde boodskap: wees vriendelik met jouself, beoefen selfdeernis en vier klein oorwinnings.





En sekerlik, daar is waarde daarin om nie te krities te wees nie. Niemand wil tot selfhaat of verlamming beweeg nie.





Maar wat as ek vir jou sê dat om harder op jouself te wees eintlik die sleutel tot vryheid is?





Hier is wat die meeste mense mis: die suksesvolste mense in enige veld is terselfdertyd vol vertroue in hul vermoëns en wreed eerlik oor hul tekortkominge.





Dink 'n oomblik daaroor.





Kan jy jou indink hoe bevrydend dit voel om reeds suksesvol te wees en steeds diep binne te weet dat jy nêrens naby jou potensiaal is nie?





Dit is nie neerdrukkend nie. Dis opwindend.





Want wanneer jy werklik suksesvol is, hoef jy nie meer jou ego te beskerm nie. Jy hoef nie jou huidige posisie te verdedig nie. Jy kan met kristalhelder visie na jouself kyk en dink " Ek is goed, maar ek kan soveel beter wees. "





Die meeste mense ervaar nooit hierdie vryheid nie, want hulle is vasgevang in 'n tronk van hul eie maak.





Hulle staan vas om hul huidige vlak van prestasie te verdedig. Beskerm hul ego. Om verskonings te maak vir hoekom hulle nie verder gevorder het nie.





Middelmatigheid is nie 'n posisie nie - dit is 'n ingesteldheid.





En die ingesteldheid kom uit 'n diep vrees dat as ons ons tekortkominge erken, ons slegter oor onsself sal voel. So ons vestig ons in gemaklike patrone en sê vir onsself dat ons "ons bes doen" wanneer ons weet ons is nie.





Maar hier is die ding oor potensiaal: dit is soos 'n spier. Hoe meer jy daarteen druk, hoe meer groei dit. Die oomblik wat jy ophou druk, begin dit atrofieer.

Liggaamsbouers weet

Die liggaamsbougemeenskap verstaan dit beter as enigiemand, want hulle kan nie vir die spieël wegkruip nie.





Daar is 'n gesegde in liggaamsboukringe (voor-kompetisie): jy is altyd vetter as wat jy dink jy is.





Dit klink hard. Miskien selfs giftig vir buitestanders. Maar daar is diepgaande wysheid hier wat veel verder gaan as liggaamsbou. Dit gaan daaroor om jouself met kompromislose duidelikheid te sien.





Net soos jy nie met jou refleksie kan stry nie, kan jy ook nie met die werklikheid stry nie.





Wanneer jy op die verhoog staan met 5% liggaamsvet, en strepe wat oral wys, sal die meeste mense jou versnipper noem. Maar die elite?

Hulle ontleed elke klein fout. Elke effense wanbalans. Elke area wat net 'n bietjie strenger kan wees. Nie omdat hulle hulself haat nie - maar omdat hulle hul potensiaal genoeg respekteer om eerlik daaroor te wees.





Dit is nie liggaamsdismorfie nie - dit is die meedoënlose strewe na uitnemendheid. Die oomblik wat jy ophou om jou huidige vlak te verdedig, is die oomblik wat jy dit begin transendeer.





Net soos elke verteenwoordiger spiere bou, bou elke eerlike assessering uitnemendheid.





Jou oefensessies raak meer gefokus omdat jy ophou om voor te gee dat "moeg voel" 'n geldige verskoning is. Jou voeding word ingeskakel omdat jy ophou om vir jouself te lieg oor "net een cheat meal." Jou herstel word heilig omdat jy uiteindelik erken hoeveel slaap jy regtig nodig het. Jy is nooit tevrede met “goed genoeg” nie, want jy het geproe wat daarbuite lê.

Entrepreneurs leef dit

Neem hierdie selfde kompromislose visie en pas dit toe op besigheid.





Net soos 'n liggaamsbouer nie met die spieël kan stry nie, kan 'n entrepreneur nie met die mark stry nie.





Elke projek wat jy aanpak sal drie keer langer neem as wat jy dink. Elke bemarkingsveldtog sal meer herhalings verg as wat jy beplan het. Elke produkbekendstelling sal meer verfyning benodig as wat jy verwag het. En om anders voor te gee is nie optimisme nie – dit is dwaling.





Die entrepreneurs wat dit maak, is nie diegene wat alles met die eerste probeerslag vasbyt nie. Dit is hulle wat verwag dat dit moeilik sal wees en in elk geval aanhou druk. Dit is hulle wat na hul eerste prototipe kyk soos 'n liggaamsbouer in die spieël lyk: met waardering vir vordering, maar kristalhelder visie oor wat moet verander.





Dink aan daardie opstart wat jy beplan het. Jy het waarskynlik 'n tydlyn in jou kop. Verdubbel dit. Verdubbel dit dan weer. Nie omdat jy stadiger gaan werk nie, maar omdat dit tyd neem om dinge reg te doen. Omdat jy uiteindelik eerlik is oor hoeveel verfyning uitnemendheid vereis.





Net soos elke mislukte rep jou sterker maak, maak elke terugslag jou slimmer.





Dit is nie pessimisme nie - dit is strategiese realisme. Wanneer jy omhels hoe moeilik die reis sal wees, hou jy op om moedeloos te word deur terugslae.





Hulle is nie meer terugslae nie. Hulle is die proses.

Die Universele Waarheid

Aan die einde van die dag is jy nie so goed soos wat jy dink jy is nie.





By enige iets.





Jou kommunikasievaardighede? Nie so verfynd as wat jy glo nie.





Jou werksetiek? Seker nie so sterk soos wat jy vir jouself sê nie.





Jou talente? Nog meestal onontgin.





Maar hier is waar dit interessant raak. Hierdie realiteitstoets is nie bedoel om jou te ontmoedig nie – dit is bedoel om jou opgewonde te maak . Want as jy nie so goed is as wat jy dink jy is nie, beteken dit dat daar soveel meer ruimte is om te groei.





Die gaping tussen waar jy is en waar jy kan wees, is jou geleentheid.

Die Bevrydingsparadoks

Die oomblik as jy ophou om jou huidige vlak te verdedig, gebeur iets magies. Die energie wat jy gebruik het om jou selfbeeld te behou, word na werklike verbetering herlei.





Dink aan hoeveel geestelike energie jy spandeer:

Regverdig jou huidige posisie

Maak verskonings vir verspeelde geleenthede

Vergelyk jouself met ander wat "erger doen"





Wat as jy al daardie energie neem en dit eerder in om beter te word?





Ware vryheid kom wanneer jy ophou om "goed genoeg" te wees en begin omhels om nog nie goed genoeg te wees nie.





Dit is soos om 'n swaar rugsak uit te haal wat jy nie eers geweet het jy dra nie. Die gewig van die handhawing van jou selfbeeld daal weg, vervang deur die ligtheid van suiwer potensiaal.

Maak dit prakties

Om harder vir jouself te wees, beteken nie dat jy jouself om 02:00 klop oor vorige foute nie. Dit beteken om na jou dag te kyk en te vra: " Waar het ek my maklik uitgelaat? "





Wanneer het jy daardie projek vroeg voltooi? Miskien kon jy nog 'n laag politoer bygevoeg het.





Wanneer jy jou verkoopsdoelwit bereik? Jy kon seker nog tien oproepe gemaak het.





Toe jy moeg gevoel het by die gimnasium? Daar was seker nog twee verteenwoordigers in jou.





Die sleutel is om jou waarde van jou prestasie te skei. Jy is nie 'n slegte mens omdat jy ruimte het om te verbeter nie. Jy is 'n mens met onbeperkte potensiaal wat kies om die werklikheid duidelik te sien.





Dit gaan nie oor straf nie – dit gaan oor moontlikheid .





Die suksesvolste mense wat ek ken, loop nie in 'n wolk van selfhaat rond nie. Hulle word aangewakker deur hul potensiaal. Hulle is opgewonde oor hoe ver hulle nog moet gaan.





Want hier is die waarheid: die oomblik wat jy dink jy het dit “gemaak” is die oomblik wat jy begin afneem.





Maar wanneer jy omhels om harder vir jouself te wees, word elke dag 'n geleentheid. Elke fout word data. Elke terugslag word terugvoer.





En skielik is jy nie vasgevang deur jou huidige vermoëns nie. Jy is nie defensief oor jou gebreke nie. Jy begin net.





Dit is ware vryheid.





Nie die vryheid om gemaklik te wees nie, maar die vryheid om onbeperk te groei.





Die vryheid om in die spieël te kyk en te sê "Ek is nog nie goed genoeg nie - en dit is presies hoekom ek gaan wen."





– Scott