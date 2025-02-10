العملات المشفرة بدون بنوك؟ الرئيس التنفيذي لشركة CrossFi يتحدث عن مستقبل المدفوعات اللامركزية

في هذه المقابلة الحصرية، يشاركنا الرئيس التنفيذي لشركة CrossFi، أليكس ماماسيديكوف، رؤى حول تطور CrossFi، وهو مشروع يعمل على إحداث ثورة في المدفوعات المشفرة من خلال ربط التمويل التقليدي بـ DeFi. اكتشف كيف تعمل تقنية blockchain المتطورة من CrossFi على تمكين المعاملات السلسة وقابلية التوسع، مما يمهد الطريق لعصر جديد من الحرية المالية.





إيشان باندي: مرحبًا أليكس! يسعدني أن أستضيفك هنا في سلسلة "وراء الشركات الناشئة". في البداية، هل يمكنك أن تخبرنا عن رحلتك والإلهام الذي قادك إلى إنشاء CrossFi؟





أليكس ماماسيديكوف: مرحبًا إيشان! شكرًا لك على استضافتي هنا اليوم، وأتطلع إلى مشاركة بعض ما يدور في مطبخ كروس فاي.

باختصار، جاءتني فكرة CrossFi عندما أدركت مشكلة كبيرة في مجال العملات المشفرة - كان العديد من الأشخاص يكسبون العملات المشفرة لكنهم واجهوا تحديات كبيرة عند محاولة إنفاقها على المشتريات اليومية. كانت هذه المشكلة سائدة بشكل خاص بين أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.





كان هدفي هو ابتكار حل يسمح لأي شخص، في أي مكان في العالم، باستخدام العملات المشفرة للدفع، حتى بدون حساب مصرفي. وكان من الأهمية بمكان أن نجعل هذه الأداة بديهية وآمنة وخالية من سيطرة الطرف الثالث. وبعد إجراء بحث وتطوير مكثفين، قمنا بتطوير معاملات على السلسلة وحلول دفع غير احتجازية متكاملة مع الأنظمة المالية التقليدية. وكان هذا بمثابة بداية CrossFi.





إيشان باندي: تتميز CrossFi Chain بهندسة معيارية تجمع بين وظائف Cosmos وEVM. هل يمكنك أن تشرح كيف يعزز هذا النهج المزدوج قابلية التوسع والتوافق في مجال blockchain؟





أليكس ماماسيديكوف: تم بناء CrossFi على بنية متعددة الآلات الافتراضية، مما يتيح التكامل السلس بين أنظمة Cosmos وEVM. وهذا يعني أن نوعين من العناوين - المتوافقة مع Cosmos والمتوافقة مع EVM - يتعايشان داخل الشبكة. من ناحية Cosmos، تستفيد البنية من آلية إجماع Tendermint، والتي تعزز اللامركزية والأمان. في الوقت نفسه، توفر EVM (آلة Ethereum الافتراضية) قابلية التوسع والتوافق مع تطبيقات blockchain الحالية. من خلال الجمع بين هذه النقاط القوية، أنشأنا blockchain عالي الأداء قادر على معالجة أكثر من مليون معاملة في الثانية.





كما يقسم هذا التصميم المعياري أدوار المستخدمين: حيث يركز مكون Cosmos على المحققين، في حين يدعم مكون EVM المطورين في بناء تطبيقات لامركزية. وهذا يجعل التكامل مع الأنظمة البيئية الأخرى أكثر سلاسة ويسرع من تطوير blockchain.





إيشان باندي: تعمل منصتك على سد الفجوة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي. كيف يعمل تطبيق CrossFi على تبسيط التفاعلات بين العملات الورقية والعملات المشفرة؟ ما هي التحديات التي واجهتها عند إنشاء مدفوعات فورية غير خاضعة للوصاية؟





أليكس ماماسيديكوف: لقد قمنا في الأساس ببناء نظام مصرفي بديل ببنية أساسية كاملة تتضمن المعالجة ونظام مصرفي آلي (ABS). وقد سمح لنا هذا بإدارة الأصول الورقية والعملات المشفرة بطريقة موحدة. وكان أحد التحديات الرئيسية هو تنفيذ التسوية على السلسلة بحيث يمكن التعامل مع معاملات البلوك تشين على أنها معادلة للمعاملات الورقية.





كانت هناك عقبة رئيسية أخرى تمثلت في ضمان الأمان. لقد أكملنا بنجاح الحصول على شهادة PCI DSS، مما جعلنا أحد الحلول القليلة التي تتوافق تمامًا مع معيار الأمان هذا على مستوى السلسلة. كان تحقيق هذا المستوى من الأمان، والذي لا يُطلب عادةً إلا في القطاع المصرفي، إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا.





إيشان باندي: مع الهدف الطموح المتمثل في دعم ما يصل إلى مليون عملية في الثانية، ما هي الابتكارات التكنولوجية التي تدفع أداء CrossFi Chain؟ كيف تضمن الأمان الموثوق به عند مستويات الإنتاجية العالية هذه؟





أليكس ماماسيديكوف: كان هدفنا هو تحقيق سرعة معاملات تبلغ حوالي 200 ميلي ثانية، بما يتوافق مع معايير أنظمة الدفع الحديثة للتسوية بين التجار والمشترين. وقد تطلب هذا إجراء أبحاث مكثفة وتطويرًا عميقًا لكل من تقنية البلوك تشين وبروتوكول الدفع السريع.





كان التحدي كبيرًا، لكن فريقنا المتفاني نجح في تقديم هذه الابتكارات. يتيح هذا البروتوكول معالجة كميات هائلة من المعاملات بكفاءة مع الحفاظ على الأمان والاستقرار اللازمين للعمليات عالية الأداء.





إيشان باندي: تقدم منتجات DeFi مثل CrossFi xAPP وxStake خدمات مالية متقدمة. ما هي الفوائد الفريدة التي توفرها هذه المنتجات لكل من المتداولين ذوي الخبرة والقادمين الجدد إلى DeFi؟





أليكس ماماسيديكوف: هدفنا الرئيسي من هذه المنتجات هو تبسيط الوصول إلى بروتوكولات توليد العائدات. على سبيل المثال، يدعم xStake أكثر من 12 سلسلة كتل وبروتوكولات مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بكسب العائدات دون معرفة عميقة بـ DeFi. نهدف إلى إنشاء نظام بيئي بديهي يساعد الوافدين الجدد على التكيف بسرعة مع توفير أدوات متقدمة للمتداولين ذوي الخبرة لإدارة أصولهم بفعالية.





إيشان باندي: يعد الأمان أمرًا بالغ الأهمية لكل من التمويل اللامركزي والتمويل التقليدي. ما هي التدابير الأمنية التي تم دمجها في نظام CrossFi لحماية أصول المستخدمين وبياناتهم؟





أليكس ماماسيديكوف: لقد طبقنا معايير أمنية متقدمة، بما في ذلك شهادة PCI DSS، والتي عادة ما تكون مطلوبة للأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع. كما أكملنا عمليات تدقيق مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل، مما يثبت الامتثال للأنظمة الدولية.





بالإضافة إلى ذلك، خضعت عقودنا الذكية لعمليات تدقيق فنية مستقلة. بيانات المستخدم محمية بالكامل ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل العميل، مما يضمن مستوى عالٍ من الأمان عبر منصتنا.





إيشان باندي: بالنظر إلى المستقبل، ما هي الاتجاهات في مجال العملات المشفرة والتمويل الرقمي التي تعتقد أنها سيكون لها التأثير الأكبر على استراتيجية CrossFi؟





أليكس ماماسيديكوف: أعتقد أن الاتجاه الرئيسي سيكون في سهولة الوصول إلى العملات المشفرة وفهمها على نطاق واسع، حيث يتحكم المستخدمون بشكل كامل في أصولهم من خلال محافظهم الشخصية. إن تمكين الناس من أن يكونوا أمناء على أموالهم أمر بالغ الأهمية.





يركز مشروعنا على زيادة الثقة في سوق العملات المشفرة ودفع التبني الجماعي. ونرى أن هذا أمر ضروري للنمو المستقبلي لكل من CrossFi والصناعة الأوسع.





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الإفصاح عن المصلحة المكتسبة: هذا المؤلف هو مساهم مستقل ينشر عبر موقعنا برنامج التدوين التجاري قام موقع HackerNoon بمراجعة التقرير للتأكد من جودته، ولكن المطالبات الواردة فيه تعود إلى المؤلف. #DYOR



