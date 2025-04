Criptomoedas sem bancos? CEO da CrossFi fala sobre o futuro dos pagamentos descentralizados

Nesta entrevista exclusiva, o CEO da CrossFi, Alex Mamasidikov, compartilha insights sobre a evolução da CrossFi, um projeto que está revolucionando os pagamentos criptográficos ao unir as finanças tradicionais e o DeFi. Descubra como a tecnologia de ponta de blockchain da CrossFi permite transações e escalabilidade perfeitas, abrindo caminho para uma nova era de liberdade financeira.





Ishan Pandey: Olá, Alex! Estou animado por ter você aqui para nossa série "Behind the Startups". Para começar, você poderia nos contar sobre sua jornada e a inspiração que levou à criação do CrossFi?





Alex Mamasidikov: Olá, Ishan! Obrigado por me receber aqui hoje, estou ansioso para compartilhar um pouco da cozinha do CrossFi.

Então, para encurtar a história, a ideia do CrossFi surgiu quando percebi um grande problema no espaço criptográfico — muitas pessoas estavam ganhando criptomoedas, mas enfrentavam desafios significativos ao tentar gastá-las em compras cotidianas. Esse problema era especialmente prevalente entre aqueles sem acesso a serviços bancários tradicionais.





Meu objetivo era criar uma solução que permitisse a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, usar criptomoedas para pagamentos, mesmo sem uma conta bancária. Era crucial tornar essa ferramenta intuitiva, segura e livre de controle de terceiros. Após conduzir uma extensa pesquisa e desenvolvimento (P&D), desenvolvemos transações on-chain e soluções de pagamento não custodiais integradas a sistemas financeiros tradicionais. Isso marcou o início da CrossFi.





Ishan Pandey: CrossFi Chain apresenta uma arquitetura modular que combina as funcionalidades Cosmos e EVM. Você poderia explicar como essa abordagem dupla aprimora a escalabilidade e a compatibilidade no espaço blockchain?





Alex Mamasidikov: O CrossFi é construído em uma arquitetura multi-VM (máquina virtual), permitindo integração perfeita entre os ecossistemas Cosmos e EVM. Isso significa que dois tipos de endereços — compatíveis com Cosmos e compatíveis com EVM — coexistem dentro da rede. No lado do Cosmos, a arquitetura aproveita o mecanismo de consenso do Tendermint, que aprimora a descentralização e a segurança. Ao mesmo tempo, a EVM (Ethereum Virtual Machine) fornece escalabilidade e compatibilidade com aplicativos de blockchain existentes. Ao combinar esses pontos fortes, criamos um blockchain de alto desempenho capaz de processar mais de um milhão de transações por segundo.





Este design modular também divide os papéis do usuário: o componente Cosmos foca em validadores, enquanto o componente EVM dá suporte a desenvolvedores que criam aplicativos descentralizados. Isso torna a integração com outros ecossistemas mais suave e acelera o desenvolvimento de blockchain.





Ishan Pandey: Sua plataforma preenche a lacuna entre finanças tradicionais e DeFi. Como o aplicativo CrossFi simplifica as interações entre fiat e criptomoedas? Quais desafios você enfrentou ao criar pagamentos instantâneos não custodiais?





Alex Mamasidikov: Nós essencialmente construímos um sistema bancário alternativo com uma infraestrutura completa que inclui processamento e um sistema bancário automatizado (ABS). Isso nos permitiu gerenciar ativos fiduciários e de criptomoeda de forma unificada. Um dos principais desafios foi implementar a liquidação on-chain para que as transações de blockchain pudessem ser tratadas como equivalentes às transações fiduciárias.





Outro grande obstáculo foi garantir a segurança. Concluímos com sucesso a certificação PCI DSS, tornando-nos uma das poucas soluções com total conformidade on-chain com esse padrão de segurança. Alcançar esse nível de segurança, normalmente exigido apenas no setor bancário, foi um marco significativo para nós.





Ishan Pandey: Com a meta ambiciosa de suportar até um milhão de operações por segundo, quais inovações tecnológicas impulsionam o desempenho da CrossFi Chain? Como você garante segurança confiável em níveis de rendimento tão altos?





Alex Mamasidikov: Nossa meta era atingir velocidades de transação de cerca de 200 milissegundos, correspondendo aos padrões dos sistemas de pagamento modernos para liquidação entre comerciantes e adquirentes. Isso exigiu uma extensa pesquisa e desenvolvimento profundo tanto do blockchain quanto do protocolo Fast Payment.





O desafio era significativo, mas nossa equipe dedicada entregou essas inovações. Este protocolo permite o processamento eficiente de volumes massivos de transações, mantendo a segurança e a estabilidade necessárias para operações de alto desempenho.





Ishan Pandey: Produtos DeFi como CrossFi xAPP e xStake oferecem serviços financeiros avançados. Quais benefícios exclusivos esses produtos fornecem tanto para traders experientes quanto para novatos em DeFi?





Alex Mamasidikov: Nosso principal objetivo com esses produtos é simplificar o acesso a protocolos de geração de rendimento. Por exemplo, o xStake suporta mais de 12 blockchains e vários protocolos, permitindo que os usuários ganhem rendimento sem conhecimento profundo de DeFi. Nosso objetivo é criar um ecossistema intuitivo que ajude os novatos a se adaptarem rapidamente, ao mesmo tempo em que fornece ferramentas avançadas para que traders experientes gerenciem seus ativos de forma eficaz.





Ishan Pandey: A segurança é crucial tanto para DeFi quanto para finanças tradicionais. Quais medidas de segurança foram integradas ao ecossistema CrossFi para proteger ativos e dados do usuário?





Alex Mamasidikov: Implementamos padrões avançados de segurança, incluindo a certificação PCI DSS, que normalmente é exigida para sistemas bancários e de pagamento. Também concluímos auditorias AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer), demonstrando conformidade com regulamentações internacionais.





Além disso, nossos contratos inteligentes passaram por auditorias técnicas independentes. Os dados do usuário são totalmente protegidos e acessíveis apenas ao cliente, garantindo um alto nível de segurança em toda a nossa plataforma.





Ishan Pandey: Olhando para o futuro, quais tendências no espaço de criptomoedas e finanças digitais você acredita que terão o impacto mais significativo na estratégia da CrossFi?





Alex Mamasidikov: Acredito que a tendência principal será a ampla acessibilidade e compreensão da cripto, onde os usuários controlam totalmente seus ativos por meio de carteiras pessoais. Capacitar as pessoas para serem custodiantes de seus próprios fundos é essencial.





Nosso projeto é focado em aumentar a confiança no mercado de criptomoedas e impulsionar a adoção em massa. Vemos isso como essencial para o crescimento futuro tanto da CrossFi quanto da indústria em geral.





