Banksyz kripto? Merkezleşdirilmedik tölegleriň geljegi boýunça “CrossFi” -niň baş direktory

Bu aýratyn söhbetdeşlikde, CrossFi-iň baş direktory Aleks Mamasidikow adaty maliýe we DeFi köprüsi arkaly kripto töleglerini rewolýusiýa edýän “CrossFi” -iň ewolýusiýasy barada düşünje berýär. “CrossFi” -iň öňdebaryjy blockchain tehnologiýasynyň bökdençsiz amallara we göwrümlilige mümkinçilik berýändigini öwreniň, täze maliýe azatlygy döwrüne ýol açyň.





Işan Pandey: Salam, Aleks! "Başlangyçlaryň aňyrsynda" seriýamyz üçin sizi bu ýere getirmäge begenýärin. Başlamak üçin, syýahatyňyz we CrossFi-iň döredilmegine sebäp bolan ylham hakda bize aýdyp bilersiňizmi?





Aleks Mamasidikow: Salam Işan! Şu gün meni şu ýerde göreniňiz üçin, CrossFi aşhanasynyň içinde paýlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

Şeýlelik bilen, gysga hekaýa, kripto giňişliginde möhüm bir meselä göz ýetirenimde, “CrossFi” baradaky pikir maňa geldi - köp adam kriptografik girdeji gazandy, ýöne gündelik satyn almalara sarp etmekçi bolanda möhüm kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Bu mesele, adaty bank hyzmatlaryna girip bilmeýänleriň arasynda has giňden ýaýrady.





Maksadym, dünýäniň islendik ýerinde, hatda bank hasaby bolmasa-da, tölegler üçin kripto ulanmaga mümkinçilik berýän çözgüt döretmekdi. Bu guralyň içgin, ygtybarly we üçünji tarap gözegçiliginden azat bolmagy gaty möhümdi. Giňişleýin gözleg we ösüş (R&D) geçirenimizden soň, adaty maliýe ulgamlary bilen birleşdirilen zynjyrly amallary we gözegçiliksiz töleg çözgütlerini taýýarladyk. Bu, “CrossFi” -iň başlangyjy boldy.





Işan Pandey: “CrossFi Chain” “Cosmos” we “EVM” funksiýalaryny birleşdirýän modully arhitekturany özünde jemleýär. Bu goşa çemeleşmäniň blokirleme giňişliginde ulalmagy we utgaşyklygy nädip ýokarlandyrýandygyny düşündirip bilersiňizmi?





Aleks Mamasidikow: “CrossFi” köp “VM” (wirtual maşyn) arhitekturasynda gurlup, “Cosmos” we “EVM” ekosistemalarynyň arasynda üznüksiz birleşmäge mümkinçilik berýär. Bu, iki görnüşli salgynyň - “Kosmos” we “EVM-gabat gelýän” ulgamyň içinde bilelikde ýaşaýandygyny aňladýar. “Kosmos” tarapynda binagärlik merkezden daşlaşdyrmagy we howpsuzlygy ýokarlandyrýan Tendermint-iň ylalaşyk mehanizmini ulanýar. Şol bir wagtyň özünde, EVM (Ethereum Wirtual Machine) ulalmagy we bar bolan blokirleme programmalary bilen utgaşyklygy üpjün edýär. Bu güýçli taraplary birleşdirip, sekuntda bir milliondan gowrak amallary gaýtadan işlemäge ukyply ýokary öndürijilikli blockchain döretdik.





Bu modully dizaýn, ulanyjy rollaryny hem bölýär: “Cosmos” komponenti barlaýjylara ünsi jemleýär, EVM komponenti merkezleşdirilmedik programmalary gurýanlary goldaýar. Bu beýleki ekosistemalar bilen integrasiýany has aňsatlaşdyrýar we blockchain ösüşini çaltlaşdyrýar.





Işan Pandey: Siziň platformaňyz adaty maliýe bilen DeFi arasyndaky boşlugy köpri edýär. “CrossFi” programmasy fiat we kriptografik walýutalaryň arasyndaky täsirleri nädip aňsatlaşdyrýar? Goragsyz gyssagly tölegler döredilende haýsy kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolduňyz?





Aleks Mamasidikow: Aslynda gaýtadan işlemegi we awtomatlaşdyrylan bank ulgamyny (ABS) öz içine alýan doly infrastrukturaly alternatiw bank ulgamyny gurduk. Bu, fiat we cryptocurrency aktiwlerini ikitaraplaýyn dolandyrmaga mümkinçilik berdi. Esasy kynçylyklaryň biri, blokirleme amallaryna fiat amallaryna deň bolup biler ýaly zynjyrly hasaplaşyklary amala aşyrmakdy.





Anotherene bir uly päsgelçilik howpsuzlygy üpjün etmekdi. PCI DSS kepilnamasyny üstünlikli tamamladyk, bu howpsuzlyk standartyna doly zynjyr bilen laýyk gelýän birnäçe çözgütleriň birine öwürdik. Adatça diňe bank pudagynda talap edilýän bu howpsuzlyk derejesine ýetmek biziň üçin möhüm tapgyr boldy.





Işan Pandey: Sekuntda bir milliona çenli amallary goldamak baradaky uly maksat bilen, haýsy tehnologiki täzelikler CrossFi Chain-iň işine itergi berýär? Şeýle ýokary geçiş derejesinde ygtybarly howpsuzlygy nädip üpjün edip bilersiňiz?





Aleks Mamasidikow: Biziň maksadymyz, täjirler bilen alyjylaryň arasynda hasaplaşyk üçin häzirki zaman töleg ulgamlarynyň standartlaryna laýyk gelýän 200 millisekunt töweregi amal tizligini gazanmakdy. Munuň üçin giňişleýin gözlegleri we blokirlemäni hem-de Çalt Töleg protokolyny çuňňur ösdürmegi talap etdi.





Kynçylyk möhümdi, ýöne bagyşlanan toparymyz bu täzelikleri berdi. Bu teswirnama, ýokary öndürijilikli amallar üçin zerur howpsuzlygy we durnuklylygy saklamak bilen, uly göwrümli amallaryň göwrümini netijeli gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär.





Işan Pandey: CrossFi xAPP we xStake ýaly DeFi önümleri ösen maliýe hyzmatlaryny hödürleýär. Bu önümler tejribeli söwdagärlere we DeFi-e täze gelenlere nähili üýtgeşik peýdalar berýär?





Aleks Mamasidikow: Bu önümler bilen esasy maksadymyz, öndürijilikli protokollara girişi aňsatlaşdyrmak. Mysal üçin, xStake ulanyjylara DeFi hakda çuňňur bilmezden hasyl gazanmaga mümkinçilik berýän 12-den gowrak blokirlemäni we dürli protokollary goldaýar. Tejribeli söwdagärlere aktiwlerini netijeli dolandyrmak üçin ösen gurallar bilen bir hatarda täze gelenlere çalt uýgunlaşmaga kömek edýän içgin ekosistemany döretmegi maksat edinýäris.





Işan Pandey: DeFi we adaty maliýe üçin howpsuzlyk möhümdir. Ulanyjy aktiwlerini we maglumatlary goramak üçin CrossFi ekosistemasyna haýsy howpsuzlyk çäreleri goşuldy?





Aleks Mamasidikow: Biz adatça bank we töleg ulgamlary üçin zerur bolan PCI DSS kepilnamasyny goşmak bilen ösen howpsuzlyk standartlaryny durmuşa geçirdik. Şeýle hem, halkara düzgünleriniň berjaý edilişini görkezip, AML (Pul ýuwmaklyga garşy) we KYC (Müşderiňizi biliň) barlaglaryny tamamladyk.





Mundan başga-da, akylly şertnamalarymyz garaşsyz tehniki barlaglardan geçdi. Ulanyjy maglumatlary doly goralýar we diňe müşderi üçin elýeterlidir, bu biziň platformamyzda ýokary howpsuzlyk derejesini üpjün edýär.





Işan Pandey: Öňe seretseň, cryptocurrency we sanly maliýe giňişliginde haýsy tendensiýalar CrossFi strategiýasyna iň uly täsir eder diýip pikir edýärsiňiz?





Aleks Mamasidikow: Esasy tendensiýa, ulanyjylaryň şahsy gapjyklary arkaly aktiwlerine doly gözegçilik edýän kripto giňden elýeterliligi we düşünilmegi bolar diýip pikir edýärin. Adamlara öz serişdelerini goramak üçin mümkinçilik bermek gaty möhümdir.





Taslamamyz, kripto bazaryna bolan ynamyň artmagyna we köpçülikleýin kabul edilmegine gönükdirilendir. Muny CrossFi-iň we has giň pudagyň geljekdäki ösüşi üçin zerur hasaplaýarys.





Hekaýany halamagy we paýlaşmagy ýatdan çykarmaň!

Ygtyýarly göterimleriň aýan edilmegi: Bu awtor, biziň üsti bilen neşir edýän garaşsyz goşantdyr işewür blog blogy . “HackerNoon” hasabaty hil taýdan gözden geçirdi, ýöne bu ýerdäki talaplar awtora degişlidir. # DYOR