Crypto ໂດຍບໍ່ມີທະນາຄານ? CEO ຂອງ CrossFi ກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງການຈ່າຍເງິນແບບກະຈາຍ

ໃນການສໍາພາດສະເພາະນີ້, ຜູ້ບໍລິຫານ CrossFi Alex Mamasidikov ແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງ CrossFi, ໂຄງການການປະຕິວັດການຈ່າຍເງິນ crypto ໂດຍການຂົວທາງດ້ານການເງິນແບບດັ້ງເດີມແລະ DeFi. ຄົ້ນພົບວ່າເທກໂນໂລຍີ blockchain ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ CrossFi ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກໍາແບບບໍ່ຕິດຂັດ ແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ປູທາງສູ່ຍຸກໃໝ່ຂອງອິດສະລະພາບທາງດ້ານການເງິນ.
Ishan Pandey: ສະບາຍດີ, Alex! ຂ້ອຍຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະມີເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ສໍາລັບຊຸດ "Behind the Startups" ຂອງພວກເຮົາ. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນ, ທ່ານສາມາດບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບການເດີນທາງຂອງທ່ານແລະການດົນໃຈທີ່ນໍາໄປສູ່ການສ້າງ CrossFi?
Alex Mamasidikov: ສະບາຍດີ Ishan! ຂໍຂອບໃຈທີ່ທ່ານມີຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້ໃນມື້ນີ້, ຫວັງວ່າຈະແບ່ງປັນບາງສ່ວນຢູ່ໃນເຮືອນຄົວຂອງ CrossFi.
ດັ່ງນັ້ນ, ເລື່ອງສັ້ນ, ແນວຄວາມຄິດສໍາລັບ CrossFi ໄດ້ມາເຖິງຂ້ອຍເມື່ອຂ້ອຍຮູ້ວ່າບັນຫາທີ່ສໍາຄັນໃນຊ່ອງ crypto - ຫຼາຍຄົນມີລາຍໄດ້ cryptocurrencies ແຕ່ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ພະຍາຍາມໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ປະຈໍາວັນ. ບັນຫານີ້ແມ່ນພົບທົ່ວໄປໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະນາຄານແບບດັ້ງເດີມ.
ເປົ້າຫມາຍຂອງຂ້ອຍແມ່ນເພື່ອສ້າງການແກ້ໄຂທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນ, ທຸກບ່ອນໃນໂລກ, ໃຊ້ crypto ສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີບັນຊີທະນາຄານ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມືນີ້ intuitive, ປອດໄພ, ແລະບໍ່ມີການຄວບຄຸມຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. ຫຼັງຈາກດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາແລະການພັດທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ (R&D), ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາທຸລະກໍາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ແລະການແກ້ໄຂການຈ່າຍເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນການຮັກສາທີ່ປະສົມປະສານກັບລະບົບການເງິນແບບດັ້ງເດີມ. ອັນນີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ CrossFi.
Ishan Pandey: CrossFi Chain ມີສະຖາປັດຕະຍະກໍາແບບໂມດູນທີ່ປະສົມປະສານການທໍາງານຂອງ Cosmos ແລະ EVM. ທ່ານສາມາດອະທິບາຍວິທີການຄູ່ນີ້ເສີມຂະຫຍາຍການຂະຫຍາຍແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນພື້ນທີ່ blockchain?
Alex Mamasidikov: CrossFi ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນສະຖາປັດຕະຍະກໍາ multi-VM (ເຄື່ອງຈັກ virtual), ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງລະບົບນິເວດ Cosmos ແລະ EVM. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທີ່ຢູ່ສອງປະເພດ - ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ Cosmos ແລະ EVM - ຢູ່ຮ່ວມກັນພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ. ໃນດ້ານ Cosmos, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄດ້ນໍາໃຊ້ກົນໄກການເປັນເອກະສັນກັນຂອງ Tendermint, ເຊິ່ງເສີມຂະຫຍາຍການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງແລະຄວາມປອດໄພ. ໃນເວລາດຽວກັນ, EVM (Ethereum Virtual Machine) ສະຫນອງການຂະຫຍາຍແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ blockchain ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍການລວມເອົາຄວາມເຂັ້ມແຂງເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ blockchain ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສາມາດປຸງແຕ່ງຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງລ້ານທຸລະກໍາຕໍ່ວິນາທີ.
ການອອກແບບ modular ນີ້ຍັງແບ່ງບົດບາດຂອງຜູ້ໃຊ້: ອົງປະກອບ Cosmos ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ອົງປະກອບ EVM ສະຫນັບສະຫນູນນັກພັດທະນາສ້າງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບນິເວດອື່ນໆ smoother ແລະເລັ່ງການພັດທະນາ blockchain.
Ishan Pandey: ເວທີຂອງເຈົ້າສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການເງິນແບບດັ້ງເດີມແລະ DeFi. ແອັບພລິເຄຊັ່ນ CrossFi ແກ້ໄຂການໂຕ້ຕອບລະຫວ່າງ fiat ແລະ cryptocurrencies ງ່າຍແນວໃດ? ສິ່ງທ້າທາຍອັນໃດທີ່ເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໃນເວລາສ້າງການຊໍາລະທັນທີທີ່ບໍ່ແມ່ນການເບິ່ງແຍງ?
Alex Mamasidikov: ພວກເຮົາກໍ່ສ້າງລະບົບທະນາຄານທາງເລືອກທີ່ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານອັນເຕັມທີ່ເຊິ່ງປະກອບມີການປຸງແຕ່ງແລະລະບົບທະນາຄານອັດຕະໂນມັດ (ABS). ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຈັດການທັງຊັບສິນ fiat ແລະ cryptocurrency ໃນວິທີການທີ່ເປັນເອກະພາບ. ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນແມ່ນການປະຕິບັດການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກໍາ blockchain ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເທົ່າກັບການເຮັດທຸລະກໍາ fiat.
ອຸປະສັກໃຫຍ່ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາສໍາເລັດການຢັ້ງຢືນ PCI DSS ສໍາເລັດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເປັນຫນຶ່ງໃນການແກ້ໄຂຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ມີການປະຕິບັດຕາມລະບົບຕ່ອງໂສ້ຢ່າງເຕັມທີ່ກັບມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພນີ້. ການບັນລຸລະດັບຄວາມປອດໄພນີ້, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຕ້ອງການພຽງແຕ່ໃນຂະແຫນງການທະນາຄານ, ເປັນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ.
Ishan Pandey: ດ້ວຍເປົ້າຫມາຍທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນເຖິງຫນຶ່ງລ້ານການດໍາເນີນງານຕໍ່ວິນາທີ, ການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີໃດແດ່ທີ່ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຂອງ CrossFi Chain? ເຈົ້າຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ແນວໃດໃນລະດັບການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງດັ່ງກ່າວ?
Alex Mamasidikov: ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອບັນລຸຄວາມໄວການເຮັດທຸລະກໍາປະມານ 200 ມິນລິວິນາທີ, ກົງກັບມາດຕະຖານຂອງລະບົບການຈ່າຍເງິນທີ່ທັນສະໄຫມສໍາລັບການຕັ້ງຖິ່ນຖານລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຊື້. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະການພັດທະນາເລິກຂອງທັງ blockchain ແລະອະນຸສັນຍາການຈ່າຍເງິນໄວ.
ສິ່ງທ້າທາຍແມ່ນສໍາຄັນ, ແຕ່ທີມງານທີ່ອຸທິດຕົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະຫນອງການປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້. ອະນຸສັນຍານີ້ເຮັດໃຫ້ການປະມວນຜົນປະສິດທິພາບຂອງປະລິມານການເຮັດທຸລະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການດໍາເນີນການປະສິດທິພາບສູງ.
Ishan Pandey: ຜະລິດຕະພັນ DeFi ເຊັ່ນ CrossFi xAPP ແລະ xStake ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແບບພິເສດ. ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ທັງພໍ່ຄ້າທີ່ມີປະສົບການແລະຜູ້ໃຫມ່ກັບ DeFi?
Alex Mamasidikov: ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາກັບຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນງ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງໂປໂຕຄອນການຜະລິດຜົນຜະລິດ. ຕົວຢ່າງ, xStake ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກວ່າ 12 blockchains ແລະໂປໂຕຄອນຕ່າງໆ, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ DeFi. ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລະບົບນິເວດ intuitive ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມາໃຫມ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ໄວໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງເຄື່ອງມືຂັ້ນສູງສໍາລັບພໍ່ຄ້າທີ່ມີປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
Ishan Pandey: ຄວາມປອດໄພແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບທັງ DeFi ແລະການເງິນແບບດັ້ງເດີມ. ມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃດທີ່ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນລະບົບນິເວດ CrossFi ເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະຂໍ້ມູນ?
Alex Mamasidikov: ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງ, ລວມທັງການຢັ້ງຢືນ PCI DSS, ເຊິ່ງປົກກະຕິແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບລະບົບທະນາຄານແລະການຈ່າຍເງິນ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສໍາເລັດການກວດສອບ AML (ການຕ້ານການຟອກເງິນ) ແລະ KYC (ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ), ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສາກົນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສັນຍາອັດສະລິຍະຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານການກວດສອບດ້ານວິຊາການທີ່ເປັນເອກະລາດ. ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມທີ່ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງພຽງແຕ່ລູກຄ້າ, ການຮັບປະກັນລະດັບສູງຂອງຄວາມປອດໄພໃນທົ່ວເວທີຂອງພວກເຮົາ.
Ishan Pandey: ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ, ທ່າອ່ຽງອັນໃດໃນພື້ນທີ່ການເງິນ cryptocurrency ແລະດິຈິຕອລທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າຈະມີຜົນກະທົບທີ່ສຸດຕໍ່ຍຸດທະສາດຂອງ CrossFi?
Alex Mamasidikov: ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ່າອ່ຽງທີ່ສໍາຄັນຈະເປັນການເຂົ້າເຖິງທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ crypto, ບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄວບຄຸມຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຕັມສ່ວນໂດຍຜ່ານກະເປົາເງິນສ່ວນບຸກຄົນ. ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຂອງຕົນເອງແມ່ນສໍາຄັນ.
ໂຄງການຂອງພວກເຮົາແມ່ນສຸມໃສ່ການເພີ່ມຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນຕະຫຼາດ crypto ແລະຂັບລົດການຮັບຮອງເອົາມະຫາຊົນ. ພວກເຮົາເຫັນວ່ານີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນອະນາຄົດຂອງທັງ CrossFi ແລະອຸດສາຫະກໍາທີ່ກວ້າງຂວາງ.
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ການເປີດເຜີຍຄວາມສົນໃຈທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ: ຜູ້ຂຽນນີ້ແມ່ນຜູ້ປະກອບສ່ວນເອກະລາດທີ່ເຜີຍແຜ່ຜ່ານທາງຂອງພວກເຮົາ