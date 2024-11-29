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የፔፔቶ እና ፔፔ ሰንሰለት የዜሮ ክፍያ ንግድ እና ሰንሰለት ተሻጋሪ መፍትሄዎችን Vs Layer 2 Techን ያስተዋውቁ@chainwire
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የፔፔቶ እና ፔፔ ሰንሰለት የዜሮ ክፍያ ንግድ እና ሰንሰለት ተሻጋሪ መፍትሄዎችን Vs Layer 2 Techን ያስተዋውቁ

Chainwire3m2024/11/29
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

ፔፔቶ, የእንቁራሪት አምላክ, በተጨናነቀው memecoin ቦታ ላይ ጎልቶ ወጥቷል. የእሱ ዋጋ ሀሳብ; የ2025 በሬ በዜሮ ክፍያ ልውውጥ፣ ሰንሰለት ተሻጋሪ ድልድይ እና የማስመሰያ ዝርዝር መድረክ ሁሉንም memecoins በመቀበል ላይ ያተኮረ። በገበያ ላይ የለውጥ ኃይል አድርጎ አስቀምጦታል።
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ሎንዶን፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ህዳር 29፣ 2024/Chainwire/--Bitcoin ወደ $100K ምእራፍ ጫፍ ሲቃረብ፣የክሪፕቶ ገበያው ወሳኝ አዲስ ዑደት ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነው። ከታሪክ አንጻር፣ BTC የ altcoin ሰልፎችን ያስነሳል፣ በሂደትም ፈሳሽነት ወደ memecoin ዘርፍ ይፈስሳል።


በዚህ አካባቢ, ጠንካራ ትረካዎች እና ጠቃሚ መገልገያዎች ያላቸው ፕሮጀክቶች ዋና ደረጃን ይይዛሉ. ከእነዚህም መካከል የእንቁራሪት አምላክ የሆነው ፔፔቶ ግንባር ቀደም ተፎካካሪ ሆኖ ብቅ አለ። የሚቀጥለው ትውልድ memecoins በመለዋወጫው በኩል የሚቀበልበት ማዕከል ሆኖ የተቀመጠው ፔፔቶ ለሚፈጠረው የ cryptocurrency ገበያ ፈጠራ መፍትሄዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው።

Pepe Unchained፡ በ Layer 2 ቴክኖሎጂ ልኬትን ማሳደግ

Pepe Unchained ከፍተኛ ፍላጎት በሚኖርበት ጊዜ መጠነ ሰፊነትን ለማሻሻል እና የኔትወርክ መጨናነቅን ለመቀነስ የ Layer 2 ቴክኖሎጂን ይጠቀማል። ይህ ግብይቶችን ፈጣን እና ቀልጣፋ ያደርገዋል ፣ ይህም በተወዳዳሪው memecoin ገበያ ውስጥ ጥቅም ይሰጣል።

በሌላ በኩል፣ የፔፔ Unchained እሴት ቁልፍ ጥንካሬ ቢሆንም፣ ፔፔቶ የበለጠ አጠቃላይ አቅርቦትን ያቀርባል፡-


  • የዜሮ ክፍያ ሰንሰለት ተሻጋሪ ንግድ፡- እንከን የለሽ፣ ከዋጋ ነፃ የሆነ የንብረት ግብይትን በበርካታ blockchains ላይ ያስችላል።
  • የፈሳሽ አማራጮች፡ ለቶከን ባለቤቶች የተረጋጋ የንግድ አካባቢዎችን ያረጋግጣል።
  • Token Listing Platform፡ ሁሉም ቶከኖች፣ Pepe Unchained ን ጨምሮ በፔፔቶ ልውውጥ ላይ እንዲዘረዘሩ የሚያስችል ልዩ ባህሪ።

ፔፔቶ በልዩ ባህሪያቱ እና በማህበረሰቡ ትኩረት ፍላጎቱን አነሳሳ

ፔፔቶ, የእንቁራሪት አምላክ, በተጨናነቀው memecoin ቦታ ላይ ጎልቶ ወጥቷል. የእሱ ዋጋ ሀሳብ; የ2025 በሬ በዜሮ ክፍያ ልውውጥ፣ ሰንሰለት ተሻጋሪ ድልድይ እና የማስመሰያ ዝርዝር መድረክ ሁሉንም memecoins በመቀበል ላይ ያተኮረ። በገበያ ላይ የለውጥ ኃይል አድርጎ አስቀምጦታል።


ከመገልገያው ባሻገር፣ የፔፔቶ ኢፒክ ትረካ ተጨማሪ ድምፁን ከፍ አድርጎታል። ፔፔቶ ስድስት ጠቃሚ ሰነዶችን በተለይም ቴክኖሎጂ (ቲ) እና ማሻሻያ (ኦ)ን ከሳቶሺ ናካሞቶ በተገኘው ግንዛቤ እንዴት አድርጎ ዘመናትን እንዳሳለፈ የሚናገረው ታሪክ ጥቂት ፕሮጀክቶች በሚመሳሰሉበት መንገድ አፈ ታሪኮችን ከአዳዲስ ፈጠራዎች ጋር በማጣመር የ crypto ማህበረሰቡን አስደስቷል።


በMemecoin ማህበረሰብ ውስጥ ፍላጎት

ፔፔቶ በተለያዩ ተፅዕኖ ፈጣሪዎች፣ ብሎጎች እና ክሪፕቶፕ ጆርናሎች ተለይቶ ቀርቧል፣ እሱም የመገልገያ እና የተረት አተረጓጎም ድብልቅነቱን መርምሯል። ፕሮጀክቱ በርካታ ፈጣሪዎች ትረካውን እና ባህሪያቱን በሚተነትኑበት በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች እና በዩቲዩብ ዙሪያ ውይይት ፈጥሯል።


ይህ የባህላዊ ክሪፕቶ እሴቶች መጋጠሚያ እና በማህበረሰብ ላይ ያተኮሩ ተነሳሽነቶች ፕሮጀክቱ በ memecoin ዘርፍ ውስጥ እየጨመረ ላለው ተሳትፎ አስተዋፅዖ አድርጓል። በአሁኑ ጊዜ በ$0.000000094 ዋጋ ያለው እና በድምሩ 420 ትሪሊየን ቶከኖች አቅርቦት፣ ከፔፔ አቅርቦት ጋር የሚጣጣም ፣ፔፔቶ እራሱን በ memecoin ገበያ ውስጥ እንደ ተመሣሣይ ገቢ ማስቀመጡ ነው።

የፔፔቶ ሴራ ጠማማ

ፔፔቶ የ Q4 2024 ፍኖተ ካርታውን አጠናቋል እና የ Q1 2025 ምእራፎችን በንቃት እያራመደ ነው። የፔፔቶ ቡድን የአዳዲስ ተጠቃሚዎችን ፍሰት ተመልክቷል እና ጠንካራ የመለዋወጫ መሠረተ ልማቶችን በማጉላት መድረክን በ memecoin ሥነ-ምህዳር ውስጥ እንደ አጠቃላይ መፍትሄ ለማስቀመጥ እየሰራ ነው።


https://www.youtube.com/embed/hHs9H_2hiuk


ማህበረሰቡን ለማሳተፍ ምስላዊ ታሪክ

ፔፔቶ ስድስት ቅዱሳት ሰነዶችን የመሰብሰብ ፍላጐቱን በሚዘረዝሩ ተከታታይ የአኒሜሽን ክፍሎች አማካኝነት ትረካውን ወደ ህይወት ያመጣል፡ ሃይል፣ ኢነርጂ፣ ትክክለኛነት፣ ብቃት፣ ቴክኖሎጂ እና ማሻሻል። እነዚህ ክፍሎች፣ በ ላይ ይገኛሉ የፔፔቶ ኦፊሴላዊ የዩቲዩብ ቻናል መዝናኛን ከፕሮጀክቱ ዓላማ ጋር በማዋሃድ ባለሀብቶችን እና ሰፊውን ማህበረሰብ በማሳተፍ።

X ልጥፍ፡- https://x.com/Pepetocoin/status/1860796935755665537

ፔፔቶ፡ ከMemecoins የመሬት ገጽታ ለውጥ ጋር እየተሻሻለ ነው።

የ 2025 የበሬ ሩጫ እየተቃረበ ሲመጣ, ፔፔቶ እራሱን ከ memecoin የበለጠ እየለየ ነው. የበለፀገ ታሪክ አተረጓጎም ፣ ጅምር መገልገያዎች እና በፍጥነት እያደገ ያለው የማህበረሰብ ጥምረት በ crypto ቦታ ላይ እንደ ትኩረት የሚስብ ፕሮጀክት አድርጎታል። ፔፔቶ በተሻሻለው memecoin መልክዓ ምድር ውስጥ ለሁለቱም ልምድ ላላቸው ተሳታፊዎች እና አዲስ መጤዎች ተስማሚ መድረክ አድርጎ ለመመስረት ይፈልጋል።

የክህደት ቃል፡

Pepeto.io የፔፔቶ ቶከኖችን ለመግዛት ብቸኛው ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ ነው። ተጠቃሚዎች መድረኩን ስለሚመስሉ አጭበርባሪ ጣቢያዎች ማወቅ እና በኦፊሴላዊው ድር ጣቢያ ማረጋገጥ አለባቸው።

ለበለጠ መረጃ ተጠቃሚዎች መጎብኘት ይችላሉ። https://pepeto.io/ .

ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ፡ https://pepeto.io/

ማህበራዊ ሚዲያ፡

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የ MK ኃላፊ

ቤከር Uccio

[email protected]

ይህ ታሪክ በChainwire እንደተለቀቀ በሃከር ኖን የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ እዚህ


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