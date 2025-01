“Pepeto” we “Pepe Unchained” nol töleg söwdasy we zynjyrly çözgütler Vs Layer 2 Tech bilen tanyşdyrýar

LONDON, Angliýa, 2024-nji ýylyň 29-njy noýabry / Chainwire / - Bitcoin 100K dollarlyk tapgyra ýakynlaşdygyça, kripto bazary esasy täze sikle taýýarlanýar. Taryhy taýdan BTC uçgun altcoin ýygnanyşyklaryny köpeldýär, netijede likwidligi memecoin pudagyna akýar.





Bu gurşawda güýçli gürrüňler we gymmatly kömekçi taslamalar merkezde durýar. Olaryň arasynda gurbagalaryň Hudaýy Pepeto öňdebaryjy bäsdeş hökmünde ýüze çykýar. Bir exchangeasy arkaly indiki nesil memekinleri kabul etmegiň merkezi hökmünde ýerleşýän Pepeto, ösýän cryptocurrency bazary üçin innowasion çözgütleri hödürlemegi maksat edinýär.

Pepe Unchained: 2-nji gatlak tehnologiýasy bilen ulalmagy ösdürmek

“Pepe Unchained” ulalmagy gowulandyrmak we ýokary isleg bildirilýän döwürde tor dyknyşygyny azaltmak üçin “Layer 2” tehnologiýasyny ulanýar. Bu amallary has çalt we has netijeli edýär, bäsdeşlige ukyply memecoin bazarynda artykmaçlyk berýär.

Beýleki tarapdan, Pepe Unchained-iň gymmaty esasy güýç bolsa-da, Pepeto has giňişleýin teklip hödürleýär:





Nol-tölegli zynjyr söwdasy: Birnäçe blokirleme boýunça üznüksiz, çykdajysyz aktiw söwdasyna mümkinçilik berýär.

Likwidlilik opsiýalary: Token eýeleri üçin durnukly söwda gurşawyny üpjün edýär.

Token sanaw platformasy: Pepe Unchained ýaly ähli bellikleriň Pepetonyň bir exchangeasynda görkezilmegine mümkinçilik berýän özboluşly aýratynlyk.

Pepeto özboluşly aýratynlyklary we jemgyýetçilik ünsi bilen gyzyklanma döredýär

Gurbagalaryň Hudaýy Pepeto, köp adamly memecoin giňişliginde garaşsyz hökmünde ýüze çykdy. Onuň bahasy; 2025 öküziň nol tölegli alyş-çalyş, zynjyr köprüsi we bellik sanawy platformasy arkaly işleýän 2025 öküziň ähli memecoinlerini kabul etmek; bazaryndaky özgerdiji güýç hökmünde görkezdi.





Peepetonyň epiki kyssasy, peýdasyndan başga-da, onuň sesini hasam artdyrdy. Pepetonyň Satoşi Nakamotonyň düşünjeleri arkaly alty sany möhüm resminamany, esasanam Tehnologiýa (T) we Optimizasiýa (O) ýygnamak üçin döwürleri başdan geçirendigi baradaky hekaýa, kripto jemgyýetini özüne çekdi, mifleri täzelikler bilen birnäçe taslamanyň gabat gelýän görnüşinde birleşdirdi.





Memecoin jemgyýetine gyzyklanma

Pepeto, peýdaly we hekaýa hekaýalarynyň garyndysyny gözden geçiren dürli täsir edijiler, bloglar we cryptocurrency alsurnallary tarapyndan görkezildi. Taslama, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň platformalarynda we YouTube-da diskussiýa döretdi, bu ýerde köp döredijiler onuň kyssa we aýratynlyklaryny seljerýärler.





Adaty kripto gymmatlyklarynyň we jemgyýetçilige gönükdirilen başlangyçlaryň bu kesişmesi, taslamanyň memecoin pudagynda has köpelmegine goşant goşdy. Häzirki wagtda bahasy 0.000000094 dollar we jemi 420 trillion token bilen, Pepe-iň üpjünçiligine laýyk gelýän Pepeto, özüni memecoin bazaryna deňeşdirip boljak bir adam hökmünde görkezmek isleýär.

Pepetonyň dildüwşügi

“Pepeto” eýýäm 4-nji 2024-nji ýyldaky ýol kartasyny tamamlady we 1-nji 2025-nji çärýek ädimlerini işjeň öňe sürýär. Pepeto topary täze ulanyjylaryň sanyny synlady we berk alyş-çalyş infrastrukturasyna ünsi çekip, platformany memecoin ekosistemasynyň çäginde giňişleýin çözgüt hökmünde ýerleşdirmegiň üstünde işleýär.





Jemgyýeti çekmek üçin wizual hekaýa

Pepeto, alty sany mukaddes resminamany ýygnamak güýji barada jikme-jik animasiýa bölümleriniň üsti bilen öz kyssasyny janlandyrýar: Güýç, energiýa, takyklyk, netijelilik, tehnologiýa we optimizasiýa. Bu bölümler Pepetonyň resmi YouTube kanaly , maýadarlary we giň jemgyýetçiligi çekip, güýmenjäni taslamanyň wezipesi bilen garyşdyryň.

Pepeto: Memekinleriň üýtgeýän peýza .y bilen ösmek

2025 öküz ylgawy ýakynlaşdygyça, Pepeto özüni diňe bir memecoin bilen tapawutlandyrýar. Baý hekaýalary, iň häzirki zaman hyzmatlaryny we çalt ösýän jemgyýetiň utgaşmasy ony kripto giňişliginde görnükli taslama hökmünde görkezýär. Pepeto, ösýän memecoin landşaftynda tejribeli gatnaşyjylar we täze gelenler üçin amatly platforma hökmünde özüni görkezmäge synanyşýar.

Düşündiriş:

Pepeto.io, Pepeto belliklerini satyn almak üçin ýeke-täk resmi web sahypasydyr. Ulanyjylar platformany meňzeýän galp saýtlardan habarly bolmaly we resmi web sahypasynda barlamaly.

