Pepeto та Pepe Unchained запроваджують торгівлю з нульовою комісією та крос-ланцюгові рішення проти Layer 2 Tech

ЛОНДОН, Сполучене Королівство, 29 листопада 2024 р./Chainwire/--Поки біткойн наближається до позначки в 100 тисяч доларів, крипторинок готується до нового ключового циклу. Історично склалося так, що зростання BTC викликає зростання альткойнів, і ліквідність зрештою перетікає в сектор мемкойнів.





У цьому середовищі проекти з яскравою історією та цінними утилітами займають центральне місце. Серед них Пепето, Бог жаб, стає провідним претендентом. Позиціонуючись як центр для впровадження мемкойнів наступного покоління через свою біржу, Pepeto прагне надавати інноваційні рішення для ринку криптовалют, що розвивається.

Pepe Unchained: вдосконалення масштабованості за допомогою технології рівня 2

Pepe Unchained використовує технологію рівня 2 для покращення масштабованості та зменшення перевантаження мережі в періоди високого попиту. Це робить транзакції швидшими та ефективнішими, забезпечуючи перевагу на конкурентному ринку мемкойнів.

З іншого боку, хоча цінність Pepe Unchained є ключовою перевагою, Pepeto пропонує більш комплексну пропозицію:





Міжланцюгова торгівля без комісії: забезпечує безперебійну безкоштовну торгівлю активами в кількох блокчейнах.

Параметри ліквідності: забезпечує стабільне торгове середовище для власників токенів.

Платформа лістингу токенів: унікальна функція, яка дозволяє котирувати всі токени, включаючи Pepe Unchained, на біржі Pepeto.

Pepeto викликає інтерес своїми унікальними функціями та орієнтацією на спільноту

Пепето, Бог жаб, став видатним у переповненому просторі мемкойнів. Його ціннісна пропозиція; зосереджено на прийнятті всіх мемкойнів підйому 2025 року через свою біржу без комісій, крос-чейн-бридж і платформу лістингу токенів; позиціонує його як трансформаційну силу на ринку.





Крім своєї корисності, епічна розповідь Пепето ще більше підігріла його ажіотаж. Історія про те, як Пепето подолав епохи, щоб зібрати шість життєво важливих документів, особливо технологію (T) та оптимізацію (O) завдяки ідеям Сатоші Накамото, захопила крипто-спільноту, поєднавши міфи з інноваціями у спосіб, з яким можуть зрівнятися небагато проектів.





Інтерес до спільноти Memecoin

Pepeto був представлений різними впливовими людьми, блогами та журналами про криптовалюти, які досліджували його поєднання корисності та оповідання. Проект викликав дискусію в соціальних мережах і на YouTube, де численні автори аналізують його розповідь і особливості.





Цей перетин традиційних криптовалютних цінностей та ініціатив, орієнтованих на спільноту, сприяв зростанню залученості проекту в сектор memecoin. Наразі ціна становить 0,000000094 доларів США, а загальний запас токенів становить 420 трильйонів, що відповідає пропозиції Пепе. Pepeto готовий позиціонувати себе як порівнянного учасника ринку мемкойнів.

Поворот Пепето

Pepeto вже завершила свою дорожню карту на 4 квартал 2024 року та активно просувається до своїх віх на 1 квартал 2025 року. Команда Pepeto помітила приплив нових користувачів і працює над тим, щоб позиціонувати платформу як комплексне рішення в екосистемі memecoin, наголошуючи на її надійній інфраструктурі обміну.





https://www.youtube.com/embed/hHs9H_2hiuk





Візуальне оповідання для залучення спільноти

Pepeto оживляє свою розповідь за допомогою серії анімаційних епізодів, у яких детально описується пошук шести священних документів: сила, енергія, точність, ефективність, технологія та оптимізація. Ці епізоди доступні на Офіційний канал Pepeto на YouTube , поєднує розваги з місією проекту, залучаючи як інвесторів, так і ширшу спільноту.

X пост: https://x.com/Pepetocoin/status/1860796935755665537

Pepeto: Еволюція зі мінливим ландшафтом мемекойнів

З наближенням зростання 2025 року Pepeto виділяє себе не просто мемкойном. Його поєднання багатих історій, передових утиліт і спільноти, яка швидко зростає, позиціонує його як проект, який заслуговує на увагу в криптопросторі. Pepeto прагне зарекомендувати себе як платформа, яка підходить як для досвідчених учасників, так і для новачків у світі мемкойнів, що розвивається.

Відмова від відповідальності:

Pepeto.io — єдиний офіційний сайт для купівлі токенів Pepeto. Користувачі повинні знати про шахрайські сайти, що імітують платформу, і перевіряти їх на офіційному веб-сайті.

Для отримання додаткової інформації користувачі можуть відвідати https://pepeto.io/ .

Офіційний сайт: https://pepeto.io/

Соціальні мережі:

контакт

голова МК

Бейкер Уччіо

[email protected]

Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут



