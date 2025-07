Midas እና 0G ኩባንያዎች በ AI-Native Blockchain Infrastructure ላይ የክፍያ መሳሪያዎችን ይሰጣሉ

ቻይና, ቻይና, 2017/Chainwire/--Tokenization protocol Midas እና AI blockchain 0G በ modular design በኩል onchain financing ኛ ቀጣይ ቮልቴጅ ለመፍጠር የ strategic partnership ይሰጣሉ. by combining Midas' tokenization infrastructure with 0G's decentralized AI-native computing, the partners will develop new solutions that intelligently leverage real-world assets (RWAs).

የ 0G Mainnet, በ Q3 2025 መጨረሻ ላይ የተመሠረተ በ 0G Mainnet ላይ መተግበሪያ ይሆናል, የ Tokenization Infrastructure አጠቃቀም አጠቃቀም ያደርጋል. በአጠቃላይ, 0G በ Midas's Tokenized Instruments እና Vault Logic ውስጥ ያተኮሩ ይሆናል. ይህ ሁለቱም ፕላስቲክዎች በዩናይትድ ስቴትስ, Developers, እና Liquidity Providers ላይ አገልግሎት ይሰጣል.

Midas በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የ mF-ONE, mMEV, mEDGE, mRE7YIELD, mBASIS እና mTBILL ጨምሮ የቴክኒካዊ ደረጃ ስቴትስዎችን ለመከታተል የ tokenized የምስክር ወረቀት ማስታወቂያዎችን ያቀርባል. የ mF-ONE, mMEV, mEDGE, mRE7YIELD, mBASIS እና mTBILL ያቀርባል.

0G Labs CEO Michael Heinrich እንዲህ ይላል: “Midas በ Tokenized RWAs ጋር የሚከተሉትን መግቢያ መተግበሪያዎችን ለማስተካከል ታላቅ ልማት አላቸው እና እኛ በ 0G ላይ ለመፍጠር ይፈልጋሉ. እኛ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ጊዜ ከሁሉም ተጠቃሚዎች ይሰጣሉ.

በ 0G ላይ በመጀመር, Midas በ AI-powered workflows እና smart contract automation ለ optimized modular environment ውስጥ conformable, composable tokens ይሰጣል. use cases range from onchain lending vaults and automated credit exposures to AI-enhanced risk analytics and composable strategy deployment. 0G's modular Layer 1 blockchain is purpose-built for AI-native applications.

ይህ ከፍተኛ አፈጻጸም computing, decentralized storage, data availability, and low-latency smart contract execution, ideal for deploying data-intensive financial applications and real-time DeFi logic. 0G's architecture supports seamless integration with EVM and non-EVM ecosystems, while its recent Galileo testnet demonstrated sustained throughput and low gas costs.

ከሁለት ወራት ውስጥ ከ 170 ሚሊዮን ትራንስኮች እና 13 ሚሊዮን መለያዎች ጋር, የ Midas እና 0G መካከል ትራንስኮር ልውውውጥ በጣም ታዋቂ ነው.

በ Midas

የ Midas የ ERC-20 ቶኪዎች የ TradFi ደረጃ መደበኛ መስፈርቶች እና የ DeFi ተስማሚነት ያካትታል. የ Midas እንደ Framework Ventures, BlockTower Capital, እና GSR እንደ ታዋቂ ኢንቨስትመንተሮች, እና ጠንካራ ትክክለኛነት እና የሽያጭ መቆጣጠሪያዎችን ለማረጋገጥ የተመሠረተ መቆጣጠሪያዎች ጋር ተስማሚ ነው. ተጨማሪ ያንብቡ:https://midas.app/

ስለ 0G 0G ይህ የመጀመሪያው decentralized AI ፕሮቶኮል (AIP) ነው, ይህም በእርግጥ የአውስትራሊካዊ የአውታረ ፍላጎት ለመፍጠር የተመሰረተ ነው. በ Modular እና infinity-scalable Layer 1, 0G በከፍተኛ ደረጃ ላይ decentralized AI መተግበሪያዎችን ለማስተካከል ይቻላል. ይህ ከፍተኛ አፈጻጸም decentralized storage, computing, and data availability (DA) ያካትታል, ይህም የአውታረ ፍላጎት (AI) የተመሠረተ አጠቃቀም ምሳሌዎች መተግበሪያን እና ያልተፈቀዱ ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤች ኤችhttps://0g.ai/

ይህ ማስታወቂያ ብቻ የአውሮፓ እና የዩናይትድ ስቴትስ (ዩናይትድ ስቴትስ) ሰዎች እና ባለሙያዎች ወይም የንግድ መሣሪያዎችን ለመግዛት ወይም ለመግዛት አይችልም.

የቅርብ ጊዜ ውጤታማነት የቅርብ ጊዜ ውጤታማነት ማረጋገጫ አይችልም. ኢንቨስትመንተሮች በባህር አቅርቦት ላይ ማንኛውም የግል መብቶች አላቸው, እና የእነርሱ ትዕዛዞች የተመሠረተ ትዕዛዞችን ያካትታሉ. ማንኛውም ኢንቨስትመንት መፍትሔ በፊት የፕሮፕላስቲስ እና የግል መስፈርቶች ይመልከቱ. ሙሉ ኢንቨስትመንት ጥበቃ:https://docs.midas.app/resources/legal-documents/investment-disclaimer

ያግኙን

የኮምፒዩተር Ada Heinrich

የ 0G Labsመኖሪያ ቤት

ይህ ታሪክ በ "HackerNoon's Business Blogging Program" ውስጥ በ Chainwire የተለጠፈው ግምገማው ነው.

