میڈاس اور 0G شراکت دار AI-Native Blockchain انشورنس میں حقیقی دنیا کے اثاثوں کو لانے کے لئے

سنگاپور، سنگاپور، 1 جولائی، 2025/Chainwire/--Tokenization پروٹوکول Midas اور AI blockchain 0G نے ماڈیوسل ڈیزائن کے ذریعہ آن لائن مالیات کے اگلے اونچائی کو کھولنے کے لئے ایک حکمت عملی شراکت داری کا اعلان کیا ہے.

شراکت داری کے حصے کے طور پر، میڈاس 0G مینیٹ پر توسیع کرے گا، جس کی منصوبہ بندی 3 Q25 کے اختتام پر ہوئی ہے، اس کے پورے tokenization انشورنس کو لانے کے لئے. paralelly, 0G Midas کے tokenized instruments and vault logic into its optimized AI layer.This will position both platforms to serve institutions, developers, and liquidity providers on scale.

Midas اداروں کی سطح کی حکمت عملیوں کو ٹریک کرنے کے لئے tokenized سرٹیفیکیشنوں کو جاری کرنے کے لئے ایک مطابقت پذیر پروٹوکول سیٹ کی پیشکش کرتا ہے. اس کے tokens، mF-ONE، mMEV، mEDGE، mRE7YIELD، mBASIS اور mTBILL سمیت، خصوصی کریڈٹ، امریکی مختصر مدت کے خزانوں، اور مارکیٹ نیٹ ورک کی حکمت عملیوں کے ذریعے حقیقی دنیا کے اثاثوں کو منسلک کرنے کے لئے tokenized سرٹیفیکیشنوں کی فراہمی فراہم کرتے ہیں.

0G لیبس کے CEO مائیکل ہینریش نے کہا: "میڈاس نے Tokenized RWAs کے لئے مطابقت پذیر رسائی کو بڑھانے میں بہتری کی ہے اور ہم خوش ہیں کہ انہوں نے 0G پر تعمیر کرنے کا انتخاب کیا ہے.

0G پر شروع کرتے ہوئے، میڈاس نے ایک ماڈیولار ماحول میں مطابقت پذیر، کمپاس کے ٹوکن کو پیش کیا جائے گا جو AI کی طرف سے چلنے والے کام کے جریانوں اور سمارٹ معاہدوں کے خود کار طریقے سے بہتر بنائے جاتے ہیں. استعمال کے کیسوں میں onchain قرضے کی کاسٹنگ اور خود کار طریقے سے کریڈٹ انفیکشن سے AI کی طرف سے بہتر خطرے کے تجزیہ اور کمپاس کی حکمت عملی کی تنصیب تک پہنچتے ہیں. 0G کے ماڈیولار Layer 1 blockchain AI پر مبنی ایپلی کیشنز کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے.

یہ اعلی کارکردگی کے کمپیوٹرنگ، dezentralized اسٹوریج، ڈیٹا کی دستیابی، اور کم تاخیر سمارٹ معاہدے کے عملدرآمد کے ساتھ ملتا ہے، اچھا ڈیٹا پر مشتمل مالی ایپلی کیشنز اور حقیقی وقت DeFi منطق کی تنصیب کرنے کے لئے. 0G کی آرکیٹیکل EVM اور غیر EVM ایشیائی سسٹموں کے ساتھ لامحدود انضمام کی حمایت کرتا ہے، جبکہ اس کے حالیہ گالیلیو ٹیسٹ نیٹ نے مستحکم پائیدار اور کم گیس کی لاگت ظاہر کی ہے.

اس کے علاوہ، اس نے کم از کم دو ماہ میں 170 ملین ٹرانسمیشنز اور 13 ملین اکاؤنٹس کے ساتھ اہم ڈویلپر ایپلی کیشنز کو دیکھا. میڈاس اور 0G کے درمیان تعاون ایک مشترکہ مقصد کی وضاحت کرتا ہے: مستقبل کے AI ایپلی کیشنز کے ساتھ متبادل طور پر پروگرامنگ، مطابقت پذیر مالیاتی انشورنس بنائیں.

Midas کے بارے میں

Midas ایک tokenization پلیٹ فارم ہے جو کھلے نیٹ ورک کے لئے موسمی سطح کے مالیاتی مصنوعات بناتا ہے. اس کے ERC-20 ٹکینز کو تصدیق شدہ پر چینج کی کارکردگی کے ساتھ خصوصی حکمت عملیوں کو ٹریک کرنے کے لئے تشکیل دیا گیا ہے، TradFi درجے کے معیار اور DeFi composability کا مجموعہ. Midas Framework Ventures، BlockTower Capital، اور GSR جیسے اہم سرمایہ کاروں کی طرف سے حمایت کی جاتی ہے، اور مضبوط مطابقت اور خطرہ کنٹرول کو یقینی بنانے کے لئے منظم custodians کے ساتھ شراکت دار ہیں. مزید پڑھیں:https://midas.app/

0G 0G کے بارے میں، یہ سب سے پہلے decentralized AI پروٹوکول (AIP) ہے، جس کا مقصد ایک حقیقی طور پر جمہوری طور پر حکمت عملی کے مستقبل کو فروغ دینے کے لئے بنایا گیا ہے. ایک ماڈیولر اور غیر معمولی طور پر وسیع پیمانے پر پیمانے پر decentralized AI ایپلی کیشنز کو چلانے کی اجازت دیتا ہے Layer 1 کے طور پر، 0G اعلی کارکردگی سے decentralized storage، calculation، اور ڈیٹا کی دستیابی (DA) کو ایکسچینج کرتا ہے جو اگلے نسل کے AI-Native استعمال کے کیسز کی حمایت کرتا ہے. تصدیق شدہ AI پروسیسنگ اور اجازت کے بغیر ایجنٹ ایشیائی نظام کے ساتھ، 0G ایک کھلی اور غیر معمولی AI معیشت کے لئے بنیاد بناتا ہے.https://0g.ai/

یہ اعلان صرف معلومات کے مقاصد کے لئے ہے اور کسی بھی مالیاتی آلے کو فروخت یا خریدنے کے لئے سرمایہ کاری مشورہ یا پیشکش نہیں ہے. Midas کی طرف سے جاری ٹوکن امریکہ اور برطانیہ کے افراد اور اداروں کے لئے دستیاب نہیں ہیں، یا مجاز عدالتوں سے.

ماضی کی کارکردگی مستقبل کی واپسی کا کوئی اشارہ نہیں ہے. سرمایہ کاروں کے پاس بنیادی اثاثوں پر کوئی قانونی حقوق نہیں ہیں، اور ان کے ادائیگی کی شرطوں کو مستحکم طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. کسی بھی سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے سے پہلے پروپوسٹوس اور قانونی شرائط کو احتیاط سے پڑھیں.https://docs.midas.app/resources/legal-documents/investment-disclaimer

