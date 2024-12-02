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የመጀመሪያው AI Metaverse በሰው ሠራሽ RWAs፡ በ AI ወኪሎች፣ በሃይፐርጄን እና በአክሰላር የተጎለበተ@btcwire
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የመጀመሪያው AI Metaverse በሰው ሠራሽ RWAs፡ በ AI ወኪሎች፣ በሃይፐርጄን እና በአክሰላር የተጎለበተ

BTCWire2m2024/12/02
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በጣም ረጅም፤ ማንበብ

MIRAI የሜታቨርስ ፈጠራን ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ እና ያልተጠቀሙ የኢኮኖሚ እድሎችን ለመክፈት ያለመ ነው። MIRAI ተጠቃሚዎችን በቀላሉ የሚስቡ የተለዋዋጭ አካባቢዎችን እንዲነድፉ እና እንዲገነቡ ኃይል ይሰጣቸዋል።
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GROS ISLET፣ ሴንት ሉቺያ – MIRAI፣ ፈጠራ በ AI የተጎላበተ ሜታቨርስ መድረክ፣ ምናባዊ ዓለሞች እንዴት በፅንሰ-ሀሳብ እንደተያዙ፣ እንደሚገነቡ እና ገቢ እንደሚፈጠር አብዮት እያደረገ ነው።


የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም፣ MIRAI የሜታቨርስ ፈጠራን ዲሞክራሲያዊ ለማድረግ እና ያልተጠቀሙ የኢኮኖሚ እድሎችን ለመክፈት ያለመ ሲሆን ይህም ለዲጂታል ፈጠራ አዲስ ዘመን መንገድ ይከፍታል።

የ MIRAI ዋና ባህሪዎች

AI-የተጎላበተ ዓለም-ግንባታ


MIRAI የኮድ አሰራርን ውስብስብነት ያስወግዳል፣ አስማጭ ምናባዊ ዓለም መፍጠር ለሁሉም ተደራሽ ያደርገዋል። ልምድ ያካበቱ ገንቢም ሆኑ ጀማሪ አድናቂዎች፣ MIRAI ተጠቃሚዎችን በቀላሉ የሚስቡ የተለዋዋጭ አካባቢዎችን እንዲነድፉ እና እንዲገነቡ ያስችላቸዋል።

HyperGen™ ቴክኖሎጂ

በMIRAI ፈጠራ ግንባር ቀደም የባለቤትነት ምስል እና የጽሑፍ ወደ 3D ሞዴል ቴክኖሎጂ HyperGen™ አለ። ከፍተኛ የማሽን መማር እና ማቀናበሪያ ስልተ ቀመሮችን በማዋሃድ፣ HyperGen™ የተጠቃሚ ግብዓቶችን ወደ ተለዋዋጭ 3D ሞዴሎች ይለውጣል፣ ምናባዊን ከእውነታው ጋር በማዋሃድ።


** ተለዋዋጭ AI መስተጋብሮች

**MIRAI ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ መስተጋብር የሚያቀርቡ AI ወኪሎችን እና ኤንፒሲዎችን የያዘውን ኤጀንቲክ ጌሚንግ ሜታቨርስን እየገነባ ነው። እነዚህ የማሰብ ችሎታ ያላቸው፣ ራሳቸውን የቻሉ አካላት ህይወት ያላቸውን ምላሾች ይሰጣሉ፣ ይህም የምናባዊ ልምዶችን ጥልቀት እና ተሳትፎ ያሳድጋል።


ሰው ሠራሽ RWAዎች


MIRAI ተጠቃሚዎች የገሃዱ ዓለም ንብረቶችን (RWAs) በሜታቨርስ ውስጥ እንደ ሰው ሰራሽ ተዋጽኦዎች እንዲቃኙ እና እንዲያዋህዱ ኃይል ይሰጣቸዋል። እነዚህ ዲጂታል ውክልናዎች ገቢ ሊፈጠርባቸው፣ ሊገበያዩ እና በፈጠራ መንገዶች ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ፣ ይህም ለንግድ እና ለፈጠራ ማለቂያ የሌላቸውን እድሎች ይከፍታል።

የምናባዊ ዓለማት የወደፊት ሁኔታን መቅረጽ

MIRAI የገሃዱ ዓለም ንብረቶች እና ምናባዊ አካባቢዎች ተስማምተው የሚኖሩበትን የወደፊት ጊዜ ያሳያል። ፈጠራን እና ኢኮኖሚያዊ አቅምን በማጎልበት መድረኩ ተጠቃሚዎች ከዚህ ቀደም ሊታሰብ በማይችሉ መንገዶች እንዲያስቡ፣ እንዲገነቡ እና ገቢ እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል።


ገንቢ፣ የፈጠራ ባለራዕይ ወይም የንግድ ሥራ ፈጣሪ፣ MIRAI ወደ ሰፊው ዲጂታል ድንበር መግቢያ በር ይከፍታል።

ዛሬ MIRAIን ያስሱ

የMIRAIን ድህረ ገጽ በመጎብኘት የራስዎን ሜታቨርስ ለመገንባት የመጀመሪያውን እርምጃ ይውሰዱ። በምናባዊ ዓለማት ውስጥ የሚቻለውን እንደገና የሚገልጹ የለውጥ ቴክኖሎጂዎችን ያግኙ።


ስለ MIRAI

MIRAI ፈጣሪዎችን፣ ገንቢዎችን እና ንግዶችን ለማበረታታት የተነደፈ የቀጣዩ ትውልድ በ AI የሚመራ ሜታቨርስ መድረክ ነው። እንደ HyperGen™ ቴክኖሎጂ፣ AI-powered መሳሪያዎች እና ሰው ሰራሽ የመነሻ አቅሞች፣ MIRAI የወደፊቱን የዲጂታል መስተጋብር እና የንግድ ስራ እየቀረጸ ነው። ተለዋዋጭ ባህሪያቱን ለማሰስ MIRAI ን ይጎብኙ እና የእርስዎን ሜታቨርስ ለመገንባት የመጀመሪያውን እርምጃ ይውሰዱ።


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ሚራይ

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ይህ ታሪክ በBtcwire እንደተለቀቀ በ HackerNoon የንግድ ብሎግ ፕሮግራም ስር ተሰራጭቷል። ስለ ፕሮግራሙ የበለጠ ይወቁ እዚህ



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