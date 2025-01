Metaverse yo Sungula ya AI leyi nga na ti-RWA ta Synthetic Derivative: Yi Fambisiwa Hi Switirhisiwa swa AI, HyperGen Na Axelar

GROS ISLET, Saint Lucia – MIRAI, pulatifomo ya metaverse ya vutumbuluxi leyi fambiwaka hi AI, yi hundzula ndlela leyi misava ya xiviri yi endliwaka miehleketo, yi akiwaka, na ku endliwa mali ha yona.





Hi ku tirhisa thekinoloji ya xiyimo xa le henhla, MIRAI yi kongomisa ku endla xidemokirasi xa vutumbuluxi bya metaverse na ku pfula swivandlanene swa ikhonomi leswi nga tirhisiwangiki, ku pfulela ndlela ya nguva leyintshwa eka vutumbuluxi bya xidijitali.

Swihlawulekisi swa Nkoka swa MIRAI

Ku Aka Misava Hinkwayo loku Fambiwaka Hi AI





MIRAI yi herisa ku rharhangana ka ku khoda, yi endla leswaku ku tumbuluxiwa ka misava ya xiviri loku nghenelelaka ku fikeleleka eka hinkwavo. Kunga khathariseki leswaku u muendli wa ntokoto kumbe mutsakeri wa novice, MIRAI yi nyika vatirhisi matimba ku dizayina na ku aka tindzhawu ta metaverse leti khomaka hi ku olova.

Thekinoloji ya HyperGenTM



Emahlweni ka vutumbuluxi bya MIRAI ku na HyperGenTM, thekinoloji ya Image and Text to 3D Model ya vulawuri. Hi ku hlanganisa ku dyondza hi muchini wa xiyimo xa le henhla na tialgorithm to phurosesa, HyperGenTM yi hundzula swingheniso swa vatirhisi ku va timodeli ta 3D leti cinca-cincaka, ku hlanganisa miehleketo na ntiyiso hi ndlela yo pfumala swiphiqo.





**Ku tirhisana ka AI loku cinca-cincaka



**MIRAI yi aka Agentic Gaming Metaverse, leyi kombisaka AI Agents na ti NPC leti tisaka vuhlanganisi lebyi nga si tshamaka byi va kona. Swiyenge leswi swo tlhariha, leswi tifumaka swi nyika tinhlamulo to fana na vutomi, ku ndlandlamuxa vuenti na ku nghenelela ka mintokoto ya xiviri.





Ti-RWA ta Switirhisiwa swa Xiendliwa





MIRAI yi nyika matimba eka vatirhisi ku skena na ku hlanganisa nhundzu ya misava ya xiviri (RWAs) tanihi switirhisiwa swa xivumbeko xa xivumbeko endzeni ka metaverse. Vuyimeri lebyi bya xidijitali byi nga endliwa mali, byi xavisiwa, na ku tirhisiwa hi tindlela to tumbuluxa, ku pfula ku koteka loku nga heriki ka mabindzu na vutumbuluxi.

Ku Vumba Vumundzuku Bya Misava Ya Xiviri

MIRAI yi langutele vumundzuku laha nhundzu ya misava ya xiviri na tindhawu ta xiviri swi hanyaka swin’we hi ku twanana. Hi ku kurisa vutumbuluxi na vuswikoti bya ikhonomi, pulatifomo yi endla leswaku vatirhisi va kota ku ehleketa, ku aka, na ku endla mali hi tindlela leti khale a ti nga ehleketiwi.





Kunga khathariseki leswaku u mutumbuluxi, muvoni wa vutumbuluxi, kumbe musunguri wa bindzu, MIRAI yi pfula nyangwa wa ndzilakano wa xidijitali lowu anameke.

Hlawula MIRAI Namuntlha



Teka goza ro sungula ro aka metaverse ya wena hi ku endzela webusayiti ya MIRAI. Kuma tithekinoloji leti hundzulaka leti hlamuselaka hi vuntshwa leswi kotekaka eka misava ya xiviri.





Malunghana na MIRAI

MIRAI i pulatifomo ya metaverse ya xitukulwana lexi landzelaka leyi fambiwaka hi AI leyi endleriweke ku nyika matimba eka vatumbuluxi, vatumbuluxi, na mabindzu. Hi swihlawulekisi swo pfula ndlela swo fana na Thekinoloji ya HyperGenTM, switirhisiwa leswi fambiwaka hi AI, na vuswikoti bya switirhisiwa swa xivumbeko xa le henhla, MIRAI yi vumba vumundzuku bya vuhlanganisi bya xidijitali na mabindzu. Endzela MIRAI ku lavisisa swihlawulekisi swa yona swo hundzula na ku teka goza ro sungula ro aka metaverse ya wena:





Website | Docs | Twitter | Thelegiramu ya Mani na Mani

Vuhlanganisi bya Vuhangalasi bya Mahungu:

Mirai

tihlanganisi [email protected]

Xitori lexi xi hangalasiwile tani hi nkandziyiso hi Btcwire ehansi ka HackerNoon's Business Blogging Program. Dyondza swo tala hi nongonoko lowu laha