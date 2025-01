Il primo metaverso di intelligenza artificiale con RWA derivati sintetici: alimentato da agenti di intelligenza artificiale, HyperGen e Axelar

GROS ISLET, Santa Lucia – MIRAI, un'innovativa piattaforma metaverso basata sull'intelligenza artificiale, sta rivoluzionando il modo in cui i mondi virtuali vengono concettualizzati, costruiti e monetizzati.





Sfruttando tecnologie avanzate, MIRAI mira a democratizzare la creazione del metaverso e a sbloccare opportunità economiche inutilizzate, aprendo la strada a una nuova era nell'innovazione digitale.

Caratteristiche principali di MIRAI

Creazione di mondi basati sull'intelligenza artificiale





MIRAI elimina la complessità della codifica, rendendo la creazione di mondi virtuali immersivi accessibile a tutti. Che tu sia uno sviluppatore esperto o un appassionato alle prime armi, MIRAI consente agli utenti di progettare e costruire ambienti metaversi accattivanti con facilità.

Tecnologia HyperGen™



In prima linea nell'innovazione di MIRAI c'è HyperGen™, una tecnologia proprietaria di conversione di immagini e testo in modelli 3D. Fondendo algoritmi di apprendimento automatico e di elaborazione all'avanguardia, HyperGen™ trasforma gli input degli utenti in modelli 3D dinamici, fondendo perfettamente immaginazione e realtà.





**Interazioni dinamiche con l'intelligenza artificiale



**MIRAI sta costruendo l'Agentic Gaming Metaverse, che presenta agenti AI e PNG che offrono un'interattività senza precedenti. Queste entità intelligenti e autonome forniscono risposte realistiche, migliorando la profondità e il coinvolgimento delle esperienze virtuali.





RWA derivati sintetici





MIRAI consente agli utenti di scansionare e integrare asset del mondo reale (RWA) come derivati sintetici all'interno del metaverso. Queste rappresentazioni digitali possono essere monetizzate, scambiate e utilizzate in modi creativi, sbloccando infinite possibilità per il commercio e l'innovazione.

Dare forma al futuro dei mondi virtuali

MIRAI immagina un futuro in cui beni del mondo reale e ambienti virtuali coesistono in armonia. Promuovendo la creatività e il potenziale economico, la piattaforma consente agli utenti di immaginare, costruire e monetizzare in modi prima inimmaginabili.





Che tu sia uno sviluppatore, un visionario creativo o un innovatore aziendale, MIRAI apre le porte a una frontiera digitale in continua espansione.

Esplora MIRAI oggi



Fai il primo passo verso la costruzione del tuo metaverso visitando il sito web di MIRAI. Scopri le tecnologie trasformative che ridefiniscono ciò che è possibile nei mondi virtuali.





Informazioni su MIRAI

MIRAI è una piattaforma metaverso di nuova generazione basata sull'intelligenza artificiale, progettata per dare potere a creatori, sviluppatori e aziende. Con funzionalità rivoluzionarie come la tecnologia HyperGen™, strumenti basati sull'intelligenza artificiale e capacità di derivati sintetici, MIRAI sta plasmando il futuro dell'interazione e del commercio digitale. Visita MIRAI per esplorare le sue funzionalità trasformative e compiere il primo passo verso la creazione del tuo metaverso:





