QuickSwap integreer Orbs se Perpetual Hub Ultra, bring institusionele grade perps handel na die basis

Tel Aviv, Israel, 28 Oktober 2025/Chainwire/--Orbs, die voorste Layer-3-infrastruktuurverskaffer, het vandag aangekondig dat QuickSwap, een van die langste gedecentraliseerde ruil in DeFi, Perpetual Hub Ultra geïntegreer het, aangedryf deur Orbs. Deur hierdie integrasie kry QuickSwap-gebruikers toegang tot diep likviditeit, aanpasbare hefboomwerking en doeltreffende uitvoering binne 'n ten volle bestuurde, modulêre perps-stack. Gebou in samewerking met Symm.io, Perpetual Hub Ultra effektief bootstraps likwiditeit vir gedecentraliseerde ruil, wat hulle in staat stel om vinniger te begin en met optimale gebruikerservaring van die eerste dag af. Ultra bied alles wat DEXs nodig het om 'n hoëpresterende perps-platform te lanseer, insluitend beskerming, liquidasie, orakels en 'n professionele grade UI. Een keer geïntegreer, kan Ultra likwiditeitsrouting van beide onchain en offchain bronne, insluitend groot sentrale uitwisselings soos Binance, toelaat dat protokolle toegang tot diep uitvoer sonder komplekse backend ontwikkeling. Deur die volledige perps-infrastruktuur in 'n modulêre integrasielaag te verpak, laat Ultra uitwisselings, aggregators en frontends toe om institusionele handelsprodukte op institusionele vlak te implementeer met minimale tegniese oorhead en vinnige tyd om op die mark te kom. Perpetual Hub Ultra bring bedoelingsgebaseerde handel na voortdurende futures, wat nuwe handelslokale in staat stel om die prestasie en fleksibiliteit van sentrale platforms te pas, terwyl desentralisering en sekuriteit gehandhaaf word. Oor QuickSwap QuickSwap is ontwerp om die probleme van hoë gasvergoedings en stadig transaksie te hanteer wat in ander gedecentraliseerde uitruilings gevind word, veral op Ethereum.Laan in Oktober 2021, QuickSwap benut die Layer 2 skaaloplossings van die Polygon-netwerk om gebruikers vinniger en goedkoper transaksie te bied. https://quickswap.exchange/ Oor die Orbs Orbs is 'n gedecentraliseerde Layer-3 (L3) blockchain wat spesifiek ontwerp is vir gevorderde onchain-handel. Met behulp van 'n Proof-of-Stake-konsensus, funksioneer Orbs as 'n aanvullende uitvoeringslaag, wat komplekse logika en skripte vergemaklik wat verder gaan as die inherente funksionaliteites van slim kontrakte. Orbs-aangedrewe protokolle soos dLIMIT, dTWAP, Liquidity Hub en Perpetual Hub dryf die grense van DeFi en slim kontrak tegnologie, wat CeFi-vlak uitvoerings in aanlynhandel bring. Leer meer: https://www.orbs.com/