Mac se Aura van Onoverwinnelikheid vervaag as AI-angst wortel neem, nuwe opname vind

by Moonlock Team Vir jare het 'n algemene oortuiging oor die tegnologiewêreld gevloei: Macs is inherent veilig. Hierdie idee van 'n digitale fort, immuun vir die malware wat ander stelsels geplaas het, het 'n gevoel van veiligheid aan baie gebruikers aangebied. Maar die digitale landskap is in konstante beweging, en persepsies begin verskuif. die MacPaw, die siber sekuriteit afdeling van MacPaw, het nie net die bedreigings wat macOS gericht het nie, maar ook hoe gebruikers daarvan voel nie. 1000 Mac-gebruikers in die VSA om hul huidige standpunte oor sekuriteit te verstaan, na 'n soortgelyke Die mite van die malware-vrye Mac breek af, maar in sy plek neem nuwe bekommernisse wortel, veral rondom kunsmatige intelligensie. Mondelinge Ons ondersoek Studie van 2023 Mondelinge Ons ondersoek Studie van 2023 Die mite van die ongerepte Mac is vervaag Ons opname het bevind dat slegs 15% van Mac-gebruikers nog steeds glo dat hul bedryfstelsel immuun is vir kwaadaardige sagteware. Hierdie groeiende bewustheid is nie net 'n gevoel nie; dit is gewortel in ervaring. 66% van Mac-gebruikers het gerapporteer dat hulle ten minste een cyberbedreiging in die afgelope jaar geconfronteer het. Toe hierdie ontmoetings meer algemeen word, word die behoefte aan proaktiewe sekuriteit duideliker. Byna die helfte van die respondente (46%) sê nou dat hulle bykomende sekuriteitsprogramme nodig het omdat hulle voel dat macOS nie veilig genoeg is nie. Navorsers by ons Moonlock Lab het 'n paar idees. \n \n In 2024 het malware-deteksies op Macs wat deur Moonlock Engine beskerm is, met 20% toeneem in vergelyking met 2023. Toe meer mense eerstehands malware ervaar het, het hul persepsie van Mac-veiligheid miskien verswak. Ons sien ook dat hackers na meer gerichte, gesofistikeerde malware beweeg, wat adware en PUA's as klein gereedskap verlaat. In 2024 het malware-deteksies op Macs wat deur Moonlock Engine beskerm is, met 20% toeneem in vergelyking met 2023. Mykhailo Pazyniuk, malware navorsing ingenieur by MacPaw se Moonlock Lab Hierdie evolusie van beledigende adware na finansiële verwoestende infostealers laat 'n baie sterker indruk. AI veroorsaak 'n nuwe golf van bekommernis Soos een oortuiging vervaag, het 'n nuwe bekommernis ontstaan om sy plek te neem: kunsmatige intelligensie. Die vinnige opkoms van generatiewe AI het die publieke verbeelding gevang, maar dit het ook aansienlike vrees veroorsaak. 'n Oorweldigende 72% van Mac-gebruikers is bekommerd dat AI die ontwikkeling van gevorderde cyberbedreigings sal versnel. Daar is 'n duidelike gevoel van ongemak. Terwyl baie AI in hul daaglikse lewens integreer, voel meer as die helfte van die gebruikers wat ons ondervra het, dat hulle geen beheer het oor die data wat hulle met AI-tools deel nie. Dit skep 'n moeilike paradoks. Slegs 34% glo dat AI-bedryfde sekuriteitsinstrumente hulle meer beskerm kan maak, wat daarop dui dat vir baie AI tans meer soos 'n bedreiging as 'n oplossing voel. \n \n AI versnel die kat-en-muis-speletjie wat ons in is. kwaadwillige akteurs gebruik dit om die prestasie van hul sosiale ingenieurs aanvalle te verhoog en hulle vinniger te skaal. Aan die ander kant, veiligheidsteams word vinniger in die opsporing, analise en blokkeer van bedreigings met die hulp van AI ook. AI versnel die kat-en-muis-speletjie wat ons in is. kwaadwillige akteurs gebruik dit om die prestasie van hul sosiale ingenieurs aanvalle te verhoog en hulle vinniger te skaal. Kseniia Yamburh, Malware Research Engineer by MacPaw se Moonlock Lab Moonlock Lab het reeds real-world voorbeelde van AI wat vir kwaadwillige doeleindes gebruik word, insluitend 'n macOS-diefstal die gebruik van ChatGPT en om die OpenAI API te gebruik om gepersonaliseerde phishing-inhoud te genereer. Gemaak deur 'n nie-coder Malware ontwerp Gemaak deur 'n nie-coder Malware ontwerp Gevaar wat waargeneem word, stem nie altyd met die werklikheid nie Ons opname het ook 'n merkwaardige ontkoppeling gevind tussen wat gebruikers die meeste vrees en die bedreigings wat hulle die meeste geneig is om te ontmoet. identiteitsdiefstal, byvoorbeeld, is 'n groot bekommernis vir 72% van gebruikers, maar slegs 16% het dit persoonlik ervaar. Malware, egter, vertel 'n ander storie. Terwyl dit direk beïnvloed het byna een in drie Mac-gebruikers (31%), is dit nie eens in hul top vyf bekommernisse nie. Dit dui daarop dat hoewel gebruikers meer bewus is van malware, kan hulle steeds die persoonlike risiko en potensiële skade wat dit kan veroorsaak, onderschat. Hierdie gaping is die mees duidelike in gebruikersgewoontes. Terwyl bewustheid is, bly riskante gedrag voort. 64% van die respondente glo dat die regte sagteware alleen volledige beskerming kan bied. Hierdie oormatige afhanklikheid van tegnologie as 'n silwerballet is gevaarlik, veral wanneer dit gepaard gaan met lae sekuriteitspraktyke. Ons opname het bevind dat 48% van die gebruikers wagwoorde oor verskeie rekeninge hergebruik en 59% hulle direk in hul webbrowsers bewaar, wat 'n primêre doelwit vir aanvallers skep. \n \n Infostealers groei op Macs, en hoe mense hul wagwoorde hanteer, kan bepaal of die skade klein bly of eindig in 'n totale rekeningopname. Kseniia Yamburh, Malware Research Engineer by MacPaw se Moonlock Lab Hoekom dit saak maak Die verskuiwing in persepsie onder Mac-gebruikers is 'n belangrike stap vooruit. Om te erken dat geen stelsel onoverwinnelik is nie, is die eerste lijn van verdediging. Maar bewustheid alleen is nie genoeg nie. Die bevindings van die Moonlock Mac Security Survey 2025 dui daarop dat die volgende stap die gaping tussen persepsie en aksie is. Dit beteken om verder te gaan as 'n oormatige afhanklikheid van sagteware en sterker, meer konsekwente sekuriteitsgewoontes te bou, veral rondom wagwoordbestuur. En in 'n era waar AI die spel vinnig verander, bly geïnformeer en op soek na betroubare leiding is belangriker as ooit. die fort mag 'n mite was, maar 'n veilige Mac is nie.