Hoe Ruimte en Tyd se Mainnet-lancering data-toegang in Web3 kon hervorm

Kan slim kontrakte regtig hul data vertrou?

Smart kontrakte werk op die beginsel van onbetroubare uitvoering, maar hulle vertrou dikwels op eksterne databronne wat dalk nie verifieerbaar is nie.Ruimte en tyd's mainnet introduceer 'n oplossing wat daarop gemik is om hierdie uitdaging aan te spreek deur slim kontrakte in staat te stel om data te toegang en te verifieer deur middel van kriptografiese bewyse.

Begrip van ruimte en tyd se benadering

Space and Time is 'n gedecentraliseerde data-opslaghuis wat zero-knowledge (ZK) bewyse integreer om die integriteit van data wat deur slim kontrakte gebruik word, te verseker.Bewys van SQL, die platform toelaat ontwikkelaars om SQL-vragen uit te voer waarvan die resultate cryptografies geverifieer kan word. Dit beteken dat slim kontrakte nou toegang tot data met 'n bygevoegde laag van vertroue kan hê, wat die risiko van manipulasie verminder.

Die platform indexeer data van verskillende blockchains, insluitend Ethereum, en stoor dit oor 'n gedesentraliseerde netwerk van validerings.





Ontwikkelaars kan hierdie data query, kry ZK bewyse van die query resultate, en integreer dit in hul slim kontrakte.

Die rol van die bewys van SQL

Proof of SQL is sentrale in Space and Time se aanbod. Dit maak die generasie van ZK-bewyse vir SQL-vragen moontlik, wat verseker dat die data wat gevind word, nie verander is nie.Dit is veral belangrik vir toepassings wat hoë data-integriteit vereis, soos gedecentraliseerde finansiële (DeFi) platforms en aanbodketen-tracking-stelsels.





Byvoorbeeld, 'n DeFi-toepassing wat rente bereken op basis van gebruikersaktiwiteit, kan Proof of SQL gebruik om te verifieer dat die onderliggende data nie gemanipuleer is nie.

Integrasie met bestaande ekosisteme

Space and Time se tegnologie is ontwerp om verenigbaar te wees met bestaande blockchain-ekosisteme. Die platform se integrasie met Chainlink laat toe dat ZK-bevestigde data via Chainlink se oracle-netwerk na slim kontrakte gelewer kan word.





Daarbenewens dui die teenwoordigheid van Space en Time op die Microsoft Azure Marketplace op 'n beweging om tradisionele wolkdienste met gedecentraliseerde programme te brug.

Implikasies vir ontwikkelaars en ondernemings

Vir ontwikkelaars bied Space and Time gereedskap om toepassings te bou wat hoë data-integriteit vereis sonder om skaalbaarheid te kompromieer. Ondernemings kan die platform benut om te verseker dat hul blockchain-gebaseerde programme op betroubare data werk, wat noodsaaklik is vir die handhawing van naleving en vertroue met gebruikers.





Die mainnet lanseer ook die SXT token, wat dien as die native utility token vir die platform. Dit word gebruik vir staking, validator belonings, en betaling vir data queries, wat die deelname aan die netwerk aanmoedig.

Persoonlike perspektief

Deur die uitdaging van data integriteit in slim kontrakte aan te spreek, maak die platform nuwe moontlikhede vir die bou van veilige en betroubare gedecentraliseerde toepassings.

Laaste gedagtes

Deur gereedskap te verskaf wat data-integriteit deur cryptografiese bewyse verseker, het die platform 'n kritieke behoefte in die ontwikkeling van gedecentraliseerde toepassings aangepas.





Moenie vergeet om die storie te hou en te deel nie!

Vested Interest Disclosure: Hierdie skrywer is 'n onafhanklike bydraer publiseer via ons besigheid blogging program. HackerNoon het die verslag gekyk vir gehalte, maar die eise hierin behoort aan die skrywer. #DYO

Vested Interest Disclosure: Hierdie skrywer is 'n onafhanklike bydraer publiseer via ons besigheid blogging program. HackerNoon het die verslag gekyk vir gehalte, maar die eise hierin behoort aan die skrywer. #DYO