空间和时间的主网启动如何在Web3中重塑数据访问

智能合约真的可以信任他们的数据吗?

智能合约以不信任的执行原则运作,但它们往往依赖于可能无法验证的外部数据源。空间与时间mainnet 引入了一种解决方案,旨在通过允许智能合约通过加密证据访问和验证数据来解决这一挑战。

了解空间和时间的方法

Space and Time是一个去中心化的数据仓库,集成了零知识(ZK)证据,以确保智能合约使用的数据的完整性。证据 SQL,该平台允许开发人员执行 SQL 查询,其结果可以加密验证,这意味着智能合约现在可以使用额外的信任层访问数据,从而减少篡改的风险。

该平台从包括以太坊在内的各种区块链中索引数据,并将其存储在分散的验证器网络中。





开发人员可以查询这些数据,获得查询结果的 ZK 证据,并将其集成到他们的智能合约中。

SQL 证明的作用

Proof of SQL 是 Space and Time 提供的核心功能,可为 SQL 查询生成 ZK 证据,确保获取的数据没有被更改,这对于需要高数据完整度的应用程序尤其重要,例如去中心化金融 (DeFi) 平台和供应链跟踪系统。





例如,根据用户活动计算利率的DeFi应用程序可以使用SQL的证明来验证基础数据没有被操纵,这为应用程序的操作增加了一层安全性和信任。

与现有生态系统的整合

空间和时间的技术旨在与现有区块链生态系统兼容,该平台与Chainlink的集成允许通过Chainlink的Oracle网络将ZK验证的数据交付到智能合约中。





此外,Space and Time在Microsoft Azure Marketplace上的存在表明,将传统云服务与去中心化应用程序相结合,这可能会为企业更顺利地采用区块链技术铺平道路。

对开发者和企业的影响

对于开发人员来说,Space and Time提供了构建需要高数据完整性的应用程序的工具,而不会损害可扩展性,企业可以利用该平台确保其基于区块链的应用程序基于可靠的数据运行,这对于保持合规性和用户信任至关重要。





主网推出还引入了SXT代币,它作为平台的原生实用代币,用于赌博,验证奖励和数据查询付款,鼓励参与网络。

个人视角

通过空间和时间引入ZK验证的数据访问,代表了区块链空间的重大进步,通过解决智能合约中的数据完整性挑战,该平台为构建安全可靠的分散应用提供了新的可能性,但这种方法的成功将取决于开发人员和更广泛的区块链社区的采用。

最后的想法

通过提供通过加密证据确保数据完整性的工具,该平台解决了分散应用开发的关键需求,随着区块链生态系统的不断发展,空间和时间等解决方案可以在塑造数据访问和验证的未来方面发挥关键作用。





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Vested Interest Disclosure:本作者是通过我们的商业博客计划发表的独立贡献者。HackerNoon已经对该报告进行评估,但本文中的声明属于作者。

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