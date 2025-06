Como o lançamento da Mainnet do Espaço e do Tempo poderia redefinir o acesso a dados na Web3

Os contratos inteligentes podem realmente confiar em seus dados?

Os contratos inteligentes funcionam com base no princípio da execução não confiável, mas muitas vezes dependem de fontes de dados externas que podem não ser verificáveis.Esta dependência levanta preocupações sobre a integridade dos dados que se alimentam de aplicações descentralizadas (dApps).Espaço e TempoA mainnet introduz uma solução destinada a enfrentar este desafio, permitindo que contratos inteligentes acessem e verifiquem dados através de provas criptográficas.

Compreender a abordagem do espaço e do tempo

Space and Time é um armazém de dados descentralizado que integra evidências de conhecimento zero (ZK) para garantir a integridade dos dados usados por contratos inteligentes.Prova do SQLA plataforma permite que os desenvolvedores executem consultas SQL cujos resultados podem ser verificados criptograficamente, o que significa que os contratos inteligentes podem agora acessar dados com uma camada adicional de confiança, reduzindo o risco de manipulação.

A plataforma indexa dados de várias blockchain, incluindo Ethereum, e armazena-os em uma rede descentralizada de validadores.





Os desenvolvedores podem consultar esses dados, obter provas ZK dos resultados da consulta e integrá-los em seus contratos inteligentes.Este processo garante que os dados usados sejam precisos e verificáveis.

O papel da prova do SQL

Prova de SQL é central para a oferta do Espaço e Tempo. Permite a geração de provas ZK para consultas SQL, garantindo que os dados recuperados não tenham sido alterados. Isto é especialmente importante para aplicações que exigem alta integridade de dados, como plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) e sistemas de rastreamento da cadeia de suprimentos.





Por exemplo, um aplicativo DeFi que calcula as taxas de juros com base na atividade do usuário pode usar Proof of SQL para verificar que os dados subjacentes não foram manipulados.

Integração com ecossistemas existentes

A tecnologia do Space and Time é projetada para ser compatível com os ecossistemas blockchain existentes.A integração da plataforma com o Chainlink permite a entrega de dados comprovados pela ZK para contratos inteligentes através da rede oracular do Chainlink.Esta integração facilita o uso de dados verificados em uma ampla gama de aplicações, desde serviços financeiros até jogos.





Além disso, a presença do Space and Time no Microsoft Azure Marketplace indica uma mudança em direção à ponte entre serviços tradicionais de nuvem e aplicações descentralizadas.

Implicações para desenvolvedores e empresas

Para os desenvolvedores, o Space and Time oferece ferramentas para construir aplicativos que exigem alta integridade de dados sem comprometer a escalabilidade.As empresas podem aproveitar a plataforma para garantir que seus aplicativos baseados em blockchain funcionem com dados confiáveis, o que é crucial para manter a conformidade e a confiança com os usuários.





O lançamento da mainnet também introduz o token SXT, que serve como o token de utilidade nativo para a plataforma. É usado para apostas, recompensas de validadores e pagamento de consultas de dados, incentivando a participação na rede.

Perspectiva pessoal

A introdução do acesso de dados comprovado pela ZK através do espaço e do tempo representa um avanço significativo no espaço blockchain. Ao abordar o desafio da integridade de dados em contratos inteligentes, a plataforma abre novas possibilidades para a construção de aplicações descentralizadas seguras e confiáveis.

Pensamentos finais

O lançamento da rede principal da Space and Time marca um passo em frente na melhoria da confiabilidade dos dados usados em contratos inteligentes. Ao fornecer ferramentas que garantem a integridade dos dados através de provas criptográficas, a plataforma aborda uma necessidade crítica no desenvolvimento de aplicações descentralizadas. À medida que o ecossistema blockchain continua a evoluir, soluções como o Space and Time poderiam desempenhar um papel crucial na formação do futuro do acesso e verificação de dados.





Vested Interest Disclosure: Este autor é um colaborador independente publicando através do nosso programa de blogs de negócios. HackerNoon revisou o relatório para qualidade, mas as alegações aqui contidas pertencem ao autor. #DYO

