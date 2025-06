Kaip erdvės ir laiko pagrindinio tinklo paleidimas galėtų pertvarkyti duomenų prieigą į tinklą3

Ar protingos sutartys tikrai gali pasitikėti savo duomenimis?

Išmaniosios sutartys veikia pagal nepatikimo vykdymo principą, tačiau jos dažnai remiasi išoriniais duomenų šaltiniais, kurie gali būti nepatikrinti.Tai kelia susirūpinimą dėl duomenų vientisumo, tiekiamų decentralizuotoms programoms (dApp).Erdvė ir laikas„Mainnet“ pristato sprendimą, skirtą šiam iššūkiui spręsti, suteikiant galimybę išmaniosioms sutartims pasiekti ir patikrinti duomenis naudojant kriptografinius įrodymus.

Understanding Space and Time's Approach

Erdvė ir laikas yra decentralizuota duomenų saugykla, kurioje integruojami nulinės žinios (ZK) įrodymai, siekiant užtikrinti išmaniųjų sutarčių naudojamų duomenų vientisumą.SQL įrodymas, platforma leidžia kūrėjams vykdyti SQL užklausas, kurių rezultatus galima patikrinti kriptografiškai.Tai reiškia, kad protingos sutartys dabar gali pasiekti duomenis su papildomu pasitikėjimo sluoksniu, sumažinant manipuliavimo riziką.

Platforma indeksuoja duomenis iš įvairių blokų grandinių, įskaitant „Ethereum“, ir saugo juos decentralizuotame patvirtintojų tinkle.





Kūrėjai gali užklausti šiuos duomenis, gauti ZK įrodymus apie užklausos rezultatus ir integruoti juos į savo protingas sutartis.

SQL įrodymas

"Proof of SQL" yra pagrindinis "Space and Time" pasiūlymas. Tai leidžia sukurti ZK įrodymus SQL užklausoms, užtikrinant, kad surinkti duomenys nebuvo pakeisti.Tai ypač svarbu programoms, kurioms reikia didelio duomenų vientisumo, pvz., Decentralizuotų finansų (DeFi) platformoms ir tiekimo grandinės stebėjimo sistemoms.





Pavyzdžiui, „DeFi“ programa, apskaičiuojanti palūkanų normas pagal naudotojo veiklą, gali naudoti „Proof of SQL“, kad patikrintų, ar pagrindiniai duomenys nebuvo manipuliuojami.

Integracija su egzistuojančiomis ekosistemomis

"Space and Time" technologija yra sukurta taip, kad būtų suderinama su esamomis blockchain ekosistemomis. Platformos integracija su "Chainlink" leidžia pristatyti ZK įrodytus duomenis į protingas sutartis per "Chainlink" oracle tinklą.





Be to, „Space and Time“ buvimas „Microsoft Azure Marketplace“ rodo žingsnį siekiant sujungti tradicines debesų paslaugas su decentralizuotomis programomis.

Poveikis kūrėjams ir įmonėms

Kūrėjams „Space and Time“ siūlo įrankius, leidžiančius kurti programas, kurioms reikalingas didelis duomenų vientisumas, nepažeidžiant mastelio.Įmonės gali pasinaudoti platforma, kad užtikrintų, jog jų blockchain pagrįstos programos veiktų remiantis patikimais duomenimis, o tai yra labai svarbu norint išlaikyti atitikimą ir pasitikėjimą vartotojais.





Mainnet paleidimas taip pat įveda SXT žetoną, kuris tarnauja kaip platformos natūralus naudingumo žetonas.Jis naudojamas statymams, patvirtinimo apdovanojimams ir mokėjimams už duomenų užklausas, skatinant dalyvavimą tinkle.

Asmeninė perspektyva

Įvedus ZK įrodytą prieigą prie duomenų per erdvę ir laiką, tai yra reikšmingas progresas blockchain erdvėje. sprendžiant išmaniųjų sutarčių duomenų vientisumo iššūkį, platforma atveria naujas saugių ir patikimų decentralizuotų programų kūrimo galimybes.

Galutinės mintys

"Space and Time" pagrindinio tinklo paleidimas žymi žingsnį į priekį didinant išmaniųjų sutarčių naudojamų duomenų patikimumą.Teikiant priemones, kurios užtikrina duomenų vientisumą per kriptografinius įrodymus, platforma sprendžia kritinį poreikį kuriant decentralizuotas programas.Kadangi blockchain ekosistema ir toliau vystosi, tokie sprendimai kaip "Space and Time" galėtų atlikti svarbų vaidmenį formuojant duomenų prieigą ir patikrinimą ateityje.





Nepamirškite patikti ir pasidalinti šia istorija!

Vested Interest Disclosure: Šis autorius yra nepriklausomas prisidėjėjas, leidžiantis per mūsų verslo dienoraščių programą. „HackerNoon“ peržiūrėjo ataskaitą dėl kokybės, tačiau čia pateikti teiginiai priklauso autoriui. #DYO

Vested Interest Disclosure: Šis autorius yra nepriklausomas prisidėjėjas, leidžiantis per mūsų verslo dienoraščių programą. „HackerNoon“ peržiūrėjo ataskaitą dėl kokybės, tačiau čia pateikti teiginiai priklauso autoriui. #DYO