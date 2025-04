BYDFi werk saam met Safeheron om MoonX bekend te stel, die uiteindelike platform vir veilige MemeCoin-handel

**Seychelle, VICTORIA, 12 Februarie 2025/Chainwire/--**BYDFi, 'n bekende kripto-beurs, het amptelik die komende bekendstelling van sy nuwe Web3-aan-ketting-handelsplatform, MoonX, aangekondig. MoonX is spesifiek ontwerp vir meme-handelaars en poog om 'n vinnige, veilige en intuïtiewe on-chain-handelservaring te bied.





Die platform integreer kernsekuriteitstegnologieë van Safeheron, 'n selfbewaringsplatform vir digitale bates, wat gebruik maak van die nuutste tegnologieë soos Secure Multi-Party Computation (MPC) en Trusted Execution Environment (TEE) om 'n toonaangewende sleutelbestuurstelsel te bou wat die hoogste vlak van sekuriteit vir gebruikers se bates verseker.

Meme Coin Surge Brandstof On-Chain Trading Groei

Die afgelope jaar het die oplewing in Meme Coin handel het gelei tot 'n ongekende styging in transaksievolume aan die ketting. In 2024 het transaksiefooie van Meme Coin-handel op die Solana-blokketting-ekosisteem alleen $3,093 miljard oorskry, wat bygedra het tot die historiese toename in handel in die ketting. Benewens hierdie groei, het veiligheidskwessies egter meer uitgespreek.





Op 16 November 2024 is die gedesentraliseerde uitruil (DEX) DEXX deur kuberkrakers aangeval, wat gelei het tot die diefstal van gebruikers se private sleutels en 'n verlies van $20 miljoen se bates. Hierdie oortreding het ernstige kommer laat ontstaan oor die sekuriteitskwesbaarhede van handel in die ketting en die belangrikheid van privaat sleutelbeskerming.

BYDFi werk saam met Safeheron om On-Chain Trading Security volledig op te gradeer

Elke dag kom duisende nuwe Meme-tokens na vore, en handelaars staan voor die uitdaging om kwaliteitprojekte te kies terwyl hulle uiterste markonbestendigheid navigeer. Terselfdertyd bly die bedreiging vir privaatsleutelsekuriteit een van die dringendste kwessies in die Web3-ruimte.





As 'n wêreldwye kripto-uitruiling, plaas BYDFi 'n sterk klem op sekuriteit. Sy samewerking met Safeheron is bedoel om gevorderde sekuriteitskenmerke na MoonX te bring, gebou op gedesentraliseerde trustmodelle. Safeheron se gebruik van MPC- en TEE-tegnologie is daarop gemik om sleutelbestuur en beskerming van transaksiehandtekeninge vir MoonX te verbeter, wat sleutelkwesbaarhede in Web3-omgewings aanspreek. Die vennootskap sluit in:





MPC Multi-Party Computation Architecture: 'n Gedesentraliseerde model wat die risiko's van enkelpunt-sleutelblootstelling uitskakel, wat veilige sleutelbestuur en batebeskerming verseker sonder om op gesentraliseerde bewaring staat te maak.

Cross-Device Sekuriteitservaring: Ingebedde MPC nodusse wat handel oor beide mobiele en webplatforms naatloos ondersteun, wat veilige transaksies oor toestelle in 'n vertrouelose omgewing verseker.

Gevorderde kriptografiese protokolle: Ondersteun elliptiese kurwe-algoritmes soos ECDSA en EdDSA om die stelsel se verdediging teen potensiële aanvalle te versterk en risiko's wat met kriptografiese sleutelbestuur verband hou, te versag.

MoonX: Die Ultimate On-Chain Trading Arena vir Degen Handelaars

Die hoë wisselvalligheid van die Meme Coin-mark het 'n golf van Degen-handelaars gelok—spekulante wat floreer op hoërisiko-handels met hoë belonings. Hierdie handelaars is voortdurend op soek na die volgende 100x juwele. MoonX is doelgerig vir hierdie gehoor, wat die kettingverhandeling van bates oor groot blokkettings moontlik maak, insluitend Solana, Ethereum, Base en BNB Chain.





Die platform ondersteun meer as 500,000 token-pare, tesame met kragtige markanalise-instrumente om handelaars te help om ingeligte besluite te neem. MoonX bied 'n verskeidenheid gespesialiseerde handelskenmerke van professionele graad wat ontwerp is om die gebruikerservaring te optimaliseer:





Neem wins en stop verlies: gereedskap om risiko effektief te bestuur en winste in wisselvallige markte vas te sluit.

Smart Money & Signal Copy Trading: Intydse dop van walvisbeursies en groot markverskuiwings, wat gebruikers in staat stel om ambagte van hoë-nettowaarde individue en institusionele spelers te kopieer.

Beperk bestellings & een-klik koop / verkoop: 'n CEX-vlak gebruikershandelervaring, wat gemak kombineer met gedesentraliseerde kenmerke vir optimale transaksiebeheer.

Winsoptimaliseringstrategieë: Sluit winste in met slim strategieë, verhaal die aanvanklike belegging en hou oorblywende bates sonder enige koste.

Michael, medestigter van BYDFi, het gesê:

"MOONX is meer as net 'n handelsinstrument - dit verteenwoordig BYDFi se visie en toewyding tot die toekoms van Web3. Deur Safeheron se voorpunt-sekuriteitstegnologie te integreer, beoog ons om die veiligste en doeltreffendste Meme Coin-handelsomgewing te lewer, wat sekuriteitsrisiko's in Web3-handel heeltemal uitskakel.





MoonX is tans in die finale stadiums van ontwikkeling en sal binnekort bekendgestel word. Opdaterings sal beskikbaar wees deur BYDFi se amptelike kanale.

Oor Saferon

Safeheron is 'n wêreldleier in oopbron, deursigtige oplossings vir selfbewaring van digitale bates, gestig in 2021 en met sy hoofkwartier in Singapoer. Deur gebruik te maak van Secure Multi-Party Computation (MPC) en Trusted Execution Environment (TEE) tegnologieë, bied Safeheron aan institusionele kliënte die hoogste vlak van sekuriteit in selfbewaringsdienste vir digitale bates en MPC-privatiseringsoplossings, wat beide sekuriteit en bestuursdoeltreffendheid verbeter.

Webwerf: https://safeheron.com/ Twitter: https://twitter.com/Safeheron

Oor BYDFi

BYDFi (BUIDL Your Dream Finance) is 'n Forbes-erkende wêreldwye top 10 kripto-beurs, gestig in 2020 en vertrou deur meer as 1 000 000 gebruikers wêreldwyd. Die platform het Money Services Business (MSB)-lisensies in verskeie lande en streke verkry en is 'n lid van die Korea CODE VASP-alliansie, wat sy verbintenis tot regulatoriese nakoming versterk. Alle platformbates word gehou met ten minste 'n 1:1 reserweverhouding, en Bewys van Reserwes (POR) verslae word gereeld gepubliseer om die hoogste batesekuriteitstandaarde te handhaaf.BYDFi is daartoe verbind om 'n wêreldklas kripto-handelservaring vir elke gebruiker te bied.









