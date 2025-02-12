BYDFi تتعاون مع Safeheron لإطلاق MoonX، المنصة المثالية للتداول الآمن لعملة MemeCoin

**سيشيل، فيكتوريا، 12 فبراير 2025/تشين واير/--**أعلنت بورصة العملات المشفرة الشهيرة BYDFi رسميًا عن الإطلاق القادم لمنصتها الجديدة للتداول على السلسلة Web3، MoonX. صُممت منصة MoonX خصيصًا لتجار الميمات، وتهدف إلى توفير تجربة تداول سريعة وآمنة وبديهية على السلسلة.





تدمج المنصة تقنيات الأمان الأساسية من Safeheron، وهي منصة الحراسة الذاتية للأصول الرقمية، وتستفيد من التقنيات المتطورة مثل الحوسبة متعددة الأطراف الآمنة (MPC) وبيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) لبناء نظام إدارة مفاتيح رائد في الصناعة يضمن أعلى مستوى من الأمان لأصول المستخدمين.

ارتفاع قيمة عملة Meme Coin يعزز نمو التداول على السلسلة

على مدار العام الماضي، ارتفعت الزيادة في تداول عملة الميم أدى ذلك إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم المعاملات على السلسلة. في عام 2024، تجاوزت رسوم المعاملات من تداول Meme Coin على نظام Solana blockchain البيئي وحده 3.093 مليار دولار، مما ساهم في الزيادة التاريخية في نشاط التداول على السلسلة. ومع ذلك، إلى جانب هذا النمو، أصبحت المخاوف الأمنية أكثر وضوحًا.





في 16 نوفمبر 2024، تعرضت البورصة اللامركزية (DEX) DEXX لهجوم من قبل قراصنة، مما أدى إلى سرقة المفاتيح الخاصة للمستخدمين وخسارة 20 مليون دولار من الأصول. أثار هذا الاختراق مخاوف جدية بشأن نقاط الضعف الأمنية في التداول على السلسلة وأهمية حماية المفتاح الخاص.

BYDFi تتعاون مع Safeheron لترقية أمان التداول على السلسلة بالكامل

تظهر آلاف من رموز Meme الجديدة كل يوم، ويواجه المتداولون تحدي اختيار المشاريع عالية الجودة أثناء التنقل وسط تقلبات السوق الشديدة. وفي الوقت نفسه، يظل التهديد الذي يواجه أمن المفتاح الخاص أحد أكثر القضايا إلحاحًا في مجال Web3.





باعتبارها بورصة عالمية للعملات المشفرة، تولي BYDFi أهمية كبيرة للأمان. ويهدف تعاونها مع Safeheron إلى جلب ميزات أمان متقدمة إلى MoonX، بناءً على نماذج الثقة اللامركزية. ويهدف استخدام Safeheron لتقنيات MPC وTEE إلى تحسين إدارة المفاتيح وحماية توقيع المعاملات لـ MoonX، ومعالجة نقاط الضعف الرئيسية في بيئات Web3. وتشمل الشراكة ما يلي:





هندسة الحوسبة متعددة الأطراف MPC: نموذج لامركزي يقضي على مخاطر التعرض لمفتاح نقطة واحدة، مما يضمن إدارة آمنة للمفاتيح وحماية الأصول دون الاعتماد على الحراسة المركزية.

تجربة أمان عبر الأجهزة: عقد MPC مدمجة تدعم التداول بسلاسة عبر منصات الأجهزة المحمولة والويب، مما يضمن معاملات آمنة عبر الأجهزة في بيئة لا تعتمد على الثقة.

بروتوكولات التشفير المتقدمة: تدعم خوارزميات المنحنى الإهليلجي مثل ECDSA و EdDSA لتعزيز دفاع النظام ضد الهجمات المحتملة والتخفيف من المخاطر المرتبطة بإدارة المفاتيح التشفيرية.

MoonX: ساحة التداول النهائية على السلسلة لمتداولي Degen

لقد اجتذبت التقلبات العالية في سوق Meme Coin موجة من تجار Degen - المضاربين الذين يزدهرون في الصفقات عالية المخاطر وعالية المكافأة. يبحث هؤلاء التجار باستمرار عن 100x Gems التالية. تم تصميم MoonX خصيصًا لهذا الجمهور، مما يتيح تداول الأصول على السلسلة عبر سلاسل الكتل الرئيسية بما في ذلك Solana وEthereum وBase وBNB Chain.





تدعم المنصة أكثر من 500000 زوج من الرموز، إلى جانب أدوات تحليل السوق القوية لمساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات مستنيرة. تقدم MoonX مجموعة من ميزات التداول المتخصصة والاحترافية المصممة لتحسين تجربة المستخدم:





جني الأرباح ووقف الخسارة: أدوات لإدارة المخاطر بشكل فعال وتثبيت الأرباح في الأسواق المتقلبة.

نسخ التداول الذكي للأموال والإشارات: تتبع في الوقت الفعلي لمحافظ الحيتان ومحركات السوق الكبيرة، مما يسمح للمستخدمين بنسخ الصفقات الخاصة بالأفراد ذوي الثروات العالية واللاعبين المؤسسيين.

أوامر الحد والشراء/البيع بنقرة واحدة: تجربة تداول للمستخدم على مستوى CEX، تجمع بين الراحة والميزات اللامركزية للتحكم الأمثل في المعاملات.

استراتيجيات تحسين الأرباح: تأمين الأرباح باستخدام استراتيجيات ذكية، واسترداد الاستثمار الأولي، والاحتفاظ بالأصول المتبقية دون تكلفة.

صرح مايكل، المؤسس المشارك لـ BYDFi:

"MOONX أكثر من مجرد أداة تداول، بل إنها تمثل رؤية BYDFi والتزامها بمستقبل Web3. من خلال دمج تكنولوجيا الأمان المتطورة من Safeheron، نهدف إلى توفير بيئة تداول Meme Coin الأكثر أمانًا وكفاءة، والقضاء على المخاطر الأمنية في تداول Web3 بالكامل."





يعد MoonX حاليًا في المراحل النهائية من التطوير وسيتم إطلاقه قريبًا. ستتوفر التحديثات من خلال القنوات الرسمية لشركة BYDFi.

نبذة عن سافرون

سيفيرون تعد شركة Safeheron رائدة عالميًا في مجال حلول الحراسة الذاتية للأصول الرقمية مفتوحة المصدر والشفافة، وقد تأسست في عام 2021 ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. باستخدام تقنيات الحوسبة متعددة الأطراف الآمنة (MPC) وبيئة التنفيذ الموثوقة (TEE)، توفر Safeheron للعملاء المؤسسيين أعلى مستوى من الأمان في خدمات الحراسة الذاتية للأصول الرقمية وحلول خصخصة MPC، مما يعزز كل من الأمان وكفاءة الإدارة.

موقع إلكتروني: https://safeheron.com/ تغريد: https://twitter.com/Safeheron

نبذة عن BYDFi

بي واي دي فاي (BUIDL Your Dream Finance) هي بورصة عملات مشفرة عالمية معترف بها من قبل فوربس، تأسست في عام 2020 ويثق بها أكثر من مليون مستخدم حول العالم. حصلت المنصة على تراخيص Money Services Business (MSB) في بلدان ومناطق متعددة وهي عضو في تحالف Korea CODE VASP، مما يعزز التزامها بالامتثال التنظيمي. يتم الاحتفاظ بجميع أصول المنصة بنسبة احتياطي 1:1 على الأقل، و تقارير إثبات الاحتياطيات (POR) يتم نشرها بانتظام للحفاظ على أعلى معايير أمان الأصول. تلتزم BYDFi بتوفير تجربة تداول عملات مشفرة عالمية المستوى لكل مستخدم.









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اتصال

مدير التسويق الأول

كلوي

شركة بي واي دي فاي للتكنولوجيا المالية المحدودة

كلوي@bydfi.com

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا



