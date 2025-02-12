BYDFi 与 Safeheron 合作推出 MoonX，这是安全 MemeCoin 交易的终极平台

**塞舌尔，维多利亚，2025 年 2 月 12 日/Chainwire/--**知名加密货币交易所 BYDFi 正式宣布即将推出其新的 Web3 链上交易平台 MoonX。MoonX 专为 meme 交易者设计，旨在提供快速、安全且直观的链上交易体验。





该平台集成数字资产自托管平台Safeheron的核心安全技术，利用安全多方计算（MPC）、可信执行环境（TEE）等前沿技术，构建业界领先的密钥管理系统，为用户的资产提供最高级别的安全保障。

Meme Coin 激增推动链上交易增长

在过去一年里， Meme Coin 交易 导致链上交易量空前上升。2024 年，仅在 Solana 区块链生态系统上 Meme Coin 交易的交易费就超过 30.93 亿美元，推动了链上交易活动的历史性增长。然而，伴随着这种增长，安全问题也变得更加突出。





2024年11月16日，去中心化交易所（DEX）DEXX遭到黑客攻击，导致用户私钥被盗，2000万美元资产损失。此次泄密事件引发了人们对链上交易安全漏洞和私钥保护重要性的严重担忧。

BYDFi 与 Safeheron 合作，全面升级链上交易安全

每天都有成千上万的新 Meme 代币出现，交易者面临着在极端市场波动中挑选优质项目的挑战。与此同时，私钥安全威胁仍然是 Web3 领域最紧迫的问题之一。





作为一家全球加密货币交易所，BYDFi 非常重视安全性。其与 Safeheron 的合作旨在为 MoonX 带来基于去中心化信任模型的高级安全功能。Safeheron 使用 MPC 和 TEE 技术旨在增强 MoonX 的密钥管理和交易签名保护，解决 Web3 环境中的关键漏洞。合作包括：





MPC 多方计算架构：一种去中心化模型，消除了单点密钥暴露的风险，确保无需依赖中心化托管即可进行安全的密钥管理和资产保护。

跨设备安全体验：嵌入式 MPC 节点无缝支持跨移动和 Web 平台的交易，确保在无信任环境中跨设备的安全交易。

高级加密协议：支持 ECDSA 和 EdDSA 等椭圆曲线算法，增强系统对潜在攻击的防御能力，并降低与加密密钥管理相关的风险。

MoonX：Degen Traders 的终极链上交易竞技场

Meme Coin 市场的高波动性吸引了一批 Degen 交易者——投机者，他们热衷于高风险、高回报的交易。这些交易者一直在寻找下一个 100x 宝石。MoonX 专为这一群体打造，支持在 Solana、以太坊、Base 和 BNB Chain 等主要区块链上进行资产链上交易。





该平台支持超过 500,000 个代币对，并配备强大的市场分析工具，可帮助交易者做出明智的决策。MoonX 提供一系列专门的专业级交易功能，旨在优化用户体验：





获利和止损：在动荡的市场中有效管理风险和锁定利润的工具。

智能货币和信号复制交易：实时跟踪鲸鱼钱包和大型市场推动者，允许用户复制高净值个人和机构参与者的交易。

限价订单和一键买/卖：CEX 级别的用户交易体验，将便利性与去中心化功能相结合，实现最佳交易控制。

利润优化策略：通过智能策略锁定利润，收回初始投资，并无成本持有剩余资产。

BYDFi 联合创始人 Michael 表示：

“MOONX 不仅仅是一种交易工具，它代表了 BYDFi 对 Web3 未来的愿景和承诺。通过整合 Safeheron 的尖端安全技术，我们旨在提供最安全、最高效的 Meme Coin 交易环境，彻底消除 Web3 交易中的安全风险。”





MoonX 目前已进入开发收尾阶段，即将正式上线，后续更新将通过 BYDFi 官方渠道发布。

关于Saferon

赛菲隆 是一家全球领先的开源、透明数字资产自托管解决方案提供商，成立于 2021 年，总部位于新加坡。Safeheron 利用安全多方计算 (MPC) 和可信执行环境 (TEE) 技术，为机构客户提供最高安全级别的数字资产自托管服务和 MPC 私有化解决方案，同时提高安全性和管理效率。

网站： https://safeheron.com/ 叽叽喳喳： https://twitter.com/Safeheron

关于比亚迪

比亚迪菲亚特 (BUIDL Your Dream Finance) 是福布斯认可的全球十大加密货币交易所，成立于 2020 年，受到全球 1,000,000 多名用户的信赖。该平台已在多个国家和地区获得货币服务业务 (MSB) 许可证，并且是韩国 CODE VASP 联盟的成员，这加强了其对监管合规的承诺。所有平台资产均以至少 1:1 的准备金率持有，并且 储备证明 (POR) 报告 定期发布以维护最高的资产安全标准。BYDFi 致力于为每一位用户提供世界一流的加密交易体验。









Twitter(X) | LinkedIn | Facebook | Telegram | YouTube

接触

高级营销总监

克洛伊

比亚迪金融科技有限公司

[email protected]

本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里



