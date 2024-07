Donner du pouvoir à votre équipe : 5 façons simples de montrer l'appréciation de vos employés

L'un des moyens les plus efficaces de former une équipe engagée et productive consiste à démontrer activement votre appréciation pour le travail acharné et le dévouement de vos employés. Lorsque les individus se sentent véritablement valorisés par leur employeur, cela se traduit par une amélioration du moral, une plus grande satisfaction au travail, une productivité accrue et une meilleure rétention globale.





Montrer une véritable gratitude ne doit pas nécessairement être une entreprise complexe ou coûteuse. Même des gestes apparemment simples mais réfléchis peuvent grandement contribuer à ce que votre personnel se sente reconnu et dynamisé quant à sa contribution à l'entreprise.





Qu'il s'agisse de remerciements personnalisés, d'incitations uniques ou de promotion d'un fort sentiment de communauté, il existe une myriade d'approches créatives pour exprimer votre appréciation.

Reconnaissance personnalisée

Un moyen simple mais puissant de faire en sorte que les employés se sentent appréciés consiste à reconnaître leurs efforts de manière personnalisée. Selon Asim Hafeez, propriétaire et exploitant de Renforcez les solutions énergétiques , « Montrer à vos employés que vous vous souciez vraiment de vous par des gestes personnels qui reconnaissent leur valeur et leurs contributions résonne profondément. »





Cette reconnaissance peut être aussi simple qu'un éloge direct, individuel ou une note de remerciement manuscrite reconnaissant des contributions spécifiques. Quelle que soit l’approche que vous adoptez, assurez-vous de dire en face à face à vos employés qu’ils vont bien.





La reconnaissance publique a également un impact considérable. « Reconnaître les réalisations des employés lors de réunions d'équipe ou par le biais de communications à l'échelle de l'entreprise leur permet de se sentir valorisés et vus par leurs pairs et par l'organisation dans son ensemble », déclare Amanda Webster, vice-présidente de Financer et développer . Des actes simples comme annoncer un « employé du mois » ou faire des remerciements lors de réunions peuvent motiver les individus et favoriser une culture de collaboration.

Team building et communauté

Créer un fort sentiment de communauté et de cohésion d’équipe est une autre façon de donner aux employés le sentiment de réellement faire partie de quelque chose de plus grand. « Organisez des événements qui permettent aux employés de se détendre et de créer des liens en dehors du travail, comme des dîners d'équipe, des sorties ou des activités récréatives », suggère Webster. « Ces événements peuvent renforcer la cohésion d’équipe et donner à chacun le sentiment de faire partie d’une communauté. »





Jay Avigdor, PDG et président de Groupe Velocity Capital , pousse ce principe encore plus loin en s'efforçant de créer une atmosphère véritablement familiale. « Ici, tout le monde est bien plus qu'un employé : nous sommes tous une famille », dit-il. « Les activités de consolidation d'équipe, les sorties et la promotion d'un véritable sentiment d'appartenance porteront leurs fruits en termes de productivité et d'efforts de rétention. »

Possibilités de développement professionnel

Investir dans la croissance professionnelle et personnelle de vos employés démontre un intérêt direct pour leur réussite à long terme. « Je ne saurais trop insister sur le fait que tout découle de véritables soins », note Hafeez. « Investir dans la croissance personnelle et le développement professionnel de vos employés montre que vous vous souciez de vous, et ils seront plus disposés à offrir les mêmes soins dans votre entreprise. »





Par exemple, Webster déclare : « Investir dans la croissance de vos employés en leur proposant des formations, des ateliers ou des cours montre que vous accordez de l'importance à leur développement et à leur avenir. »





Cependant, offrir des opportunités d’apprentissage n’est qu’un aspect parmi d’autres. « Des commentaires cohérents et une communication ouverte sont essentiels », déclare Asha Tarry, psychothérapeute agréée, coach soignante et propriétaire de Behavioral Health Consulting Services LMSW, PLLC. « Les employés aiment les mises à jour périodiques sur leur performance au travail, car cela leur permet de faire l'inventaire d'eux-mêmes et de fixer des objectifs à court terme qu'ils peuvent examiner avec leurs supérieurs. »





Comme l'explique Tarry, ce dialogue permet aux employés de clarifier leurs attentes et d'exprimer tout besoin de formation ou de soutien supplémentaire. Cela facilite également un environnement où la croissance est prioritaire et montre que vous êtes activement investi dans leur parcours professionnel.

Des incitations et des avantages uniques

Des incitations créatives et des avantages amusants sur le lieu de travail peuvent insuffler de l'enthousiasme et des récompenses tangibles à vos efforts d'appréciation. Avigdor, par exemple, utilise un système innovant de « rouet ».





"Plus nous finançons, plus ils obtiennent de tours", explique Avigdor. « Pour chaque million de dollars que nous finançons, l'équipe reçoit un tour à la fin du mois pour des articles comme de nouveaux Airpods, des prix en espèces de 150 $ ou 200 $, des prix mystères et des cartes-cadeaux. Si nous finançons davantage, cela signifie qu’ils ont travaillé plus dur et que plus ils obtiennent de résultats. »





Avigdor poursuit en décrivant les avantages créatifs supplémentaires de son entreprise. « Un jour, nous avons pris un petit-déjeuner en compagnie d'un chef omelette et d'un gars qui prépare des expressos professionnels », raconte-t-il. « Nous avons même fermé le bureau une fois plus tôt et avons fait venir un ventriloque pour nous divertir ! »





D'autres idées incluent des friandises au bureau, des espaces créatifs pour se ressourcer ou des bonus d'équipe uniques.

Faire preuve d’une véritable attention

Au cœur de toute stratégie d’appréciation efficace se trouvent une attention et un intérêt véritables envers vos employés en tant qu’individus à part entière. Hafeez suggère de poser des questions telles que : « À quand remonte la dernière fois que nous leur avons demandé quels étaient leurs rêves ? À quand remonte la dernière fois que nous leur avons demandé de soumettre une liste de leurs rêves et de faire un suivi avec eux ? »





Trouver des moyens d'ajouter de la valeur à la vie des employés en dehors du travail, qu'il s'agisse de financer un cours qui les intéresse ou de les connecter à des ressources, montre que vous les considérez comme des personnes multidimensionnelles. « Je pense que c'est là que les bonnes choses entrent en jeu : lorsque nous prenons réellement intérêt à ajouter de la valeur à leur vie à l'extérieur », explique Hafeez.





Il est tout aussi important de diriger avec empathie et considération. « Être un conférencier attentionné et respectueux a eu un impact sur mon estime de soi et mes performances », réfléchit Tarry. « Cela a créé davantage d’anxiété non seulement chez moi, mais je l’ai constaté personnellement chez mes collègues. À l’inverse, lorsque je travaillais avec des managers qui étaient des « people leaders », mon humeur était meilleure.





Lorsque vous favorisez une culture d'appréciation au sein de votre organisation, il est clair que les gestes les plus simples ont souvent l'impact le plus significatif. Qu'il s'agisse de remerciements personnalisés, de promotion d'un fort sentiment de communauté ou d'investissement dans la croissance professionnelle, la clé réside dans la démonstration d'une véritable attention envers vos employés. En reconnaissant et en célébrant leurs contributions en public et en privé, vous pouvez remonter le moral et cultiver un sentiment d'appartenance et de camaraderie.





De plus, offrir des opportunités de croissance et de développement, ainsi que des incitations et des avantages créatifs, renforce votre engagement envers leur réussite et leur bien-être. En fin de compte, diriger avec empathie et considération établit une base de confiance et de soutien, ouvrant la voie à une main-d’œuvre motivée et engagée.





